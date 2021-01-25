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№ 7 от 25 января 2021

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Сюжеты

«Запотело мое забрало». Премьера (18+)

Послушайте новую песню Васи Обломова

Культура23

Ян Шенкманобозреватель

23
 

В том, что произошло 23-го и днями позже, помимо трагедии, страха, ярости и отваги, было много нелепого и абсурдного. Вот как это: пнуть женщину в живот, а потом принести цветочки, извиниться — и все в порядке? Чудовищно, конечно, но в то же время и фельетонно. Мимо такой истории не мог пройти Вася Обломов, когда-то написавший хит «Кто хочет быть милиционером?» — про взяточника и самодура в форме.

Тогда, десять лет назад, речь шла о взятках, теперь — ногой в живот.

Но и то и другое считалось нормальным, не вызывало эмоций.

Сюжет восходит к старому анекдоту про предателя. Выдал предатель партизанский отряд, ведут его товарищей на расстрел, и один, проходя мимо, плюет ему в лицо. И он такой: «Ты чего, обиделся, да?»

Герой органически не может понять: а что он сделал плохого? Это просто работа такая — людей мочить. Для вас же стараемся… Ну, и конечно, Вася не мог пройти мимо былинного слова «забрало». Оно, кстати, было открыто, это видно на видео.

Текст песни
 

Запотело мое забрало,
И устало я шел домой.
Я в живот попал, а не в хлебало.
Ты прости меня, боже мой.

Для меня ситуация шоковая.
Как и все, я нормально служил.
Но под камеру вдруг ненароком я
Сапогом тебя приложил.

Жизнь вообще, сука, несправедливая.
Там на видео – только я.
Вот стою, извиняюсь, краснею я,
И смеются мои друзья.

Лоханулся я без оговорок.
Потерплю, это мне по плечу.
Я на пенсию выйду в сорок,
Ну и премию получу.

В интернете писали злодеи,
Обсуждали, что я ***.
Мы работаем, чтоб они сели
И для каждого был автозак.

Я клянусь тебе, тетка протестная,
Я убил бы, если б хотел!
Хризантемы принес, вот, прелестные.
Не хотел я, я просто вспотел.

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Теги:
полицейский произвол, полицейское насилие, протесты, вася обломов

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