Бандитская шайба

Рене Фазель все-таки прилетел в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Два президента с одинаковым — более чем четвертьвековым — стажем если окончательно не договорились по поводу проведения чемпионата мира-2021 в столице Беларуси, то намерения обозначили четко. Принимая «друга Рене» и проясняя президенту Международной федерации хоккея обстановку в стране, Александр Григорьевич за словом в карман не лез: «У нас протестующие и недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии… У нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов… Нет необходимости мне убеждать тебя в том, что в Беларуси все нормально. Ты и сам человек опытный, сам политик, понимаешь, что происходит. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну, своих людей. Но меня для этого и избрали».

Александр Лукашенко и Рене Фазель. Фото: РИА Новости

А что хотел услышать Рене Фазель, который под занавес своей карьеры крупного спортивного функционера столкнулся с проблемой, которую ко всеобщему удовлетворению разрешить невозможно? Хватило бы одного коронавируса, но отягощение в виде масштабного белорусского политического кризиса после президентских выборов уже на исходе лета поставило под сомнение проведение чемпионата мира по любимому обоими президентами виду спорта. Тревожный звоночек быстро превратился в набат: Латвия давно заявила, что совместно с лукашенковской Беларусью чемпионат мира проводить не будет, сомнения в его целесообразности так или иначе выразили ведущие хоккейные державы.

А Фазель зажал уши и твердил свое: хоккей вне политики, работа продолжается, о переносе речь не идет. На что надеялся «опытный политик» — не очень понятно,

но дотянул Фазель до критической отметки.

Визит планировался еще в декабре, но президент ИИХФ подхватил коронавирус, и сроки принятия решения сдвинулись еще на месяц. Александр Лукашенко времени зря не терял, успешно борясь с собственным народом силовыми методами и не снижая уровня репрессий. Перед визитом Фазель сказал, что «ИИХФ использует все ресурсы, чтобы точно понять ситуацию, которая происходит в Беларуси». Единственным источником информации, как обычно, явился Лукашенко, чьи объяснения в очередной раз поразили мировую общественность, но не Фазеля, который «всегда под впечатлением» любви Александра Григорьевича к хоккею.

Нынешнюю ситуацию Фазель оценил как «немного отличающуюся» от той, что была перед первым чемпионатом мира, который Минск проводил в мае 2014-го: «Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат». И еще, уже про сегодняшнюю ситуацию: «Когда в Беларуси начались проблемы, на нас стали оказывать очень большое давление. Но у нас четкая позиция. Как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. Спорт должен объединять, а не разъединять народы».

Фазель собирался осенью завершать свою карьеру, но не смог оставить пост «в трудную для организации пору». Лукашенко в августе де-факто указали на выход, но он убедительно продемонстрировал, что собирается править вечно, и на этом пути его ничто не остановит. Тысячи людей на себе испытали, что означает желание Александра Григорьевича и дальше спасать Беларусь, но гостю было не до обсуждения политических проблем. Хотя все, что происходило и происходит с чемпионатом мира, чистейшей политикой и является.

«Спорт вне политики» — не более чем красивая фраза. На уровне организации глобальных мероприятий две вещи определяют все: политика и деньги. Фазелю безумно жалко потерять деньги из-за второй подряд отмены или переноса чемпионата в какую-либо другую страну, а Лукашенко чемпионат нужен для закрепления своей крайне сомнительной легитимности — вот этим парным танцем они дружно и доведут хоккей до ручки, если Фазеля не вразумят. Лукашенко доходчиво объяснил, что в случае отказа Латвии Белоруссия одна проведет чемпионат, который станет «лучшим в истории». Хозяин с некоторой долей снисходительности дал дорогому другу совет: «Делай так, как будет лучше хоккею. Как будет лучше твоим друзьям и тебе лично». Это в том случае, если Фазелю, в отличие от 2014-го, не удастся выдержать давление.

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Да, тогда Беларусь провела хороший чемпионат. Но тогда и ситуация была не «немного», а основательно другой. Лукашенко был тем же самым, но так, как сейчас, народ еще не достал. У него пока есть поддержка, но широкой ее уже никто не назовет. Зло, так страшно проявившееся в подавлении массовых мирных протестов, не должно оставаться безнаказанным.

Хоккей не виноват, что иногда его любят диктаторы.

Окончательное решение вопроса с чемпионатом мира отложено на конец января. Если его оставят Минску, за что ратует и Россия, то большого раскола хоккейному миру не избежать.

То, что этого делать нельзя, ясно почти всем.