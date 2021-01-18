Хотели как дешевле

Нынешняя история с попыткой регулирования цен началась, как известно, после того, как в конце минувшего года президент Владимир Путин обратил внимание на неприемлемо высокий рост цен на подсолнечное масло и сахар. Ну, сказано — сделано. И буквально через несколько дней представители ретейла и производителей, а также Минсельхоза и Минпромторга подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена подсолнечного масла была установлена на уровне 95 руб. за 1 л, а розничная — 110 руб. за 1 л. Цены на сахар были зафиксированы на уровне 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно.

Прошли буквально считаные недели работы производителей и продавцов по данному соглашению, и начали приходить сообщения о том, что у небольших и средних торговых сетей появились сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам. Дело в том, что такие продавцы традиционно закупали продукцию не у непосредственных производителей, а у посредников-дистрибьютеров. Им так удобнее, потому что, в отличие от крупных торговых сетей, у них нет своих мощных распределительных центров.

Проблема в том, что подписанное в декабре минувшего года соглашение о регулировании цен не распространяется на дистрибьютеров.

То есть сегодня дистрибьютеры-перепродавцы могут закупить по оптовой цене у производителей подсолнечное масло по 95 руб. за 1 л или сахар по цене 36 руб. за 1 кг, но перепродавать те же масло или сахар они хотят, разумеется, по более высокой цене (иначе в чем их бизнес, они же предоставляют услуги логистическо-распределительного характера).

Однако если они перепродают по более высокой цене, то покупать по этой цене становится невыгодным уже предприятиям розничной торговли, которые ограничены в своих продажах 110 руб. за 1 л подсолнечного масла и 46 руб. за 1 кг сахара соответственно.

Спрашивается: что, нельзя было все это предусмотреть при заключении соглашения о регулировании цен? Кстати, это не означает, что дистрибьютеры сегодня вообще не закупают продукты. Закупают они и сахар, и подсолнечное масло. Только продавать их розничным продавцам не торопятся. Не торопятся по причине того, что не успеем оглянуться, как срок действия соглашения закончится, и тогда можно будет продать подороже.

Означает ли это, что нас ждет тотальный дефицит сахара и подсолнечного масла? Нет, дефицита не будет, потому что у крупных сетевых ретейлеров, которые всегда работали напрямую с производителями, проблем с закупкой товаров нет и вряд ли они появятся.

И все-таки главная проблема подобного рода соглашений о регулировании цен в другом. Проблема не в возможном дефиците товаров, а в том, что то, ради чего все это делается, обернется в конечном итоге ускоренным ростом цен.

Механизм стимулирования роста цен во всей этой конструкции простой. Власти сегодня ограничили предельный уровень цен на сахар и подсолнечное масло. Что ж, какое-то время цены и вправду расти не будут. Нисколько в этом не сомневаюсь. И хотя благодаря разнице в оптовых и розничных ценах тем же розничным продавцам вроде как гарантируется какая-то маржа, вряд ли они сегодня в восторге от нынешнего порядка.

Естественное их поведение в такой ситуации заключается в следующем: ускоренно, но не очень заметно повышать цены на другие товары. Следовательно, желая обуздать инфляцию, власти своей попыткой фактически директивного регулирования цен, напротив, стимулируют эту самую инфляцию. Людям из-за таких попыток регулирования цен придется платить больше. Это в условиях-то продолжающегося падения реальных доходов населения.

Официальный уровень инфляции по итогам 2020 года — 4,9% — стал неприятным сюрпризом для властей. Еще за две-три недели до Нового года думали, что будет около 4%, а тут только за декабрь минувшего года цены выросли на 0,8%. Цены на сахар-песок выросли в 2020 году на 64,5%, на подсолнечное масло — на 25,9%. За период же с 1 по 11 января 2021 года цены в целом выросли на 0,4%. И это больше, кстати, чем было год назад за аналогичный период (+0,3%).

Уже есть в начале этого года и товары-лидеры. Так, только за первую декаду января 2021 года цены на помидоры выросли на 7,7%, морковь подорожала на 3,4%, картофель — 2,7% и т.д. Однако теперь приходится смотреть на индексы потребительских цен по-другому: по новым товарам-кандидатам тоже следует ждать указаний президента и новых соглашений о замораживании цен?

Власти на самом деле с этим соглашением по подсолнечному маслу и сахару вступили на очень рискованный путь. Не задействовав существующих механизмов по сдерживанию цен, решили быстренько навести порядок, заставив производителей и продавцов подписать соглашение об их замораживании.

Не учли только главное:

пусть у нас кривая и косая, но все-таки рыночная экономика. В такой экономике подобное административное регулирование оборачивается или дефицитом товаров, или еще более быстрым ростом цен.

Можем, конечно, и дальше экспериментировать. Тем более что очень многие люди в нашей стране по-прежнему уверены, что только так и надо цены устанавливать. Наводить порядок, так сказать. Но в конечном итоге результат предопределен. И это не очень хороший результат.