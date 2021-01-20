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№ 5 от 20 января 2021

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Аккаунты «Новой газеты», «МБХ медиа», «Открытки» и сторонников Навального подверглись «атаке ботов» в инстаграме

Общество468

468
 

Тысячи пустых аккаунтов подписываются на ряд СМИ и сторонников политика Алексея Навального в инстаграме. «Атака ботов» произошла на аккаунты «Новой газеты», «МБХ медиа», «Открытки», пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента — ред.) Георгия Албурова и юриста организации Любови Соболь

Например, на инстаграм «Новой газеты» за сутки подписалось примерно 5 тысяч аккаунтов, многие из них — «пустые». Имена всех пользователей указаны на латинице, их учетные записи были созданы вчера или сегодня. Накануне аккаунт «Новой» в инстаграме пытались взломать. 

В «МБХ медиа» сообщили, что неактивные пользователи начали массово подписываться ночью, речь тоже идет о нескольких тысячах учетных записей. «В основном боты атакуют региональные страницы, на основной профиль “МБХ медиа” поступает в среднем два запроса в минуту», — пишет издание. Оно временно перевело все аккаунты в закрытый режим.

С чем связано происходящее, пока точно неясно. Однако «атака ботов» могла начаться в преддверии несогласованного митинга сторонников Навального 23 января.

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Теги:
соцсети, боты, em
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