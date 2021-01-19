За неспортивное поведение

Российские патриоты встали на дыбы, узнав о решении Совета Международной федерации хоккея лишить Минск права на проведение части чемпионата мира по хоккею. Проклинают супостатов, «выкрутивших руки» президенту ИИХФ Рене Фазелю, брызжут слюной на политиков и бизнесменов, «наложивших свои грязные лапы» на хоккей, жалеют Батьку и белорусский народ, который «лишили праздника», клеймят позором «либерастов», которые «тупо радуются своей победе». Этих голосов достаточно много, чтобы их слышать и о них знать.

Теперь организаторам придется в кратчайший срок окончательно определиться с местом проведения чемпионата и решать остальные проблемы, в том числе финансовые и пандемические. Чемпионат-2021 и без того обещал стать убыточным, но для Лукашенко-то эти проблемы не существовали — он их решал не за свой счет.

Рене Фазель до конца бился за то, чтобы провести чемпионат мира и в Минске, и в Риге. Он делал это даже тогда, когда понимал, что почти полностью лишился поддержки своих коллег. Бессменный хоккейный президент напоследок привел довод, изумивший все хоккейное сообщество: он-де хотел использовать чемпионат мира в качестве инструмента для общебелорусского примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы страны. Фазель очень сожалел, что президент Беларуси его не услышал: Александр Григорьевич на встрече в Минске дал понять, что ни на какие уступки он не пойдет, потому что оснований, чтобы чемпионат не состоялся, нет «ни на миллиметр».

После массовых избиений протестующих в Минске у посольств Беларуси появились такие инсталляции. На фото: на акции в Берлине. Фото: EPA

Словно не было ни фальшь-выборов, ни начавшихся после этого массовых протестов, ни жесточайшего их подавления, которое продолжается по сию пору. Да что говорить, если преследованиям подверглась даже та часть белорусского общества, которая изначально должна быть благодарной Батьке за государственную заботу и опеку, — спортсмены. Их тоже бросали в автозаки и застенки, исключали из сборных, лишали довольствия.

Решение ИИХФ — констатация очевидного и голос здравого смысла, не более того. Правда, прозвучал он после того, как снятием с пробега пригрозили ключевые компании-спонсоры, просчитавшие возможные репутационные потери в случае проведения чемпионата мира под опекой токсичного президента страны-хозяйки — Skoda и Nivea Men.

Конечно, ИИХФ не могла в качестве основания для расторжения контракта назвать нарушения прав человека — такого пункта в регламенте нет, да и прецедента создавать не хотелось. Но вот сомневаться «по поводу безопасности и свободного передвижения игроков, официальных лиц и болельщиков и СМИ» в случае проведения турнира в Минске длящаяся с августа ситуация политического противостояния давала все основания.

Защитники Лукашенко не сомневаются, что «Батька провел бы идеальный чемпионат мира». Но тут важна цена. Как заметила трехкратный олимпийский призер, глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя, «мы понимаем, какой масштаб приобрели бы репрессии, чтобы зачистить улицы и провести мероприятие тихо и спокойно. В тюрьмах оказались бы тысячи белорусов». И, как показывает практика последних месяцев, люди все равно попытались бы выходить — во время чемпионата мира тоже. И вот тогда под раздачу мог бы попасть (что опять же доказывает репрессивная практика режима) кто угодно.

Возможно, вопрос отмены станет предметом судебного разбирательства, если «пострадавшую» сторону не устроит размер компенсации. Но, как бы то ни было, ИИХФ — пусть в последний момент — спасла себя от несмываемого позора. Да, практически к каждой европейской стране-хозяйке, если речь идет о мировых хоккейных чемпионатах, можно предъявлять те или иные претензии — в конце концов, я помню автоматчиков на периметре парижского зала «Берси», где проходила часть чемпионата мира 2017 года, когда как раз и принималось решение о проведении чемпионата мира-2021 в Беларуси. Очевидно, для главного лоббиста Минска Рене Фазеля белорусская триада «чистота, порядок, дисциплина», позволившая закрыть глаза на проблемы авторитарного режима еще перед и во время проведения в Минске чемпионата мира-2014, казалась гарантией на фоне разного рода европейских потрясений. Любящий хоккей диктатор — лучше, чем диктатор, не любящий хоккей.

Но это была мина, сдетонировавшая в самый неподходящий для хоккея момент, да еще после отмены чемпионата мира-2020 из-за пандемии. Мириться с авторитарными режимами приходится, но… до какой-то определенной черты.

Александр Григорьевич Лукашенко эту черту перешел, когда объявил войну собственному народу.

Читайте также Лукашенко закручивают шайбы. Против чемпионата мира по хоккею в Беларуси выступили главные спонсоры

Отмена чемпионата мира для Лукашенко — еще одно свидетельство происков Запада, не более того. Но это для него — не как слону дробина: на мировой спортивный форум Лукашенко, безусловно, делал ставку. Его проведение подтвердило бы, что хозяин в доме все тот же, и он волен жить в нем по своим правилам. То, что он будет усмирять, а не примирять, потерявший доверие да и просто надоевший существенной части народа президент продемонстрировал со всей откровенностью. Кстати, любимый аргумент Александра Лукашенко и его адептов «спорт вне политики» вот уже почти четверть века опровергает сам Александр Григорьевич, являясь бессменным президентом Национального олимпийского комитета. Спорт — один из инструментов его власти. Сейчас можно сказать, что был инструментом.

Почему так остро прореагировали российские политики и спортсмены, тоже понятно: враги бьют по Лукашенко, а метят в Россию! Правильно мыслят товарищи: Россия к 2023 году, когда истечет срок двухлетней дисквалификации, должна будет принимать чемпионат мира по хоккею. А власть к тому времени может далеко продвинуться по лукашенковской линии — если уже не продвинулась, о чем свидетельствуют последние события. Такого защитника, как Фазель, к тому времени днем с огнем будет не найти.

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова с обезоруживающей откровенностью поведала о своих опасениях:

если Беларусь лишили чемпионата мира из-за того, что «не понравился» Лукашенко, то вдруг еще какой-нибудь другой президент не понравится?

Спортсменка и депутат Госдумы Светлана Журова. Фото: РИА Новости

Но всех успокоил известный тренер Андрей Назаров, заявивший, что «мы сплотимся и станем еще сильнее. Враг не пройдет, победа все равно будет за нами!». Еще афористичнее выразился 30 лет живущий в Швейцарии Вячеслав Быков: «Мы еще споем «Калинку»!»

Читайте решение ИИХФ, господа. Его озвучил сам президент организации: «Совет ИИХФ признал, что проведение чемпионата мира в Беларуси было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы». Нет, Рене Фазеля не «додавили» — он согласился с неизбежным, оставшись в одиночестве. Да и Россия несильно за чемпионат мира-2021 в Беларуси вписалась, если честно. И для нее сейчас есть «более серьезные проблемы».