Новое время. Новый хакатон

«Новая газета» и Теплица социальных технологий приглашают на второй совместный хакатон социальных дата-проектов «Прожектор 2021» — 13-14 февраля в онлайн-формате. В течение двух дней мы будем создавать приложения, сервисы, исследования и расследования для решения важных общественных проблем на основе данных. Победитель получит финансовую поддержку в размере 110 тыс рублей — на доработку и внедрение своей идеи.

Как это было. Год назад наш первый совместный хакатон объединил на площадке в Санкт-Петербурге более 100 участников и 25 проектов (подробнее о них можно прочитать здесь). Победителями стала команда Lacmus — авторы IT-решения для поиска пропавших людей при помощи нейросетей и аэрофотосъемки. За прошедший год вокруг проекта сформировалось сообщество энтузиастов, которые обмениваются опытом, расширяют базу данных и ведут внутреннюю статистику спасенных жизней — а их уже более 60! В последней на сегодняшний день версии у программы появился web-сервис, позволяющий обрабатывать фотографии прямо на серверах Lacmus. Кстати, узнать больше о проекте и работе поисково-спасательных отрядов в целом можно из документального фильма режиссера Владимира Ломова.

Новые правила игры. За прошедший год мир стал совершенно другим: 2020-й изменил наше отношение ко многим привычным вещам и наглядно показал, как много в современном обществе зависит от точных и объективных данных. Санитарные ограничения вынудили нас перенести «Прожектор 2021» в онлайн, но такой формат позволит расширить географию мероприятия: теперь хакатон пройдет не только в Петербурге, но и по всей России. А организаторы, со своей стороны, приложат максимум усилий, чтобы ваше участие в нем оказалось комфортным и результативным.

13-14 февраля, мы приглашаем энтузиастов работы с данными, сотрудников НКО, исследователей, журналистов, программистов, IT-специалистов, дизайнеров, и всех желающих — с активной жизненной позицией, стремлением помогать обществу и его институтам становиться прозрачнее и эффективнее, а человеку — сильнее и независимее.

Подробности участия и регистрация — по ссылке. До встречи на «Прожекторе 2021»!

