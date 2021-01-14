Торговые сети пожаловались на проблемы с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам 

Небольшие и средние торговые сети столкнулись с проблемами при закупках подсолнечного масла и сахара по фиксируемым ценам. Об этом «Коммерсанту» рассказали в одной из розничных компаний.

Предприниматели жалуются, что поставщики масла и сахара готовы продавать по таким ценам лишь ограниченное количество товара. Кроме того, при небольших объемах заказа они начали требовать от покупателей премию за доставку.

Так, например, совладелец петербургской сети «Реалъ» Александр Мышинский рассказал, что группа «Русагро» согласилась продать его сети по фиксированной цене в пять раз меньше сахара, чем нужно — только 30 тонн в квартал. А остальное сети предложили купить по цене 43,5 рубля за килограмм в упаковке с доставкой. В свою очередь гендиректор «Русагро» Максим Басов считает, что сети пытаются закупить сахар с запасом, чтобы впоследствии продавать его по завышенным ценам.

Как пояснил изданию глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин, раньше небольшие продуктовые сети покупали масло и сахар у дистрибуторов, на которых не распространяются соглашения о фиксированных ценах. После заключения соглашения о ценах, они попытались договориться о поставках напрямую с производителями, которые, в основном, работают с крупными клиентами.

В крупных сетях — «Ашане» и X5 Retail Group — заявили, что не испытывают никаких сложностей с поставками.

В середине декабря Минсельхоз, Минпромторг, производители и сети договорились о фиксированных ценах на подсолнечное масло (предельная отпускная — 95 рублей за литр и 110 рублей — за литр в розницу) и сахар (36 рублей и 46 рублей соответсвенно). Это случилось вскоре после того, как президент Владимир Путин заявил о недопустимости роста цен на базовые продукты в условиях кризиса.