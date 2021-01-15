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№ 3 от 15 января 2021

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Герлистан: пионеры против скаутов

Спецвыпуск подкаста «Что Нового?» о войне за умы советской молодежи в 1920-е

Общество13

Надежда ЮроваАлиса Кустикова«Новая газета»

13
 

«Герлистан» — большой спецпроект «Новой газеты». Он рассказывает о судьбе молодых людей из объединения скаутов в cоветской России. В 1926 году многих из них задержали и отправили в ссылку, троих — расстреляли.

В новом выпуске подкаста «Что Нового?» автор проекта Алиса Кустикова рассказывает о том, за что советских скаутов так невзлюбила власть. А еще вы можете услышать фрагменты мемуаров и писем советских скаутов и погрузиться в истории репрессий против молодежи 1920-ых.

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Теги:
арест, пионеры, ссср, скауты

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