Аккаунты «Новой газеты», «МБХ медиа», «Открытки» и сторонников Навального подверглись «атаке ботов» в инстаграме

Тысячи пустых аккаунтов подписываются на ряд СМИ и сторонников политика Алексея Навального в инстаграме. «Атака ботов» произошла на аккаунты «Новой газеты», «МБХ медиа», «Открытки», пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента — ред.) Георгия Албурова и юриста организации Любови Соболь.

Например, на инстаграм «Новой газеты» за сутки подписалось примерно 5 тысяч аккаунтов, многие из них — «пустые». Имена всех пользователей указаны на латинице, их учетные записи были созданы вчера или сегодня. Накануне аккаунт «Новой» в инстаграме пытались взломать.

В «МБХ медиа» сообщили, что неактивные пользователи начали массово подписываться ночью, речь тоже идет о нескольких тысячах учетных записей. «В основном боты атакуют региональные страницы, на основной профиль “МБХ медиа” поступает в среднем два запроса в минуту», — пишет издание. Оно временно перевело все аккаунты в закрытый режим.

С чем связано происходящее, пока точно неясно. Однако «атака ботов» могла начаться в преддверии несогласованного митинга сторонников Навального 23 января.