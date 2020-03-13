«Мы приняли Россию с сохой и большой Excel-таблицей»

Научить нейросети поиску пропавших людей, собрать достоверную статистику по «убийствам чести» на Северном Кавказе, проверить эффективность городской системы мониторинга качества воздуха, наладить диалог с сообществом антипрививочников, найти оптимальные точки размещения пунктов помощи наркозависимым — эти и другие задачи в течение двух дней решали участники хакатона «Прожектор 2020». «Новая» рассказывает обо всех проектах хакатона.

15–16 февраля «Новая газета» совместно с Теплицей социальных технологий провела в Петербурге хакатон социальных проектов «Прожектор 2020» . Взяв за основу сформулированные ООН цели устройчивого развития, мы предложили командам IT-специалистов, журалиcтов, исследователей, сотрудников НКО создавать сервисы, приложения, плагины, другие проекты и инструменты на основе данных, помогающие пролить свет на проблемы современного общества, и предложить пути их решения на ближайшие годы.

Для проекта-победителя был предусмотрен призовой фонд в 110 тыс. рублей на доработку и внедрение. По результатам голосования жюри, в которое вошли редактор дата-отдела «Новой» Андрей Заякин, руководитель «Теплицы» Алексей Сидоренко, дата-евангелист Виталий Власов, редактор «Команды 29» Наталья Корченкова, руководитель проекта «Госзатраты» Ольга Пархимович, лучшими стали участники команды Lacmus, разрабатывающие алгоритмы для поиска пропавших людей при помощи компьютерного зрения.

«Новая газета» рассказывает обо всех проектах хакатона, добравшихся до стадии защиты.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Проект Lacmus: нейросети в поисках пропавших людей

По приблизительным оценкам, ежегодно в России теряются более ста тысяч человек. Ощутимая часть из них — люди, заблудившиеся вдали от человеческого жилья. Некоторые, к счастью, находятся сами, для помощи другим мобилизуются добровольческие поисково-спасательные отряды.

При этом основной технологией поиска до сих пор является пеший обход территории. Современные поисковики уже активно применяют в своей работе беспилотные летательные аппараты, фотографирующие местность, но дальше происходит следующее: дрон возвращается с несколькими тысячами снимков, которые активисту предстоит отсмотреть вручную — в надежде обнаружить на них контуры или фигуру человека. И на это тоже требуется время.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— В процессе поиска человека самое главное сделать это как можно быстрее, — говорит участник команды Lacmus Олег Северов. — Пропавший может быть обезвожен, травмирован, он может уйти глубже в лес, что еще больше расширит поисковую зону. Обычно для «ножного» просмотра одного квадратного километра леса силами 20 человек требуется порядка 10 часов. Еще 8 часов — на отсмотр 4–8 тысяч фотографий.

В сотрудничестве с поисковым отрядом «Лиза Алерт» команда специалистов по компьютерному зрению Lacmus разрабатывает способы автоматизировать этот процесс. Задача — научить нейросеть быстро анализировать массивы фотографий и определять наличие на них человека.

Слайд из презентации команды Lacmus

Для тренировки алгоритма на хакатоне команда использовала подготовленный заранее дата-сет: фотосъемку местности, сделанную с привлечением статистов в разное время года. В итоге время анализа данных на ноутбуке с низкой производительностью удалось сократить до 25 минут. По словам участников команды, в будущем процесс отсмотра снимков можно ускорить еще более значительно, переместив вычисления с ноутбука на борт самого беспилотника.

Команда Lacmus: Артем Сазонов, Олег Северов, Георгий Перевозчиков. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Проект уже выложен в открытом коде на Github. На его доработку команда получит 110 тысяч рублей.

Ссылка на презентацию.

ONOMediaScope: новости, которые пропустили журналисты

— Когда я читаю в соцсетях жителей Красноярска, что в городе совсем нечем дышать, мне становится обидно, что такие важные новости не доходят до федеральных СМИ и их не обсуждают на уровне страны», — говорит исследователь Роман Малюшкин. Вместе с командой из Европейского университета в Петербурге (ЕУ) он работал над созданием альтернативного агрегатора новостей СМИ. Каждый день программа собирает данные более чем с 500 источников и формирует по ним две картины дня — официальную (на основе государственных новостных агентств) и независимую.

Представляя проект на суд жюри хакатона, профессор факультета антропологии ЕУ Ильи Утехин обратил внимание, что СМИ не всегда знают, что реально волнует их аудиторию вдалеке от столиц. Медиа предлагает одну повестку, а люди обсуждают в соцсетях совсем другую.

— На хакатоне мы попытались сделать инструмент «Большое ухо», которое парсит (собирает данные — Ред.) группы «ВКонтакте» вроде «Подслушано. Воронеж», отфильтровывает мусор и представляет в удобном виде, — объясняет Утехин.

Команда ONOMediaScope: Роман Малюшкин, Илья Утехин, Евгений Ригин, Аслан Агаев. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Представленный на хакатоне проект интерфейса — плиточная карта России с разбивкой по регионам. Выбрав нужный субъект Федерации, можно посмотреть, какие новости обсуждаются в региональных пабликах. В дальнейшем на карту можно будет нанести и другие данные, например из Instagram.

Сейчас у проекта уже есть бот в Telegram @ONOMediaScopeBot, с помощью которого можно подписаться на ежедневную новостную рассылку по интересующим темам.

— Меня всегда интересовало, как люди взаимодействуют с новостной повесткой, — рассуждает Утехин. — Я понимаю, что мы можем сделать так, чтобы человек общался с новостями, а не просто «слушал радио».

Ссылка на презентацию.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

«ОВД-Инфо»: рассекретить данные по «митинговой» статье

Низкое качество публикаций данных по административным делам, связанным со свободой собраний, запутывает юристов и их подзащитных и не дает исследовать судебную практику. За решение этой проблемы на примере «митинговой» статьи 20.2 КоАП взялась команда правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо».

Команда «ОВД-Инфо»: Денис Шедов, Даниил Поспелов, Анна Чертова, Екатерина Боровикова, Григорий Дурново, Наталия Смирнова. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— Люди, на которых заводят административку за митинг, часто сталкиваются с тем, что они не могут найти информацию о своем деле, часто не знают даже, когда будет суд, — объясняет участник команды Григорий Дурново. — Мы же, как исследователи, не можем ответить на ряд вопросов, касающихся правоприменительной практики, например, назвать медианный штраф за участие в несанкционированной акции.

Протестировав ранее разработанный инструмент для парсинга сайтов судов, команде удалось cобрать данные судебных решений по ст. 20.2 КоАП; понять, какая информация в них отсутствует, и классифицировать ее; установить, насколько публикация этих данных расходится с действующим законодательством. Материал на основе проделанной работы готовится к публикации на «ОВД-Инфо».

Из презентации команды «ОВД-Инфо»: в одном из судов Петербурга использует сразу три варианта сокрытия информации о размере судебного штрафа по ст. 20.2 КоАП.

Ссылка на презентацию.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

«Нужна помощь»: что известно о СПИД-центрах в регионах

У проекта «Если быть точным» — одном из направлений работы фонда «Нужна помощь» — накоплено большое количество данных по теме ВИЧ. На хакатоне команда проекта использовала их, чтобы провести исследование доступности СПИД-центров в регионах. Справочной информации по этой теме практически нет, а существующие базы данных устарели.

— Мы предполагаем, что доступность центров напрямую влияет на количество людей, получающих лечение, и количество смертей, — говорит руководитель отдела исследований фонда «Нужна помощь» Елизавета Язневич. — Возможно, разработанная методология позволит оценить или даже спрогнозировать, насколько решение этой проблемы сможет повлиять на общий рейтинг региона.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

За два дня команде удалось рассчитать индекс доступности лечения в регионах, определить нагрузку на центр и на врачей-инфекционистов. Оказалось, что в ряде областей ситуация с доступностью пунктов помощи больным ВИЧ близка к критической: это Архангельская, Тюменская, Магаданская облаcти, Республика Коми и Хабаровский край.

Пока что доступность считалась усредненными методами: по количествую дорог на процент населения, наличию маршрутов общественного транспорта и расстоянию от населенных пунктов до места получения лекарств. Однако в каждом регионе действуют свои правила распределения помощи, и предусмотреть все местные особенности невозможно. Поэтому в ближайших планах у команды — провести серию интервью с руководителями региональных СПИД-центров.

Команда «Нужна помощь»: Полина Ужвак, Павел Лебедев, Елизавета Язневич, Мария Сергеева, Елена Дмитриева. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Ссылка на презентацию.

«Знай край»: карта нарушений в российских тюрьмах

Команда фонда «Русь сидящая» несколько лет собирала информацию о том, как в колониях, СИЗО и тюрьмах нарушаются права человека. Информация поступала через форму на сайте фонда, письменные обращения заключенных и их родственников.

— Мы приняли Россию с сохой и большой Excel-таблицей, — перефразировал известную фразу Черчилля участник команды Алексей Шевцов, обозначив главную задачу команды на хакатон: структурировать имеющийся массив данных. Следующая цель — оптимизировать процесс сбора жалоб.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— Обращение к правозащитникам — как правило, единственная надежда для человека, оставшегося в местах лишения свободы один на один с системой, — отмечает координатор проектов «Руси сидящей» Татьяна Абгаджава. — Мы хотим продолжить собирать информацию о пытках в колониях и максимально автоматизировать этот процесс, что поможет нам быстрее обрабатывать данные и оперативнее реагировать на просьбы о помощи. А актуальный антирейтинг пенитенциарных учреждений станет наглядным пособием для тех, кто занимается их мониторингом.

Команда проекта «Русь сидящая»: Татьяна Абгаджава, Вита Чикнаева, Семен Новиков, Евгений Князев, Алексей Шевцов. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Результатом работы команды на хакатоне стал пользовательский интерфейс и структура сайта «Знай край», который будет включать карту нарушений, аналитику и удобную форму для обращения к правозащитникам. Сейчас «Русь сидящая» занимается доработкой и запуском ресурса.

Главная страница сайта «Знай край». Скриншот прототипа интерфейса

Ссылка на презентацию, ссылка на дизайн сайта.

«Гуманитарное действие»: новые подходы к профилактике наркозависимости

Благотворительный фонд «Гуманитарное действие» с 2001 года помогает наркозависимым и людям с ВИЧ. Одна из программ фонда — мобильные пункты помощи «Синий автобус» и «Маленький автобус», внутри которых любой желающий потребитель психоактивных веществ (ПАВ) может анонимно сдать тест на ВИЧ, получить консультацию врача, психолога, юриста и социального работника.

Используя собственные данные фонда, географические переменные, официальную статистику и данные телеграм-канала DrugStat по количеству закладок ПАВ в районах Петербурга, команда поставила себе задачу определить наиболее оптимальные места новых стоянок мобильных пунктов, повысить эффективность старых и разработать новые подходы к привлечению в программы потребителей ПАВ. Эта работа была начата на петербургском хакатоне по машинному обучению в 2019 году и продолжилась на «Прожекторе 2020».

Команда «Гумдействия»: Роман Скочилов, Кирилл Грачев, Алексей Лахов, Анна Ладошкина, Марина Ветрова. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— Проблема употребления ПАВ в России продолжает оставаться одним из главных вызовов десятилетия, особенно на фоне широкого распространения даркнет-площадок, — говорит заместитель директора фонда «Гуманитарное действие» Алексей Лахов. — Кроме того, на теневом рынке появляется все больше новых психоактивных веществ, например синтетических психостимуляторов, долгросрочное воздействие которых на мозг и психику человека еще не изучено. Это делает необходимым поиск новых подходов к профилактике употребления ПАВ и оказанию помощи наркозависимым.

За время хакатона команде удалось визуализировать все собранные данные на карте и начать построение прогностической модели для определения оптимальных мест расположения автобусов.

Пример визуализации данных. Из презентации команды «Гуманитарное действие»

Ссылка на презентацию.

Сoda Story: портрет антипрививочника

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения назвала отказ от вакцинации одной из главных угроз человечеству. По данным ВОЗ, на современном этапе развития вакцинация позволяет предотвратить 2–3 миллиона преждевременных смертей ежегодно. В России прямо сейчас около 11% родителей отказываются делать своим детям прививки.

Редакция издания Coda Story вместе с активистами за медицинское просвещение использовала данные личных профилей противников вакцинации «ВКонтакте», чтобы попробовать сформировать портрет типичного антипрививочника; выяснить общие интересы, предпочтения в образе жизни внутри этой категории людей, проработать паттерны, с помощью которых можно было бы воздействовать на них в кампаниях за вакцинацию.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Анализ публикаций в группах с общим количеством участников в 178 тысяч человек принес неожиданный результат: сообщество антипрививочников (в основном это женщины, средний возраст 33 года, без высшего образования) объединяет не страх перед последствиями применения той или иной вакцины, а разговоры о патриотизме, социальных проблемах, книгах и т. д. В ходе работы команда отвергла изначальный тезис о том, что просвещением «антиваксеров» должны заниматься медицинские работники, и переформулировала тему исследования: «От резервации к диалогу».

Команда: Артем Тютюнников, Игорь Мосягин, Анна Орлова, Денис Кваснюк, Екатерина Фомина. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— Антипрививочники — очень стигматизированная категория людей, которую другая часть общества воспринимает не иначе как фриков, — объясняет редакатор Coda Story Екатерина Фомина. — Мы решаем эту проблему через попытку разработать диалог. А вести его с тем, кого ты не понимаешь, к сожалению, нельзя. Поэтому в рамках будущей информационной кампании важно не переубеждать или заставлять делать прививки, а установить спокойное, дружелюбное и вдумчивое общение, из которого каждый человек сможет вынести что-то полезное.

Команда готовится опубликовать результаты своей работы в виде мультимедийного проекта для Coda Story. Среди дальнейших планов — изучить аудиторию антипрививочников в других социальных сетях и разработать социальную программу взаимодействия с этой категорией людей.

Ссылка на презентацию.

EcoSea: онлайн-мониторинг воды

Вода является важнейшим ресурсом для жизнедеятельности, поэтому экологически чистые водоемы и прибрежные территории — первостепенная необходимость. Команда проекта EcoSea разрабатывает автоматизированную систему мониторинга состояния водоемов на базе IoT-технологий, причем к сбору данных о качестве воды могут присоединиться все желающие. Работает это так: активист производит необходимые тесты (проект включает создание специального измерительного устройства) и вносит данные через профиль на сайте. После проверки модератором вся актуальная статистика доступна в виде удобных интерактивных карт и таблиц.

Команда EcoSea: Евгений Миленин, Владислав Огорелин, Александр Голобоков, Яков Комардин, Айдар Гумеров. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— На сегодняшний день на территории России не организована систематическая проверка и фиксация экологической обстановки на водных и почвенных ресурсах, — говорит капитан команды Евгений Миленин. — Для нас важно, чтобы проект EcoSea привлек добровольцев и активистов, с помощью которых можно фиксировать дополнительные измерения окружающей среды. У каждого пользователя будет свой профиль и рейтинг — и вы всегда сможете оценить собственный вклад в экологию.

За время хакатона участники протестировали прототип измерительного устройства и разработали дизайн пользовательского интерфейса будущей системы.

Тестирование прототипа измерительного устройства. Фото из презентации команды EcoSea

Ссылка на презентацию.

Greenpeace: новая карта мира

Вокруг темы климатического кризиса существует огромное количество мифов и заблуждений. И тут на помощь снова приходят данные: зарубежные и российские научные организации не один год занимаются мониторингом различных параметров изменения климата, существует большой массив накопленной информации о том, что происходит с нашей планетой. Например, данные о росте температуры, количестве осадков, опасных метеорологических явлений и многом другом. Весь этот массив команда «Гринпис России» решила использовать для создания интерактивной карты, которая покажет, какие территории нашей планеты могут стать непригодными для жизни в XXI веке.

Команда «Гринпис России»: Антон Васильев, Павел Коршиков, Юля Алыкова, Полина Ужвак, Юля Криган, Полина Каркина. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— Согласно исследованиям, проведенным Гринпис, у многих людей до сих пор нет четкого представления о том, что же на самом деле происходит с климатом: они путают погоду и климат и не подозревают, как эти процессы вообще могут повлиять на них самих, — объясняет Полина Каркина, координатор проектов по климату и энергетике Гринпис. — Проблему усугубляет тот факт, что до сих пор на русском языке нет ни одного ресурса, на котором все это объяснялось бы в доступной и наглядной форме. В этом нам помогут интерактивные инструменты и игрофикация.

Команда продолжит дорабатывать представленный на хакатоне прототип карты, добавляя в него дополнительные факторы, влияющие на климат: исчезновение флоры и фауны, пожары, сокращение плодородных земель, локальные войны и т. д.

Ссылка на презентацию.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

«Россия 2037»: пользователи Youtube — о поправках в Конституцию

Мнение россиян по поводу грядущих изменений в главный закон страны уже исследовали ВЦИОМ и Левада-центр, а что думает по этому поводу аудитория Youtube? За два дня хакатона команда «Россия 2037» сформировала набор данных из 25 тысяч комментариев пользователей видеохостинга на тему конституционной реформы — как в оппозиционных блогах, так и под видео производства государственных структур. Всего в рамках проекта охвачено 500 Youtube-каналов.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— Аудитория видеохостинга обладает довольно большой вовлеченностью, его пользователи активно комментируют, — объясняет выбор площадки для исследования аналитик команды Георгий Власов. — Кроме того, у ютуба довольно удобный API.

Что думает о поправках в Конституцию аудитория Youtube. Скриншот из презентации команды «Россия 2037»

Исследование показало, что 80% пользователей видеохостинга в целом относятся к поправкам негативно. Интересно, что на Youtube мало обсуждались темы, связанные с перераспределением полномочий между органами власти — Конституционного суда, Госдумы и Госсовета. Чаще же всего люди дискутировали на тему обещанных правительством социальных гарантий — индексации зарплат и их привязке к МРОТ.

Команда «Россия 2037»: Станислав Алхасов, Георгий Власов, Екатерина Палашина, Владимир Дубровин, Инна Алдошина. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Ссылка на презентацию.

«Голос око»: выборы в реальном времени

Движение «Голос» — ведущая российская некоммерческая организация по наблюдению за выборами и защите прав избирателей. Волонтеры «Голоса» освещают ход голосования и подсчет голосов на местных и федеральных выборах в 48 регионах России. Чтобы сделать эту работу еще эффективнее, необходим оперативный мониторинг и обработка (в реальном времени) данных, публикуемых на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

— Самих типов данных, публикуемых на сайте ЦИК, не так много — около 13 строк. Но только на губернаторских выборах 2019 года у этих строк встречалось до 70 различных наименований, — рассказывает координатор регионального отделения движения «Голос» Кирилл Кругликов. — Вот почему нам так нужен алгоритм, правильно распознающий эти данные. Дальше мы могли бы использовать его для создания сервиса, на котором в единый день голосования выводилась бы информация о ходе выборов с разделением по регионам. Что вместе с данными нашей карты нарушений, колл-центра и координаторов на местах помогло бы сформировать наиболее полную картину хода голосования.

Команда «Голос око»: Роман Удот, Кирилл Кругликов, Антон Павлов. За кадром: Евгений Пустозеров, Олег Реут, Лев Крыленков. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

За два дня хакатона участники проекта разработали автоматический парсер сайта ЦИК (для выгрузки данных ведомства теперь достаточно задать алгоритму нужную дату и регион), протестировали программу на трех разных выборах последних пяти лет и сделали прототип пользовательского интерфейса.

Ожидается, что «Голос око» будет запущен в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Команда планирует использовать сервис и как инструмент для повышения интереса аудитории к выборам и наблюдению за ними».

Ссылка на презентацию.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

«Инфокультура»: что не так с НКО в Саратовской области

Задача, которую поставили перед участниками партнеры хакатона АНО «Информационная культура», звучала так: провести анализ некоммерческого сектора в России и попробовать создать единый классификатор некоммерческих организаций на основе данных проекта «Открытые НКО».

Команде предлагалось проанализировать направления деятельности организаций, исходя из их названий, а дальше сопоставить эти данные с основными ОКВЭД и ОПФ этих же организаций.

В процессе исследования выяснилось, что выполнить вторую часть задачи не представляется возможным. На примере Саратовской области участники хакатона выяснили, что названия почти 4 тысяч некоммерческих организаций абсолютно не совпадают с их набором ОКВЭД. Команда предположила, что такие разночтения могут быть индикатором непрозрачности деятельности НКО, равно как и большое количество классификаторов у одной организации.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— 53 из 9643 НКО Саратовской области имеют более 10 разнотематических ОКВЭД, — озвучила команда результаты исследования. — Только у 6 «многооквэдных» НКО можно отследить деятельность и траты. 47 из них не имеют сайтов, аккаунтов в социальных сетях и отчетов по финансовой деятельности, хотя действуют и получают государственные субсидии.

Как результат на хакатоне команда создала интерактивную карту активных и неактивных НКО Саратовской области и диаграмму разброса, которая кластеризирует названия некоммерческих организаций региона. Эти исследования команды будут использованы «Инфокультурой» для дальнейшего развития проекта «Открытые НКО».

Команда: Тимур Сурхаев, Юлия Алыкова, Сергей Чувакин, Алена Лебедева. За кадром: Алевтина Петрова, Александр Нагаев. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Ссылка на презентацию.

«ProВоздух»: кто проверит, чем мы дышим

В Петербурге, как и во многих других городах России и мира, работает сеть государственного экологического мониторинга состояния воздуха: 28 станций. Много это или мало? Достаточно или нет, когда речь идет о различных источниках загрязнения и разных веществах? На эти вопросы нет убедительных ответов, а сами данные практически не используются профессиональным сообществом из-за крайне неудобного формата их представления. На этом фоне в Петербурге вслед за другими городами появляется независимая сеть наблюдений, поэтому рано или поздно встанет вопрос о сопоставлении результатов, о взаимодействии или конфликте.

Команда «ProВоздух» под руководством руководителя Центра экспертиз ЭКОМ Александра Карпова взялась проанализировать эффективность городской сети мониторинга качества воздуха и создать на этой основе удобные для горожан визуализации и обобщения.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— Это дело моего личного комфорта, — объясняет Александр Карпов. —​​​​​​Мы хотим выяснить реальный масштаб покрытия городских станций, определить, как можно развивать и дополнять эту сеть в том числе и за счет «гражданской» науки. А разработанная методика затем может быть использована и в других городах.

За хакатон удалось извлечь данные мониторинга с сайта Комитета по природопользованию и охране окружающей среды Администрации Петербурга, обработать их, создать базу данных и визуализацию за 2016–2019 годы, а также нанести на карту все имеющиеся государственные станции.

Команда «ProВоздух». Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Ссылка на презентацию.

«Убитые сплетнями – 2»: что происходит на Северном Кавказе

Убийства женщин «по мотивам чести» — одна из самых жестоких форм насилия и дискриминации по признаку пола. Причиной для этого может стать даже простое подозрение в «проступке» или «неподобающем поведении» женщины, нарушившей местные традиции. Согласно отчету проекта «Правовая инициатива» на Северном Кавказе (Чечня, Дагестан, Ингушетия), десятки подобных убийств совершаются ежегодно, и большинство их них остаются нераскрытыми.

— Обычай, который прямо нарушает права женщин на жизнь, свободу и физическую неприкосновенность, усугубляется явным нежеланием властей проводить качественные и своевременные расследования. Число дел, которые дошли до суда, не установлено, — говорит Юлия Антонова, старший юрист проекта «Правовая инициатива». — Задача качественного анализа этих данных кажется нам актуальной. А публикация результатов должна поспособствовать открытому обсуждению проблемы «убийств чести» в обществе и стать мерой предотвращения такого рода преступлений в настоящем и будущем.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Первый отчет об «убийствах чести» в 2018 г. выявил, что с 2008 по 2017 год «по мотивам чести» на Северном Кавказе были убиты 39 человек (36 женщин и трое мужчин). Велика доля инцидентов, которые скрываются от огласки и по которым не были возбуждены уголовные дела. Часто, даже если дело и доходит до суда, приговор по нему не публикуются, что также является проблемой. Целью нового исследования, с которым команда «Правовой инициативы» пришла на хакатон, стал анализ судебных приговоров по уголовным делам об «убийствах чести» за последние 15 лет. На основе этих данных планировалось создать карту инцидентов с анонимной формой обратной связи, однако на первом этапе работы от этого решили отказаться, так как данных для объективной визуализации недостаточно.

В ходе анализа данных команде удалось выяснить, например, что наиболее суровые приговоры выносились в отношении совершивших «убийство чести» дальних родственников жертвы, а наиболее мягкие сроки давали отцам и братьям убитой. Была разработана структура будущего сайта, основу которого составит база судебных решений по «убийствам чести» и несколько историй жертв.

Команда «Правовая инициатива»: Анна Жигалова, Юлия Антонова, Саида Сиражудинова, Ванесса Коган, Иван Шаравин, Григор Аветисян, Анна Боклер. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Ссылка на презентацию.

«Школа мигранта»: мобильная игра по выживанию в России

Художница из Киргизии Бермет Борубаева cама не раз сталкивалась с нарушением своих трудовых прав. Вскоре она познакомилась с авторами сценария игры «Школа мигранта», и так стала идейным вдохновителем проекта на хакатоне.

Игра-квест опирается на опыт правозащитного центра, оказывающего в Москве бесплатные тренинги приезжим. Ежегодно на занятия приходит несколько сотен человек, но расширить количество участников сложно — сдерживают траты за аренду помещения и т. п.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— На тренингах я многое узнала о том, как нужно действовать по закону, когда основные претензии полиции касаются того, что ты нерусский, — говорит Бермет Борубаева. — Когда у меня или родных возникали проблемы в сфере трудовых прав, эти знания оказывались крайне полезными. И сегодня очень хочется ими делиться.

По замыслу авторов, мобильное приложение для мигрантов — это портфель знаний и навыков, доступных в игровой форме: на что обращать внимание в объявлениях о работе, как правильно заполнять документы, как вести себя с сотрудниками полиции, ФМС или работодателями и многое другое.

Команда: Сергей Решетин, Александр Калинин, Антон Михайлец, Андрей Снытко, Александр Николаев. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Приложение будет доступно на нескольких языках. Участники команды уже запустили прототип игры для Android, работа над которым продолжается после завершения хакатона.

Прототип интерфейса игры. Cкриншот из презентации команды

Ссылка на презентацию.

Safe Drink: В Питере — пить. Безопасно

Санкт-Петербург — барная столица России. Круглый год туристы и жители города развлекаются в заведениях, но далеко не всегда бар — это то место, где можно отдохнуть и расслабиться.

— Девушки тоже ходят в бары, и наши исследования и обращения показывают, что именно там они сталкиваются и с насилием, и с харрасментом, — объясняет Хана Корчемная, сотрудница

«ИНГО. Кризисный центр для женщин». — Все чаще становятся известны случаи домогательств, преследований, физического и сексуального насилия, в том числе и при попустительстве персонала заведения.

Команда Safe Drink: Руслан Алдохин, Наталья Гордиевских, Хана Корчемная. За кадром: Анастасия Маскаева. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Задача, с которой команда пришла на хакатон, — это своеобразное продолжение проекта Safe Drink, в рамках которого ИНГО проводил тренинги для персонала баров по гендерной чувствительности, а потом присваивал заведению «знак качества». По задумке, карта с нанесенными на нее барами — обладателями «звезд» — могла бы стать (помимо своей практической пользы) сильной имиджевой историей для Петербурга.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

За время хакатона участникам удалось собрать данные о случаях насилия и харрасмента для составления рейтинга городских баров (для этого использовали поиск по ключевым словам в социальных сетях и на сайтах с отзывами), разработать прототип чат-бота, дизайн и структуру мобильного приложения.

Пример главной страницы сайта. Скриншот из презентации команды

Ссылка на проект.

Фонд «Рауль»: поддержка выпускников детских домов

В 2019 году в Санкт-Петербурге на социальном государственном сопровождении состояло около 3000 молодых людей из числа детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Помощь в социализации и трудоустройстве им оказывают около 30 государственных организаций и 15 разных НКО. При этом специалисты зачастую не знают о том, чем занимаются их коллеги: единая информационная база отсутствует, а вместе с ней и возможность распределять имеющиеся ресурсы.

На хакатоне за решение этой проблемы взялась команда благотворительного фонда «Рауль». Специалисты фонда предложили создать карту и мобильное приложение для поддержки выпускников сиротских учреждений города, собрав в одном месте организации, помогающие молодым людям в начале самостоятельной жизни.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— Сотрудники профильных НКО и государственных служб обладают разными ресурсами, которые можно было бы более эффективно объединить в интересах нуждающихся, — говорит Олеся Катаева, специалист фонда «Рауль». — Так, НКО умеют привлекать волонтеров, а у госструктур есть помещения для встреч, знание правовых основ и т. д. При этом часто государственные организации ограничены рамками критериев помощи (например, сопровождение детей-сирот только до 23 лет), а при участии НКО могли бы выстраивать более продолжительные программы поддержки.

В своей работе команда использовала данные исследования студентов факультета социологии СПбГУ, проходивших практику в БФ «Рауль». Результатом двухдневной работы стал макет сайта и шаблоны будущей визуализации.

Команда: Илья Мещаряков, Дарья Игнашова, Анастасия Кесян. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

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«Альтуризм»: почему мы не запустили карту для активистов в малых городах

Петербурженка Марина Григорьева провела детство в деревне Порошино Вологодской области, поэтому о проблемах российской глубинки она знает не понаслышке. Девушка интересуется благотворительностью уже 10 лет, а не так давно она присоединилась к проекту «Альтернативный туризм» — программе поддержки инициатив местных жителей и малого бизнеса в регионах. Волонтеры проекта стремятся сделать образ российской деревни привлекательным. Для этого «альтуристы» подключаются к социальным и общественным инициативам на местах, помогая создавать и восстанавливать то, на что у обитателей малых городов и деревень зачастую нет ни сил, ни энергии.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— Это социально-предпринимательский проект, а значит, в моем понимании он более устойчивый и независимый, — говорит Марина. — На хакатон мы пришли проверить гипотезу: можно ли объединить деревенских активистов, с которыми мы соприкасаемся в процессе деятельности, в горизонтальную сеть с помощью онлайн-карты и единой публичной базы контактов и знаний?

На хакатоне команда подготовила анкету и провела несколько интервью с волонтерами в регионах, договорилась о сотрудничестве с социологом и блогером. В процессе работы над исследованием стало ясно, что первоначальная идея с картой — лишь малая часть решения проблемы.

— Хакатон просто взорвал нам мозг! — признается Марина. — Мы поняли, что нужно копать гораздо глубже и не только создавать сам инструмент, а думать в целом над комьюнити-стратегией. Сейчас мы до сих пор на стадии осмысления полученного опыта.

Команда: Стас Ельницкий, Марина Григорьева, Айаал Ураанхай. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

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«ОВД-Инфо»: свобода собраний на постсоветском пространстве

Редакция «ОВД-Инфо» пришла на хакатон с двумя кейсами. В рамках второго проекта команде предлагалось изучить, как регулируется свобода собраний в странах бывшего СССР, и визуализировать полученные данные. Основным источником информации послужил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Команда: Сергей Тетерин, Алена Ищук, Екатерина Голенкова, Денис Шедов. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— У ЕСПЧ довольно неплохой сайт и база судебных решений с удобными фильтрами, — говорит аналитик «ОВД-Инфо» Денис Шедов. — Однако по делам, связанным со свободой собраний на постсоветском пространстве, нет никаких наглядных и обобщенных данных. Юристы, работающие с ЕСПЧ, нарабатывают новую практику, создавая в своей голове базу с уникальной навигацией. Мы же хотим сделать эту информацию доступной широкому кругу.

Пример визуализации данных. Скриншот из презентации команды

В рамках хакатона команда сделала макет визуализации данных и проработала идею создания библиотеки регулярных выражений — программного кода для анализа решений ЕСПЧ по ключевым запросам (количеству жалоб, размеру компенсации, времени рассмотрения дела и т. д). Результаты работы будут опубликованы на сайте «ОВД-Инфо».

Ссылка на презентацию.

«Бюро помощи»: мобильное приложение для безработных

В Оренбургской области, откуда на хакатон «Прожектор 2020» приехала команда «Бюро помощи», зарегистрировано почти 17 тыс. безработных. При этом городские сайты переполнены вакансиями, предлагающими временную подработку, большая часть из которых даже не просматривается соискателями. Студенты новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» изучали проблему и искали пути ее решения: участники команды взялись разработать мобильное приложение для трудоустройства жителей своего региона.

Команда «Бюро помощи»: Валентин Казанцев, Евгений Иванин, Кирилл Блинов. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

За время хакатона удалось собрать данные по вакансиям в Оренбургской области и визуализировать их, а также разработать шаблоны интерфейса будущего сервиса.

Пример визуализации данных. Скриншот из презентации команды

Ссылка на презентацию.

Muzzles: помочь бездомным животным

Команда фонда помощи бездомным животным «Спасение» из Великого Новгорода приехала на хакатон с идеей профильного сервиса и сайта. Проект подразумевает вовлечение всех субъектов городской среды, так или иначе связанных с животными-компаньонами. В результате создается площадка, где чиновники, представители НКО и волонтеры могут взаимодействовать друг с другом, быстрее находить «потеряшек» или предлагать свою помощь.

На хакатоне участники команды сделали прототип сайта и макет мобильного приложения.

Команда Muzzles: Нина Марьина, Олег Марьин, Анна Дерюгина. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Ссылка на сайт.

«Мемориал»: освободить данные о репрессиях

Сотрудники петербургского «Мемориала» создали базу данных по истории государственного террора и сопротивления тоталитарному режиму в СССР. 37 тысяч документов электронного архива отсканированы и размещены в высоком качестве для свободного доступа. Но все не так просто: из-за морально устаревшей архивной системы пользоваться базой катастрофически неудобно — не работает поиск, а внешнее представление не соответствует потребностям сегодняшнего дня. Ситуация усложняется тем, что в результате смены подрядчиков команда «Мемориала» потеряла доступ к полному массиву этих данных.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— Сейчас, в ситуации закрытия многих архивов и попыток фактического запрета на исследование истории государственного террора, наша база начинает представлять все большую ценность, — говорит специалист организации Дмитрий Притыкин. — Мы стремимся к тому, чтобы все наши данные были открытыми, человеко- и машиночитаемыми и максимально доступными.

Команда: Сергей Копылов, Александр Прохоров, Дмитрий Притыкин. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

По словам Дмитрия Притыкина, в течение последних пяти лет команда «Мемориала» не могла нащупать подход к решению технических проблем с архивом. На помощь пришли участники хакатона: команда разработала подходящий API и создала парсер, вытягивающий на регулярной основе данные из устаревшей базы, а также сделала прототип фронтенда для удобного представления информации пользователю. После окончания хакатона работа над проектом продолжается.

Слайд из презентации проекта

Ссылка на презентацию.

Foodmatching: математический подход к спасению еды

Всемирное движение фудшеринга призвано решить одновременно две проблемы — перепроизводства продуктов питания и недостатка еды у малоимущих и уязвимых категорий населения. Cистема распределения уже работает, но есть несколько аспектов, которые снижают ее эффективность: информация о возможностях и потребностях всех сторон этого процесса не детализирована, в результате чего довольно часто количество и состав пищи не подходит для тех, кому она достается.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— У центра занятости людей с ограниченными возможностями существует договоренность с рестораном индийской еды, и периодически они получают большое количество контейнеров с очень пряной пищей, которую невозможно употреблять каждый день, — приводит пример cтудент математического факультета ВШЭ Баларам Усов. — Мы думаем, что проблему такого рода можно решить с помощью анализа данных, которые собираются в фудшеринге, и создания ресурса, на котором отражались бы предложения точек раздачи еды и запросы получателей. В таком случае будет происходить более точный foodmatching, оптимизирующий всю систему спасения еды.

В своей работе команда использовала данные из таблиц, заполненных сотрудниками точек фудшеринга в Москве. На хакатоне удалось разработать анкету для получения более детализированной информации о еде и создать прототип интерфейса будущего сервиса. Кроме того, команда уже договорилась с несколькими профильными организациями, которым может быть интересен их онлайн-инструмент.

Команда Foodmatching: Ника Файнберг, Баларам Усов. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

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«Зато не детдом»: оградить детей от жестокого обращения

С 2017 года, после декриминализации статьи о домашнем насилии, количество обращений в правоохранительные органы по этому поводу снизилось почти вдвое: с 64 до 34 тысяч случаев (статистика МВД). Значит ли это, что бить в семьях стали меньше?

Команда «Зато не детдом» изучала на хакатоне проблему жестокого обращения с детьми в контексте ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ее правоприменения. Первоначальный тезис в заявке проекта звучал так: российские суды часто недостаточно строги по отношению к авторам насилия, вследствие чего оно повторяется снова и снова.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— Как мама на детских площадках я часто слышу о том, что закон о домашнем насилии не нужен, — говорит автор проекта и капитан команды Алена Захарова. — Но мы видим, что насилие в нашем обществе никуда не делось. [Во время работы над проектом] нас удивило, что 65,7% преступников отделывались условным сроком, для чего шаблонно применялась ст. 73 УК. Мы выявили, что, поскольку сами рамки жестокого обращения не определены, суд использует определение «вред здоровью» из приказа Минздрава. А там, например, сказано, что лишить ребенка всех молочных зубов — вредом здоровью не является.

Пример визуализации данных. Скриншот из презентации проекта

В ходе защиты проекта участники команды говорили о важности добиваться пересмотра соотвествующих приказов Минздрава. И выступили с инициативой использования жилых помещений маневренного фонда в интересах детей, пострадавших от насилия в семье.

Команда «Зато не детдом»: Алексей Чернышев, Тимур Гарипов, Алена Захарова, Светлана Коршунова, Борис Мясников. За кадром: Катерина Артерия. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Ссылка на проект.

Greenpeace: миллион наших действий – это тонны парникового газа

Второй проект Гринпис России на хакатоне «Прожектор 2020» был посвящен личному вкладу каждого человека в борьбу за климат — через снижение собственного «углеродного следа».

— В сети есть масса «экологических калькуляторов», советов и прочего, но их логика сводится к тому, что надо тратить меньше ресурсов, и планета скажет вам спасибо, — рассуждает Василий Яблоков, координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace. — Проблема в том, что все эти рекомендации довольно общие, они не учитывают весь спектр факторов, которые влияют на количество выбросов. Например, эффективность местных электростанций, потребление ресурсов на производство вашей любимой еды, путешествий и т. д. Получив от пользователя более точные данные, можно разработать персональные рекомендации и повысить осведомленность о том, в каком масштабе ваш образ жизни влияет на изменение климата.

Работавшая над задачей команда составила адаптированный для России опросник по «углеродному следу», составила формулу расчета и разработала прототип сайта с калькулятором.

Команда: Василий Яблоков, Данил Водопьянов, Дарья Беденко, Анна Котанова. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Ссылка на проект.

Редакция «Новой газеты» благодарит соорганизаторов хакатона «Прожектор 2020» – Теплицу социальных технологий, всех участников и партнеров, а также менторов и членов жюри: руководителя проекта «Госзатраты» Ольгу Пархимович, дата-журналиста Андрея Дорожного, евангелиста открытых данных Виталия Власова, редактора «Команды 29» Наталью Корченкову, руководителя отдела исследований фонда «Нужна помощь» Елизавету Язневич, дата-журналистку РБК Даду Линделл, руководителя отдела разработки компании RedMadRobot Ивана Вавилова.

До встречи в следующем году!

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Наталья Баранова, Серафим Романов