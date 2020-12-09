Вот и стало недоступным олимпийское кольцо

По мнению МОК, руководство Беларуси преследует и подвергает жесткой дискриминации спортсменов Национального олимпийского комитета, несогласных с политикой Лукашенко. Международный олимпийский комитет запретил ему присутствовать на Олимпийских играх и прочих мероприятиях, проводимых под эгидой МОК. Такое заявление 7 декабря сделал президент МОК Томас Бах.

Томас Бах. Фото: EPA

Бах сообщил, что введение санкций обусловлено «дискриминацией белорусских спортсменов по политическим взглядам», которую Международный олимпийский комитет выявил в ходе своего расследования. Такое отношение к спортсменам «вредит репутации всего олимпийского движения», заявил Бах. Он считает, что действия нынешнего руководства белорусского НОК противоречат принципам Олимпийской хартии.

Причиной расследования МОК в Беларуси стали репрессии против белорусских спортсменов.

Так, например, в августе этого года почти полторы тысячи белорусских спортсменов оставили подписи под открытым письмом, в котором потребовали остановить насилие в стране. Практически сразу после этого многие из них столкнулись с серьезными проблемами. Чемпионку мира (легкая атлетика) Марину Арзамасову уволили из спортивного комитета вооруженных сил Беларуси. Такая же участь за отказ отозвать подпись под открытым письмом постигла чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую, бегунью Светлану Куделич, директора центра олимпийской подготовки по фристайлу Вадима Кривошеева. Его уволили «за плохую идеологическую работу в коллективе».

Фото: РИА Новости

Некоторым спортсменам не повезло еще больше. Известную во всем мире баскетболистку Елену Левченко и многоборца Андрея Кравченко за их политическую позицию и вовсе подвергли административному аресту.

Что будет теперь? Сообщается, что запрет на посещение всех спортивных мероприятий по линии МОК коснется самого Лукашенко, его старшего сына Виктора — первого вице-президента НОК, члена исполкома НОК Дмитрия Баскова — председателя федерации хоккея Беларуси, чье имя сегодня многие напрямую связывают с гибелью Романа Бондаренко, убитого на площади Перемен.

Кроме того, в перечне санкций — заморозка всех платежей НОК Беларуси, за исключением средств, которые будут использованы для подготовки спортсменов к Олимпийским играм в Токио в 2021 году и к зимней Олимпиаде-2022. Что касается спортивных образовательных программ, то, по словам Баха, их МОК намерен финансировать напрямую, минуя Национальный олимпийский комитет.

В 2021 году Беларусь должна была принять чемпионат мира по хоккею с шайбой, но глава МОК отметил, что

любое обсуждение с НОК Беларуси грядущего спортивного события должно быть приостановлено на неопределенное время.

Также МОК потребовал допустить белорусских спортсменов к соревнованиям вне зависимости от их политических взглядов, разрешив уволенным спортсменам принять участие в квалификации к Олимпийским играм в Токио. Это значит, что олимпийские санкции никоим образом не задевают самих спортсменов.

К слову, речь о выступлении белорусских спортсменов под нейтральным флагом пока что не идет.