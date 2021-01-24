Что карантин помешал увидеть в музеях?

Мария Якунчикова-Вебер

Москва, Инженерный корпус ГТГ, до 8-го марта 2021 года



Мария Якунчикова-Вебер

Выставок Марии Якунчиковой-Вебер (1870–1902) в столице не было уже 115 лет, что говорит, конечно, не столько о качестве художника, сколько о специфике нашей музейной реальности.

Долгая жизнь за границей (Якунчикова вышла замуж за иностранца), ранняя смерть от туберкулеза помешали ей раскрыться в полную силу, но и сделанного достаточно, чтобы остаться в истории искусства не среди примечаний. Чего стоит хотя бы знаменитая обложка с лебедем «Мира искусства», укравшая восемь выпусков журнала подряд! Якунчикова первой в России занялась цветным офортом, была среди членов-учредителей объединения «Мира искусства», за границей ее творчество признали еще при жизни, в диалоге с Европой она тоже была одной из первых, оценив в художественной жизни Парижа то, что многие наши соотечественники принимать там отказывались. Что уж говорить о влиянии на современников, протосимволизме, предвестии «Голубой розы» и тем более об арт-феминистках, которые пытаются сегодня увидеть в наследии Якунчиковой близкие себе идеи?

«ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»

Москва, Музей Москвы, до 11-го апреля 2021 года



Фото: АГН «Москва»

Пандемия заставила относиться к искусству бережнее, а фразу «время — деньги» большинство прочувствует на собственном примере. Во многие музеи теперь пускают по сеансам, так что лучше заранее справиться о правилах. На огромную выставку о ВХУТЕМАСе (так сокращенно назывались Высшие художественно-технические мастерские) отводится полтора часа — еле-еле, чтобы успеть посмотреть множество разделов, структурированных по факультетам знаменитого московского ВУЗа, — от живописного до театрально-декорационного, от полиграфического до скульптурного. Сотни экспонатов, от архитектурных моделей до книжно-журнальной графики. Очень насыщенные тексты, видео — даже несмотря на проблемы с этикетками в первые дни работы.

Становится понятно, почему наш ответ Баухаусу выглядит достойно: ВХУТЕМАС создали в 1920-м с мечтой реформировать художественное образование, новой стране — новый дизайн!

Достаточно посмотреть на список преподавателей — Веснин, Кончаловский, Куприн, Лентулов, не говоря уже о декане всего института Фаворском и деканах разных факультетов: Баранов-Россине, Древин, Истомин, Родченко… Последний, например, как профессор вел «Дисциплину № 5» — «Конструкцию».

Попытка внедрить новые образовательные стандарты в СССР завершилась в итоге победой реакционных сил в искусстве, поиск уступил место догматам соцреализма, ВХУТЕМАС как рассадник свободолюбивых идей закрыт в 1930-м, на три года раньше, чем самораспустился Баухаус. Не помогло даже переименование в 1927-м во ВХУТЕИН, Высший художественно-технический институт — «иноагенту» у нас никогда не скрыться под новым именем. Факультеты были прикреплены к другим институтам, некоторые переехали в Ленинград. Зато сегодня выставка о некогда прогрессивном и молодом стала модным событием, не случайно в залах тесно, а среди информационных спонсоров — сплошь глянец.

Сергей Виноградов

Музей русского импрессионизма. С 1-го февраля по 31-е марта 2021 года



Живописец и помощник состоятельных коллекционеров, журнальный график и мемуарист — Сергей Виноградов (1869–1938) оказался в тени своих знаменитых современников во многом из-за того, что эмигрировал не в Париж, а в менее заметную Латвию. На выставке показывают работы всех периодов его творчества, от передвижнического до эмигрантского. Здесь и тихие шедевры конца 1910-х, запечатлевшие Москву такой, какой ее еще можно было любить — например, «Вид на Кремль из Замоскворечья», привезенный из Художественного музея Эстонии в Таллине.

Много неожиданного в экспликациях. На одной из картин изображена Ольга Мамонтова в детстве, дочь известного мецената и будущая жена писателя и многолетнего заключенного ГУЛАГа Олега Волкова.

После вернисажа «Новая газета» посвятила выставке статью «Выпавший из эпохи».

Андрей Красулин. Без названия

Новая Третьяковка. До 14-го февраля 2021 года



Если бы существовала у нас премия за лучший дизайн выставки, первым кандидатом на нее была бы выставка Андрея Красулина. Помимо меланхоличных работ московского живописца и скульптора поражает то, как они показаны. Дизайнерам выставки Евгению Ассу и Ольге Аистовой удалось создать громадную инсталляцию из десятков экспонатов — живописи, графики, объектов, в том числе воздушных, которые не подавляют, но завораживают. Даже не верится, что столько поэзии может быть скрыто в циклах с вполне прозаическими названиями «Коробки», «Полосы», «Доски», «Пейзаж», «Табуретки». Возможно, она обнаруживается в момент, когда геометрическая идея, живущая в художнике, начинает взаимодействовать с идеей, присутствующей в материале, с которым он работает.

Фото: РИА Новости

Порой Красулин использует черновики своей жены, писательницы Людмилы Улицкой, на их основе он создает офорты. Главное — найти само пространство выставки. 38-й зал — самый просторный, но не самый простой для обнаружения на плане третьего этажа. И важно: как и многие музеи, Третьяковка теперь тоже доступна лишь по сеансам.

Игорь Макаревич и Елена Елагина. Обратный отсчет

Московский музей современного искусства. Гоголевский бульвар, 10. До 21-го марта 2021 года



Впечатляющая ретроспектива двух классиков, тщательно подготовленная Еленой Селиной, занимает не только главное здание филиала на Гоголевском, но и новые пространства во флигеле — их ни в коем случае нельзя пропустить, ведь там показывают работы последнего времени. Многое из представленного они создавали вместе — как творческий дуэт Макаревич и Елагина работают уже 30 лет. Один из многочисленных примеров — инсталляция «Библиотека Н.Ф. Федорова», посвященная русскому философу-мистику и его идее воскрешения мертвых (отсюда и соседство библиотеки и гробов в одном зале).

Большей части публики творчество художников знакомо благодаря образу Буратино, бывшего сперва объектом их совместного творчества, а затем ставшего ключевым в поэтике Макаревича. Однажды в интервью Леониду Бажанову он рассказал, как еще в советские времена совершил выбор между традиционными и новыми формами искусства, этот решающий в биографии момент типичен для многих художников даже сегодня, потому обильная цитата того стоит: «Если брать структуру советского арт-сообщества, то большая часть людей работала ради денег и выполняла государственные политические заказы. Они в общем-то были неплохими живописцами. Но это был круг художников, которые сами себя контролировали, сами выбирали жюри, по решению которого отбирались и продавались лучшие работы. Не было настоящего серьезного заказчика, эксперты были делегированы из самой среды художников. Это был замкнутый, мертвый круг. Были и другие — люди, которые бесконечно «пережевывали» пограничные с традиционным искусством моменты, — импрессионизмы, сезаннизмы. Эти открытия, сделанные в конце XIX века, можно тиражировать бесконечно и бесконечно же находить все новые и новые оттенки.

Русский сезаннизм — это колоссальная армия художников, им на всю жизнь хватало этих нюансов, которые не то что непрофессиональному зрителю, а даже и художнику было трудно уловить.

И однажды мне стало очевидно, что все это уже сделано, что дальше по этому пути идти бессмысленно и, самое главное, неинтересно. Помимо осознания творческих задач, была тяга к другим формам искусства. Чисто формально меня интересовало сочетание объема и пространства, которые я не мог реализовать в традиционных рамках. Поэтому я радикально изменил род своих художественных занятий».

Были бы у выставок эпиграфы — эту цитату можно было взять им.

«Красивая ночь всех людей»

Второе триеннале российского современного искусства ЦСК Гараж. До 28-го февраля 2021 года



Выставка молодых российских авторов задумывалась почти как шутка — ее участников отбирали художники предыдущей триеннале. Но в итоге получился представительный проект из новых работ, созданных на всем пространстве страны.

Фото: АГН «Москва»

Кажется, тихая ненависть к кураторам, чьи диктаторские замашки арт-миром переживались не один год, уступают место новой художественной этике. Сотрудничество оказалось возможным, пусть и под присмотром кураторов. С другой стороны, кто-то же должен был выбрать две книги, ставшие знаковыми для всего проекта: работа математика Романа Михайлова дала ему название, а в исследовании британского социолога Джона Ло «После метода: беспорядок и социальная наука» описан «метод-сборка» в современном мультикультурном и многополярном мире, который и стал базовым для всего триеннале.

Посмотрите, скучно точно не будет!

Алла Урбан. Из железа в каплю света

Москва, Новая Третьяковка. До 8-го марта 2021 года



Полутемные залы, колышащиеся струны-колосья, смесь больших, массивных предметов и того ощущения мистического, что порой настигает в музее в самый неожиданный момент… Первая, как ни странно, персональная выставка очень хорошего художника Аллы Урбан. Прежде ее работы появлялись лишь в коллективных проектах, многие из них готовились одним из кураторов нынешней экспозиции Виталием Пацюковым; вместе с ним выставку делала Ирина Горлова, и это тот случай, когда стоит назвать всех поименно. Созданные в разные годы одиннадцать объектов Урбан превращаются в единое целое — во многом благодаря тому, что работы многозначны и провоцируют на самые разные трактовки. Впрочем, их вовсе не обязательно формулировать до конца, порой важнее отдаться памяти и ассоциациям… Название выставки взято из стихотворения Введенского «Гость на коне»:

…Я решил, что это опыт

превращения предмета

из железа в слово, в ропот,

в сон, в несчастье, в каплю света.

Что еще смотреть в Москве и Петербурге