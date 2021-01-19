Чем сейчас пахнет французское дело «Ив Роше»

На следующий день после ареста Алексея Навального и «химкинского суда» французские адвокаты политика обратились с запросом к косметической фирме Yves Rocher. Они также требуют от французского суда ускорить разбирательство по жалобе братьев Навальных против компании.

Речь об известном адвокате-правозащитнике Вильяме Бурдоне и другой сотруднице его бюро (Bourdon & Associés), Амели Лефевр, которые подали от имени Алексея и Олега Навальных жалобу в отношении косметической компании еще в июне 2018 года.

В феврале 2019-го дело было передано в суд города Ван (Бретань), по месту регистрации компании. В апреле того же года Навальные приезжали в Ван по вызову местного судьи и давали показания по этому делу.

Бруно Лепру

Братья обвинили компанию — и конкретно бывшего директора Yves Rocher Vostok Бруно Лепру — в «заведомо ложном доносе», из-за которого в России было заведено «дело «Ив Роше». После чего Олег Навальный отсидел 3,5 года в колонии, Алексей Навальный год находился под домашним арестом и был приговорен к условному сроку в 3,5 года. А теперь российские власти задержали его «по следам» этого дела, отправили в Лефортово и вскоре могут вынести реальный приговор.

Нынешний арест Алексея Навального в Шереметьево является «результатом применения старой и целиком фальсифицированной (в России) судебной процедуры»,

заявили в бюро, подчеркнув, что это дело было бы невозможным «без активного участия группы Yves Rocher, которая прекрасно была осведомлена о ложности этих обвинений». Жалоба, которую российское представительство компании (Yves Rocher Vostok) написало в отношении братьев Навальных и которая легла в основу их осуждения (Европейский суд по правам человека признал судебные решения по этому делу незаконными*), «ставит вопрос не только о моральной, но и судебной ответственности» Yves Rocher, подчеркнули в адвокатском бюро Bourdon & Associés.

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От имени Алексея Навального они потребовали от компании «как минимум принести извинения, а также выразить сожаление» по поводу того, что она «содействовала процессу, который привел сегодня к его аресту» в России — «через несколько месяцев после попытки отравления».

Адвокаты подчеркнули, что ждут решения апелляционного суда города Ренна, куда они обратились в минувшем году, пожаловавшись на фактическую приостановку следственной процедуры в Ване, которая все еще «в процессе рассмотрения» — более чем через два с половиной года после подачи жалобы от имени братьев Навальных. Адвокаты потребовали «реактивировать» процесс.

Дело в том, что после опроса заинтересованных лиц и ознакомления с деталями дела следственный судья должен был «в разумные сроки» либо отправить дело в суд, либо объявить об отсутствии состава преступления. Но ничего из этого пока не сделано.

Запрос «Новой газеты», направленный в компанию Yves Rocher, к моменту подписания этого материала оставался без ответа. Ранее компания заявила региональному изданию Ouest-France о том, что «не может комментировать» следственную процедуру (во Франции), которая пока продолжается.

Олег и Алексей Навальные в зале суда во время слушания по «делу «Ив Роше». Фото: Евгений Фельдман / архив «Новой»

А что касается российского «дела «Ив Роше», то оно «завершено», заверили в компании:

«Судебное решение было вынесено 30 декабря 2014 года, подтверждено апелляционным судом Москвы в 2015-м и Верховным судом России в 2018-м».

В российском суде в 2014 году представители Yves Rocher Vostok (сам Лепру в суд так и не пришел, а затем уволился из «Ив Роше») выступили на стороне братьев Навальных, заявив, что договор был полностью выполнен и никакого ущерба компания не понесла. Но суд положил в основу приговора показания Бруно Лепру, данные во время предварительного следствия.

Сам Алексей Навальный перед приездом во французский суд в 2019 году подчеркивал, что, хотя «компания поняла, во что ввязалась, и заявила, что ущерба им никто не наносил, они ни к кому претензий не имеют», но «главная бумажка» «лежала в папке» судьи: «заявление от Бруно Лепру из «Ив Роше». «Это заявление он согласовал с французским офисом», — заверил Навальный.

В августе 2014-го — за несколько месяцев до того, как братьев осудили по «делу «Ив Роше», — Леонид Волков, друг и соратник Навального, создал сайт «Один вопрос к «Ив Роше». «На сайте была петиция к компании с требованием отозвать заявление в отношении братьев Навальных. В октябре 2014-го Волков, по приглашению адвоката Бурдона, приезжал в Париж, где презентовал акцию.

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Тем не менее жалоба против Навальных так и не отозвана, подчеркивает Ouest-France.

Кстати, и в 2018-м — сразу после того, как братьев Навальных заслушал французский следственный судья, — компания

Yves Rocher выпустила пресс-релиз, в котором фактически утверждалось, что подача жалобы в Следственный комитет России была обоснованной.

«Обнаружение серьезных признаков, делающих возможным наличие мошенничества, вынудило руководство филиала (Yves Rocher Vostok) обратиться к российскому правосудию, подав жалобу против X, чтобы получить доступ к досье и понять суть проблемы». «Известность акционеров обвиненного подрядчика (то есть братьев Навальных. — Ред.) в дальнейшем придала этому делу значительную огласку в СМИ, хотя в нем наш филиал только лишь осуществил обычные для такого случая процедуры».

Адвокат Бурдон, который еще в 2014-м предложил Навальным бесплатно помочь в «оказании давления» на компанию «Ив Роше», тогда подчеркивал, показывая корреспонденту «Новой» распечатку «Кодекса ведения дел группы Yves Rocher», что «в течение последних десяти-пятнадцати лет западные компании множили этические обязательства, хотя их никто и не заставлял».

В кодексе говорилось о том, что компания объявляет своими приоритетами «Инновации и Отвагу, также как и Отказ заниматься любыми Сокрытиями, Мошенничеством или Обманом». И берет на себя обязательство: «Какими бы ни были страны, в которых работают Группа и ее поставщики — уважать Права Человека, наши этические правила и социальные установления…».

У компании Yves Rocher до сих пор есть мейл, на который она призывает присылать сообщения о любых нарушениях своих «этических принципов»: ethics@yrnet.com