Герлистан: пионеры против скаутов

«Герлистан» — большой спецпроект «Новой газеты». Он рассказывает о судьбе молодых людей из объединения скаутов в cоветской России. В 1926 году многих из них задержали и отправили в ссылку, троих — расстреляли.

В новом выпуске подкаста «Что Нового?» автор проекта Алиса Кустикова рассказывает о том, за что советских скаутов так невзлюбила власть. А еще вы можете услышать фрагменты мемуаров и писем советских скаутов и погрузиться в истории репрессий против молодежи 1920-ых.