Тик-ток, топает малыш

Несогласованные акции с призывом освободить Алексея Навального анонсировали сам политик и его сторонники после того, как стало известно о его аресте. Всю последнюю неделю в социальных сетях были замечены действия ботов, так или иначе связанные с возможными митингами и приездом оппозиционера.

Уже в воскресенье, еще до прилета Навального, геотег «Красная площадь» заняли десятки однотипных фотографий. Это были изображения лиц, сгенерированных нейросетями. В итоге из-за самих снимков найти реальные фотографии Красной площади стало практически невозможно. К середине недели ситуация изменилась. Вместо фейковых лиц геотег заняли сотни изображений с призывом выходить на улицы. Некоторые из этих постов созданы реальными пользователями, в то же время десятки снимков распространяются с аккаунтов под названиями типа svobodu_navalnomu, navalny.svodobu и т.п. При этом по геотегам «Пушкинская площадь» или «Сенатская площадь», куда политик призывал выйти, такой аномалии нет.

Выдача по геотегу «Red Square» («Красная площадь») в инстаграме

В среду тысячи пустых аккаунтов начали подписываться на ряд СМИ и сторонников политика Алексея Навального в инстаграме. Боты атаковали аккаунты «Новой газеты», «МБХ медиа», «Открытки», пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (организация внесена в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента. — Ред.) Георгия Албурова и юриста организации Любови Соболь. На «Новую газету» за сутки подписалось примерно 5 тысяч аккаунтов, многие из них — «пустые». Их учетные записи были созданы в день подписки или за день на нее, а имена всех пользователей указаны на латинице.

В среду же телеграм-канал «Русский маркетинг» заметил, что блогеры начали выкладывать в социальных сетях однотипные видео с критикой Алексея Навального. Автор телеграм-канала Семен Ефимов опубликовал видеоролики нескольких блогеров: Виолетты Чиковани (3,1 млн подписчиков в Instagram), Арая Чобаняна (1,3 млн), Виталия Охеренова (190 тысяч) и блогерки vi_amelii (профиль с таким ником сейчас закрыт, у него около 40 тысяч подписчиков). Многие из них сотрудничали с агентствами WildJam и Wow Media. В роликах, посвященных политику, говорилось о том, что возвращение Навального в Россию приведет к новым санкциям. В итоге рекламное агентство WildJam прекратило сотрудничество с блогерами, а также заявило, что не имеет отношения к происходящему.

Однотипные видео популярных блогеров с критикой Навального появились в одно время

После того как сторонники оппозиционного политика объявили о проведении протестной акции, в TikTok стали появляться ролики в поддержку Навального. Школьники начали записывать, как со стендов снимают портреты Путина и заменяют их портретами Навального, некоторые пользователи публиковали рекомендации того, что стоит взять с собой на митинг, а другие представляли, что будут делать в ОВД, когда их задержат. После распространения нескольких флешмобов Роскомнадзор направил в TikTok требование удалять «материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях».

В TikToke же начали появляться однотипные видео, где блогеры предупреждают, что некоторых митингующих могут случайно убить, а также видео, где Навального называют предателем СССР.

«Новая газета» попросила экспертов прокомментировать происходящее в социальных сетях и объяснить, кому и зачем потребовалась такая атака.

Михаил Климарев директор Общества защиты интернета

— Признаков, по которым можно понять, что аккаунт является ботом, довольно много. Обычно это страницы, которые почти ничем не заполнены. У них почти нет друзей (если есть, то это другие боты), почти нет подписок, а фотографии сгенерированы нейронной сетью. Кроме того, эти страницы созданы недавно и существуют только для того, чтобы подписаться на конкретные аккаунты.

Цели у ботов могут быть разные. Можно предполагать, что, во-первых,

в час икс все эти пять-шесть тысяч ботов начнут одновременно подавать жалобы на СМИ и блогеров за распространение неприемлемого контента.

Если жалоб будет много, алгоритмы инстаграма могут приостановить действие аккаунта. Во-вторых, может произойти такая же ситуация, как и в день прилета Навального, когда тег «Красная площадь» в инстаграме был заполнен сгенерированными фотографиями. Эта история довольно старая, раньше подобное уже пытались сделать в твиттере. Вполне возможно, что реализуются оба сценария.

Призывы выйти на акцию по тегу «Красная площадь» без указания места проведения акции может быть продолжением той же кампании, что и с лицами, сгенерированными нейросетью. По факту, они вводят в заблуждение пользователей социальных сетей. Люди, которые не особенно разбираются в интернете, могут выйти не на Пушкинскую площадь, а в какое-нибудь другое место.

Появление разных площадок также неслучайно. Понятно, что сейчас оппозиция действует в различных социальных сетях, и чтобы ввести пользователей в заблуждение, [власти могут] создать «белый шум», работая с определенными хештегами.

Социальные сети обычно пытаются предусмотреть возможность массовой регистрации ботов: некоторые вводят верификацию по имейлу, мобильному телефону, а также следят, чтобы массовое создание аккаунтов не происходило с одного IP-адреса.

Себестоимость одного пустого аккаунта может достигать одного-двух долларов,

продать его могут за десять (к сожалению, я не знаю конкретных цифр). Первые «атаки ботов» начались в начале десятых годов. С ними сталкивались еще «белоленточники» в 2012 году. Однако мы не можем подсчитать, сколько людей из-за них не пришли на акцию. В свою очередь, сами «ботофермы» зарабатывают на том, что обманывают своего заказчика.

Владимир Перевозчиков политтехолог

— Приезд Навального дал старт предвыборной кампании в Госдуму. Из-за него она начала идти не по сценарию Кремля. Естественно, власть считает, что так или иначе она должна «показать зубы».

Недавняя история с блокировкой аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа [показала], что социальные сети — это не государства, и принадлежат они частным лицам; стало понятно, что с ними тоже надо считаться. Все это начало борьбы за интернет-пространство. Кто победит в интернете, тот и будет диктовать избирателю, что правда, а что нет.

Возвращение Навального и объявление новых митингов сочетается также с публикацией фильма о «даче Путина». Подтверждения данных, опубликованных ФБК, нет, но интернет действует на людей так, что значительной части публикаций сразу же начинают верить.

Сейчас фильм посмотрело 40 миллионов человек; если это не накрутка, это скорее всего те избиратели, которые были недовольны изменением Конституции.

Конечно, публикация будет иметь последствия. Я бы настороженно сейчас относился к действиям [обеих] сторон, потому что они обе манипулируют. В любом случае [это заявление], что Навальный вернулся в политику. Ему могут дать реальный срок, но от этого он не перестанет быть политиком.

Василий Гатов медиааналитик

— Массовый фолловинг аккаунтов СМИ и сторонников Навального в инстаграме может преследовать три основных стратегии.

Во-первых, они могут попытаться потребовать от социальной сети заблокировать эти страницы, одновременно отправляя в поддержку жалобы о публикации неприемлемого контента — Facebook, в частности Instagram, использует искусственный интеллект, который реагирует на число заявок о блокировке. Во-вторых, они могут устроить «дефекацию» в комментариях. Можно предположить, что был создан скрипт, который на любое слово, сказанное в аккаунте СМИ или блогера, вбрасывает в комментарии со стороны бота пропагандистскую комбинацию слов — это не очень сложно сделать. В-третьих, они могут начать жаловаться не на содержание аккаунта, на который подписались, а на то, что у него много ботов. Большое количество ботов в подписках также является основанием для проведения расследования со стороны Facebook с целью заблокировать страницу.

На самом деле, боты приобретают ценность, когда могут не только совершать определенные действия, но и заполнять свои страницы разнообразным контентом, создавая видимость, что за ними стоит реальный человек. Боты, которые устроили массовый фолловинг медиа и блогеров, а также заполнили геотег «Красная площадь», выглядят, как самые дешевые боты, которые вероятнее всего были в массовом порядке закуплены на китайских или филиппинских рекламных «ботофермах» для конкретной операции. По сравнению с операциями, которые устраивали с помощью ботов еще десять лет назад (они предполагали большой уровень человеческого вовлечения),

текущая операция выглядит полностью алгоритмической. Это делает ее довольно рискованной,

потому что социальные сети обладают достаточным количеством инструментария, чтобы увидеть скоординированность действий, особенно, если на это обращают внимание пользователи. Кроме того, Facebook сам может заметить, что те же жалобы идут от ботов [и начать блокировать их]. Сказать, кто заказал ботов, довольно сложно — для этого нужно обладать внутренним инструментарием Facebook. Однако скорее всего это госзаказ, потому что организаторы рискуют не своими деньгами.

Использовать ботов для того, чтобы заполнить повестку одним сообщением, по стоимости выходит дешевле, чем заказывать у блогеров видео на определенную тематику. Но разница по стоимости, на самом деле, не очень большая. В день на «ботофермах» можно покупать по тысячи ботов и собрать за неделю тысяч десять. Это не очень много, устроить таким числом DoS-атаку и полностью скорректировать повестку не выйдет. Чтобы перекрыть неугодный тег, нужно иметь в пике 50-60 тысяч ботов схожего типа. Пока не похоже, что будет разыгран этот сценарий.

Кроме того, такие боты создаются прежде всего для рекламы. Чтобы они были успешны в политике, необходимо, чтобы боты обладали хоть каким-то сознанием и походили на реальных людей. Сейчас «атака» происходит слишком открыто, а ресурсов посадить туда реальных операторов нет.

Объяснить то, что в инстаграме блогеры больше говорили о санкциях, которые наложат на Россию из-за возвращения Навального, а в TikTok угрожали смертью на несогласованном митинге, можно разницей в аудитории площадок.

Вероятно, заказчики считают, что пользователей TikTok проще запугать, чтобы они не участвовали в акции.

В тоже время аудитории инстаграма предлагают политические фреймы, которые эксплуатировались годами. Сея сомнения в эффективности Навального, можно попытаться отстранить часть аудитории от событий 23 января. Как я думаю, заказ на такие проплаченные видео идет прямо из Кремля, потому что у них уже есть налаженные потоки. Скорее всего этим занимается Кристина Потупчик (согласно расследованию «Проекта», Потупчик — один из главных подрядчиков Кремля по работе с соцсетями и мессенджерами — Ред.) и ее клоны. Здесь задействованы люди, которые уже давно работают на этом рынке и собираются на нем оставаться.

(Василий Гатов — приглашенный научный сотрудник Анненбергской школы коммуникаций и журналистики в Университете Южной Калифорнии)