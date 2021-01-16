Подскочило давление

Скриншот с сайта rg.ru

В пятницу, 15 января, в 5 утра «Российская газета», официальное издание правительства РФ, выложила на своем сайте текст: «В ФСО России сменится директор: Дмитрий Кочнев переходит в ФСБ». Уже в 11 часов 38 минут этот текст был удален, а вместо него появилось опровержение: «На сайте "Российской газеты" опубликована недостоверная информация о кадровых перестановках в силовых ведомствах».

В удаленной публикации речь шла о том, что директор Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев в ближайшее время покинет свой пост, что кадровые перестановки не связаны ни с какими скандалами, Кочнев «просто переходит на работу в ФСБ России».

Скриншот с сайта rg.ru

И хотя в главном официальном издании страны не называлась должность, на которую «просто переходит» Кочнев, очевидно было, что имелось в виду его назначение на должность первого заместителя директора ФСБ, вакантную с 22 октября прошлого года, когда президент отправил на пенсию генерала армии Сергея Смирнова, семнадцать лет занимавшего эту позицию.

Сергей Смирнов. Фото: Андрей Епихин / ТАСС

«Новая» еще в октябре писала об обстоятельствах ухода на пенсию генерала Смирнова, о развернувшейся войне компроматов, о претендентах, готовых взвалить на себя работу по курированию ключевых направлений работы ФСБ, таких как экономическая безопасность (СЭБ), защита конституционного строя (ЗКС) и военная контрразведка (подробности в «Новой», № 118 от 26 октября 2020 г.).

Тогда же «Новая» писала и о том, что, скорее всего, заветную должность займет выходец из ФСО. Сразу из нескольких источников нам стало известно, что на должность первого заместителя директора ФСБ рассматриваются пять кандидатов. Среди них трое выходцев из ФСО: губернатор Тульской области, Герой России, 48-летний генерал-лейтенант Алексей Дюмин; губернатор Ярославской области, 52-летний генерал-лейтенант Дмитрий Миронов; директор ФСО, 56 летний Дмитрий Кочнев, в октябре еще генерал-полковник Также среди потенциальных назначенцев упоминались два генерала ФСБ: начальник управления по Москве и Московской области 60-летний генерал-полковник Алексей Дорофеев и руководитель Службы экономической безопасности 58-летний генерал-полковник Сергей Королев.

В ноябре президент так и не смог определиться с очень серьезным кадровым назначением. Оно снова было отложено.

А в декабре появилась информация о двух самоубийствах сотрудников ФСО. В начале декабря стало известно, что в Кремле обнаружено тело 33-летнего офицера, который 12 лет прослужил в личной охране президента. Позже стало известно о самоубийстве замначальника одного из подразделений ФСО.

Приблизительно в это же время разразился еще один скандал, который вышел в публичное пространство лишь в начале этого года. Стало известно, что Центр спецназначения по обеспечению безопасности движения (ЦСН БДД) МВД РФ в течение трех лет собирал у командиров взводов данные о передвижении кортежей президента Путина, его друзей, подчиненных и гостей посредством общих чатов в WhatsApp (подробности в «Новой» от 6 января 2021 г.). Это был серьезный «косяк» не только для МВД, но и для оперативной службы ФСО, контролирующей все, что связано с передвижениями главы государства.

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Но перед самым Новым годом президент подписал указ, которым продемонстрировал, что ни самоубийства подчиненных, ни утечка в WhatsApp конфиденциальной информации не изменили его отношения к директору ФСО Дмитрию Кочневу. Ему было присвоено звание генерала армии. (Хотя даже 31 декабря на сайте ФСО указывалось, что Кочнев — генерал-полковник. Изменения на сайте появились лишь в начале этого года).

Фото Дмитрия Кочнева с сайта fso.gov.ru

Звание генерал армии не присваивают перед увольнением со службы. Тем более если речь идет о 56-летнем генерал-полковнике (предельный срок службы для старших офицеров — 70 лет).

Кочнев известен как человек жесткий, неподкупный и принципиально не амбициозный. Все это обеспечивает ему высокое доверие президента. К тому же и «скамейка запасных» – людей, которых глава государства мог бы рассматривать в качестве претендентов на ключевые позиции, — крайне короткая.

В таком контексте публикация в «Российскую газету» о переходе Дмитрия Кочнева на работу в ФСБ уже не выглядит «недостоверной информацией о кадровых перестановках в силовых ведомствах». Скорее всего, это была целенаправленная утечка достоверной информации. И цель этой утечки — приостановить назначение Кочнева на должность первого заместителя директора ФСБ, считают наши источники.