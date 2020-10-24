Выдернутая ЧК

Сергей Смирнов. Фото: Андрей Епихин / ТАСС

22 октября президент подписал указ об увольнении со службы и освобождении от занимаемой должности первого заместителя директора ФСБ генерала армии Сергея Смирнова.

Само увольнение генерала, семнадцать лет трудившегося на этой должности, было ожидаемым. 12 октября Смирнову исполнилось 70 лет — предельный возраст нахождения на службе в ФСБ.

Однако обращают на себя внимание два обстоятельства: тихий, непомпезный уход на пенсию некогда доверенного лица президента и то, что увольнение знаковое — президент наконец-то принял решение, с которым очень долго тянул: кто станет преемником Смирнова.

И это назначение, по всей видимости, может остановить войну силовых группировок за должность первого зама.

Смирнов, во-первых, был первым первым замом (второй первый возглавляет погранслужбу, но дальше его влияние не распространяется) и замещал директора Бортникова на время его отсутствия. Причем был с начальником де-факто на равных, поскольку некогда Бортников ходил у него в подчиненных (в Питерском управлении ФСБ).

Первый зам Смирнов, во-вторых, курировал ключевые службы ведомства: экономическую безопасность (СЭБ), службу по защите конституционного строя (ЗКС) и военную контрразведку.

И именно эти службы последние несколько лет сотрясали нешуточные скандалы. Так что, разговоры о том, что генерал Смирнов уходит, пошли еще в 2017 году.

Кроме того, у генерала обнаружились и проблемы со здоровьем: он стал редко появляться на службе, куда чаще проводил время в палатах ведомственного госпиталя или в санаториях ФСБ.

Но окончательно все было решено весной прошлого года, после ареста начальника 2-го отдела управления «К» (отвечает, в том числе, за банковский сектор) службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в трех квартирах которого в ходе обысков были обнаружены залежи денег на общую сумму в 12 миллиардов в рублевом эквиваленте. Вместе с Черкалиным в тюремных камерах оказались еще двое полковников ФСБ — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.

Полковник ФСБ Дмитрий Фролов. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Черкалин — креатура Смирнова. В 1998 году, будучи руководителем управления собственной безопасности ФСБ, Смирнов заприметил Черкалина, и тот поступил на службу в органы и через 13 лет, в 2011 году, возглавил банковский отдел управления «К».

Полковник ФСБ Андрей Васильев. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Когда в 2016 году сменилось руководство управления, Черкалин оказался одним из немногих офицеров, кто сохранил свою должность. И это несмотря на то, что у него изначально незаладились отношения с новым руководителем — в то время полковником, а ныне генерал-лейтенантом Иваном Ткачевым. Черкалин, нарушая субординацию, откровенно игнорировал начальника управления, имея прямой доступ в кабинет первого заместителя директора. В момент ареста Черкалина Смирнов находился в госпитале.

Но президент не стал использовать уловку «по состоянию здоровья» для увольнения генерала.

Путин доверял Смирнову, и биография генерала дает основания для понимания почему.

Смирнов окончил ленинградскую спецшколу № 211 с углубленным изучением французского языка. Его другом-одноклассником был Николай Патрушев, в 1999—2008 годах служивший директором ФСБ, ныне — секретарь Совбеза России.

После школы друзья-одноклассники окончили гражданские вузы, но в 1974 году вместе поступили на службу в КГБ, вместе отучились на высших курсах комитета в Минске, в 1975 году вместе вернулись в родной город, получив распределение в Ленинградское управление КГБ.

К 1998 году Сергей Смирнов дослужился до скромной должности начальника Кингисеппского городского отдела ФСБ. И уже собирался на пенсию. Но в 1998 году директором ФСБ был назначен Владимир Путин, а его заместителем стал Николай Патрушев. Он-то и вспомнил о своем друге. Смирнов совершил стремительный карьерный взлет, перебравшись из Кингисеппа в центральный аппарат ФСБ и возглавив управление собственной безопасности ведомства.

В июле 2000 года, вскоре после того, как Путин вступил в должность президента России, Смирнов был назначен заместителем директора Федеральной службы охраны. В январе 2001 года вернулся в родной город начальником управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Прослужив в этой должности 2,5 года, в июне 2003-го, Смирнов получил назначение на должность первого заместителя директора ФСБ.

Фото: РИА Новости

Но не только поэтому весной 2019 года (после ареста полковника Черкалина) генерал Смирнов не был уволен со службы.

Куда более серьезным основанием стало то, что президентская «скамейка запасных» оказалась коротковатой.

Нет, претендентов-то было много, но кому-то президент не доверял, кто-то развернул слишком грязные войны в интересах собственной карьеры, а у иных профессиональные качества оставляли желать лучшего. Чтобы оценить накал борьбы, достаточно напомнить: от должности первого зама до кресла директора — один шаг, тем более что действующий глава службы Александр Бортников тоже далеко не молод: 15 ноября 2021 года ему исполнится 70.

Отложенное увольнение Сергея Смирнова стало спусковым крючком для войны компроматов, которая приняла беспрецедентный характер. Основной ареной боевых действий стали телеграм-каналы, в которых начали публиковать вбросы с фамилиями персонажей, которых «Путин вот-вот назначит вместо Смирнова». Параллельно другие телеграм-каналы вываливали компромат на «претендентов» и службы ФСБ, которые они возглавляют.

Наиболее часто упоминались фамилии руководителя Службы экономической безопасности 58-летнего генерал-полковника Сергея Королева, начальника управления «К» 50-летнего генерал-лейтенанта Ивана Ткачева, бывшего начальника управления «М» (контроль за деятельностью правоохранительных органов), в апреле 2018 года перешедшего на должность замруководителя СЭБ, 61-летнего генерал-лейтенанта Сергея Алпатова. Чем чаще этим генералам одни телеграм-каналы предрекали карьерный рост, тем больше другие телеграм-каналы «увольняли» их со службы.

И это притом, что в русскоязычном сегменте Telegram не осталось каналов, ориентированных на публикации о «тайнах силовиков», которые не курировались бы оперативниками ФСБ. Последний, зависимый только от денег, канал «Футляр от виолончели» был оперативным путем деанонимизирован и ликвидирован в начале этого года.

Война кланов ФСБ обернулась тем, что в телеграм-каналы начали сливать даже документы с грифом «Секретно».

А это уже чревато началом необратимого процесса деградации спецслужбы.

Неопределенность не могла продолжаться бесконечно. И президент уже не мог не принять решение. И, как поделились наши источники, первым заместителем директора ФСБ не будет назначен ни один из претендентов, чье имя засветилось в войнах последних лет. Это характерно для президента, как и то, что скорее всего заветную должность займет выходец из ФСО.