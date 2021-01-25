«Запотело мое забрало». Премьера (18+)

В том, что произошло 23-го и днями позже, помимо трагедии, страха, ярости и отваги, было много нелепого и абсурдного. Вот как это: пнуть женщину в живот, а потом принести цветочки, извиниться — и все в порядке? Чудовищно, конечно, но в то же время и фельетонно. Мимо такой истории не мог пройти Вася Обломов, когда-то написавший хит «Кто хочет быть милиционером?» — про взяточника и самодура в форме.

Тогда, десять лет назад, речь шла о взятках, теперь — ногой в живот.

Но и то и другое считалось нормальным, не вызывало эмоций.

Сюжет восходит к старому анекдоту про предателя. Выдал предатель партизанский отряд, ведут его товарищей на расстрел, и один, проходя мимо, плюет ему в лицо. И он такой: «Ты чего, обиделся, да?»

Герой органически не может понять: а что он сделал плохого? Это просто работа такая — людей мочить. Для вас же стараемся… Ну, и конечно, Вася не мог пройти мимо былинного слова «забрало». Оно, кстати, было открыто, это видно на видео.