Она большая, ей видней

Вообще-то Лена должна была отправиться на плановое лечение и реабилитацию, но вылететь из минского аэропорта не удалось — там ее задержали «в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях», а суд Ленинского района без долгих проволочек определил меру наказания в виде 15 суток ареста. Помимо участия в незаконных массовых мероприятиях, суд вменил известной спортсменке еще и «неподчинение сотрудникам милиции».

Спортсмены в авторитарных государствах — люди подневольные, на топ-уровне — полностью зависящие от действующего руководства, обязанные поддерживать его политику. Это аксиома что в России, что в Беларуси (в последней даже больше), потому что контролировать лояльность может лично сам президент. При этом для власти нет стандартнее мантры «спорт вне политики», понимаемой как нужно: дело спортсменов трудиться на благо страны и приносить ей медали, а если высказываться, то исключительно в поддержку людей, которые обеспечивают им соответствующие вкладу материальные условия.

Массового протеста против насилия, учиненного властями после лже-выборов, от белорусских спортсменов, в том числе известных, не ожидалось.

Но многие из них вышли и продолжают выходить на улицу под гласным и негласным девизом «Спортсмены вместе с народом!».

Это им начало аукаться еще до массовых акций, на этапе посадки кандидатов в президенты — кому-то невключением в сборную, кому-то снижением ставки, кому-то разъяснением, что пошли не по той, а именно по кривой дорожке. Кого-то брали и вразумляли дубинками во время первых протестных шествий, наглядно демонстрируя, что спортсмены действительно с народом. По мнению силовиков, народом «неправильным» или в лучшем случае «обманутым». Топовых личностей, правда, до поры до времени задержания и посадки не касались. Все-таки оставалась какая-то опаска: чтобы открыто прессовать людей популярных, много сделавших для белорусского спорта, надо было решиться. Может быть, получив высочайшее соизволение.

Левченко для Белоруссии сделала много. Как кто-то написал:

она сделала для сборной больше, чем страна для нее.

Без Лены белорусскому баскетболу не видать бы невероятной бронзы на чемпионате Европы-2007. И не кто иная, как Левченко, была признана лучшей центровой чемпионата мира-2010. И без нее сборная Беларуси вряд ли добралась бы до участия в двух олимпийских турнирах. Чемпионка Литвы, Польши, двукратная чемпионка России (с УГМК из Екатеринбурга), Турции, Словакии, участница пяти чемпионатов Европы — это тоже Левченко, которая на рубеже веков буквально ворвалась в мировую баскетбольную элиту. Ее, конечно, можно назвать «гражданкой мира» — где и за кого она только не играла, включая финал женской НБА за «Атланту», но выступление за сборную в майке с надписью «Беларусь» для нее всегда было приоритетом. Так что, упрекать 37-летнего ветерана в отсутствии патриотизма было бы глупо даже со стороны властей предержащих.

Правда, от сборной ее отлучили осенью прошлого года без уведомления и без объяснения причин. Она тогда еще сказала, что «с этой системой нужно бороться, что-то делать. Хочется перемен». Это касалось спорта и конкретно баскетбола, но жизнь заставила взглянуть на проблему шире. Легче всего дальнейшее объяснить уязвленным самолюбием и экстравагантностью, желанием напомнить о себе — как, собственно, и объясняют протестную активность Левченко, и не только Левченко, сиятельные и не очень сиятельные «доброжелатели». Им и в голову не приходит, что повод «бунтовать» дала именно власть, и никто другой.

Левченко как человек свободолюбивый и немало повидавший за более чем 20-летнюю карьеру, не смогла молчать еще тогда, когда в июне задержали несостоявшегося кандидата в президенты Виктора Бабарико: «Я за честные выборы! Верните нам эту возможность!».

Инстаграм Елены взяли на заметку, вероятно, еще тогда.

Свое отношение к происходящему после так называемых выборов она и не собиралась скрывать, публикуя фотографии с маршей протеста, одной из первых подписав обращение сотен спортсменов против насилия и фальсификации выборов, деятельно участвуя в так называемом «свободном объединении спортсменов Беларуси».

Такой неблагодарности от «государевых людей» власти Беларуси, естественно, не ждали. Меры принимались разные: начиная с июня по отношению к первым высказавшимся не так, как надо, — еще профилактические. Член сборной Беларуси по баскетболу Никита Мещеряков еще в июне высказался со всей определенностью:

«Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Это не Беларусь. Александр Григорьевич, вы не мой президент!»

Глава федерации баскетбола Беларуси Максим Рыженков на встрече со сборными командами высказался не менее определенно: мол, спортсмены «всем обеспечены благодаря той политике, которая реализуется в стране». Соответственно, они не должны «показушно безответсвенно рассуждать о вещах, далеких от их понимания». Это больше напоминало оскорбление, но это были еще цветочки.

По мере нарастания событий и конкретного события, вызвавшего массовые мирные протесты, давление на спортсменов, особенно на «подписантов», усилилось. Несколько человек заявили, что к ним приезжали чиновники высокого ранга и проводили беседы, пытаясь донести, что они «выбрали не ту сторону». Замминистра спорта и туризма Михаил Портной исчерпывающе высказался о целях подобных бесед:

«Мы разговаривали со спортсменами лояльно, доброжелательно, чтобы направить на путь истинный, не более того».

Портной пояснил, что выражает «позицию прогрессивно настроенной спортивной общественности», что он всей душой поддерживает главу государства — «при нем порядок, дисциплина», что «все наши соседи, по крайней мере с постсоветского пространства, нам завидуют белой завистью», что «спортсмены в принципе понимают, во что их втянули, и знают, что это неправильно». Соратники подтвердили, что не понимают, чего этим бунтарям не хватает. Тренд был понятный: протестуют те, кому делать нечего, кто ничего из себя как спортсмен уже не представляет, кто думает о себе и собственном пиаре, а не про олимпийские медали для Беларуси.

А Левченко продолжала «выступать»: «Мне кажется, что сегодня, как бы кто ни хотел оставаться вне политики, все равно в ней будешь из-за того, что происходит». Весьма жестко она прокомментировала приказ Минспорта Беларуси, согласно которому выступления спортсменов в СМИ должны согласовываться с нанимателем, чем рекомендации не ограничиваются: «Спортсменов пытаются как можно больше контролировать и пугать».

После того как Левченко вышла на очередной марш, где не заметить ее (рост 196, недаром центровая) и других спортсменов было трудно, чаша терпения у власти, очевидно, переполнилась. Задержание было в высшей степени показательным. Власть демонстративно сообщила: все, миндальничать ни с кем не будут.

В этот же день в знак солидарности с Еленой Левченко не вышел на игру гандбольный клуб «Витязь–Леон», в своем заявлении отметивший, что считает арест спортсменки незаконным. Капитан женской сборной Беларуси Екатерина Снытина написала, что задержание Левченко «не стало для нас сюрпризом», и добавила» «Не хочу говорить, что это добавит нам злости, но упертости — точно. Если они пошли на такие меры — значит, наши действия оказывают на них влияние». Никита Мещеряков, ныне игрок баскетбольного «Спартака» (Санкт-Петербург), призвал проявить солидарность со знаменитой спортсменкой.

Но тут надо понять, что

Александру Григорьевичу Лукашенко никого и ничего не будет жалко, любимого им спорта в том числе.

На место выпихнутых из страны, отлученных от сборной, лишенных довольствия звезд встанут новые бойцы. Вполне согласные с политикой властей, пусть они «ничего в политике не понимают». Да и, собственно, не должны понимать — в этом белорусским спортсменам отказано официально.

Шконку для легендарной центровой, очевидно, найдут. Да, наверное, уже нашли.