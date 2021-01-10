Было у меня такое чувство, что голосом Игоря Ларионова говорит Роман Ротенберг. Ну не может абсолютно адекватный и достаточно прагматичный Профессор нести весь этот бред про контроль шайбы как основу атакующего комбинационного хоккея «в лучших советских традициях». На молодежный чемпионат мира с тренером-дебютантом в Эдмонтон отправилась команда, основательно перехваленная, но вполне способная взять медали. Однако желание идеолога и главного тренера увидеть в сегодняшних игроках реинкарнацию великой пятерки ЦСКА и сборной, обернулось грандиозным провалом. Шапка предсказуемо оказалась не по Сеньке.

Разгром Австрии как слабейшей команды турнира — не в счет. В остальном — три победы и три поражения, при разнице шайб 12–19. В плей-офф — вымученная победа над немцами, полный провал в полуфинале с Канадой и унизительное поражение от финской сборной в матче за бронзу. Кстати, «утешительные финалы» российская молодежь никогда еще не проигрывала.

Ни одной «молодежке» на моей памяти перед чемпионатом мира не выдавалось столько авансов. Ни одного тренера не хвалили так, как Игоря Ларионова — великого центрфорварда великой сборной 80-х годов прошлого века, который отважно пустился на дебют в 60 лет. Курс «назад в будущее», многократно озвученный новым главным, подавляющим большинством экспертов был признан едва ли не открытием года. Восхищение чертами «большого советского стиля» после сенсационного успеха пацанов на взрослом Кубке Карьяла было неподдельным. Спецы с Первого канала потирали руки, предвкушая взлет рейтингов. Порадовать страну предполагалось гарантированно.

Ожидали праздника с непременным золотым финалом. Получили позорище, меньше всего в котором виноваты сами хоккеисты.

Главная причина не озвучивалась ни на экспресс-разборах, ни на рабочем совещании в Федерации хоккея России по итогам бесславного чемпионата. Я, собственно, ее уже назвал: команде пытались навязать стиль, который в нынешних условиях и с конкретным «материалом» воплотить невозможно. Голову ребятам задурили настолько, что они не знали, как им действовать. Оттого на сборную в пиковые моменты жалко было смотреть.

Все, что наши хоккеисты могли делать — это пытаться следовать указаниям: контролировать шайбу, входить в зону через пас, действовать аккуратно и обдуманно. А им просто надо было дать играть так, как они лучше всего умеют — естественно, с необходимыми корректировками. Чемпионат мира, пусть даже молодежный, — не время для кардинального переучивания в целом уже сложившихся игроков. Команды Валерия Брагина, который передал Ларионову штурвал «молодежки», на уже затверженном умении, но прежде всего за счет бойцовского характера, и выезжали на протяжении почти всего последнего десятилетия. Да, всего с одним золотом, взятом в Баффало ровно десять лет назад. Но почти про любую другую брагинскую команду можно было сказать, что ребята сделали все, что могли.

Не составляет труда воспеть отвагу «первопроходцев наоборот», привести аргументы в пользу красивого и зрелищного хоккея, по которому народ давно соскучился, посетовать на то, что в детско-юношеском хоккее у нас кто в лес, кто по дрова, а во взрослом превалирует стиль «бей-беги». Что вот нашлись, наконец, люди, которые бросили вызов примитиву: преобразователь по имени Роман Ротенберг вбросил в массы идею возвращения новой «Красной машины», а великий Игорь Ларионов взялся ее конкретно и системно воплощать — пока что на молодежном уровне. Лиха беда начало, опыт сам собой придет, дальше легче будет. Собственно, в этом весь пафос защитников тандема и состоит. Вот глава штаба всех сборных, вице-президент ФХР Ротенберг и сказал, как отрезал: «У нас есть все, чтобы сделать шаг вперед и на следующем первенстве стать чемпионами».

Идея новой «Красной машины» была оформлена еще лет пять назад, оказавшись успешной в основном в атрибутике, которая разве еще на унитазы и презервативы не налеплена (макароны под этой маркой я уже видел). Потому что за всю «красную пятилетку» национальная сборная с превеликим трудом взяла всего один титул — на «недоолимпийском», без участия игроков НХЛ, турнире в Пхенчхане-2018. Больше золота на всех уровнях не было. И не будет, пока господствует завирально-утопическая идея возвращения большого советского стиля.

Я ни на секунду не верю в то, что Роман Борисович Ротенберг, как бойкий представитель не замеченного в альтруизме целого провластного клана, делает это искренне, в силу своей романтической натуры. За красивой оберткой — жесткий и прагматический расчет:

идея должна понравиться тоскующему по имперскому величию народу, значит, и главному хоккеисту страны Владимиру Путину.

Все, что работает на позитивный имидж власти, должно поддерживаться тотально. Правда, с результатами как-то не очень, но это уже мелочи, которые не должны отвлекать от главного: высокая цель оправдывает любые временные трудности. Прямо не российский хоккей, а колхоз «Путь к коммунизму».

Для ФХР фигура Игоря Ларионова показалась идеальной на роль «председателя колхоза» — лучший плеймейкер советского хоккея, воплотивший славные традиции и в заокеанской карьере, впитавший и североамериканский опыт (это ничего, это простительно). Кому, как не легендарному Ларионову реализовать задумки нового хоккейного «обкома»?

Матч с Финляндией. Фото: Codie McLachlan/Getty Images

Всерьез обсуждать заведомый глобальный провал проекта даже неинтересно. Возвратить советский хоккей во всей его красе можно, возвратив Советский Союз. ну или какие-то основные его черты в российских рамках. С остальным миром сложнее, но проблема тлетворного внешнего влияния решается закрытием границ и отключением источников информации. Ну и, конечно, никаких заграничных контрактов, жесткий отбор, начиная с детского уровня, никаких послаблений героям спорта: десять месяцев на базе, лучшие силы в одной-двух командах, пусть сыгрываются, доводя функциональное состояние до совершенства, а взаимодействие — до автоматизма, что и приведет к триумфу. Или не приведет — это зависит еще и от того, уломаем ли мы нового Рене Фазеля как президента Международной федерации хоккея запретить участвовать в международных соревнованиях профессионалам.

Наши-то звезды будут оформлены вечными студентами или, на худой конец, слесарями.

Ну конечно — утопия. Не безопасная, если результаты заменяются лозунгами и мантрой о светлом будущем. Под это самое дело Игорь Ларионов и получил карт-бланш, что явствует из итогового совещания: «Мы продолжаем работать в рамках действующей стратегии ФХР». И еще несколько цитат из Ларионова: «Нам указали на ошибки, которые надо исправлять», «у нас была не самая высокая реализация, это ключевой момент», «мы должны придерживаться нашего хоккея, который мы можем выжать из наших ребят», «мне важно, чтобы они подходили под нашу концепцию». И наряду с «ребята отработали, отпахали, отыграли не на отличном, но на хорошем уровне», как перл: «Ребята разочаровали всех нас, но так устроен спорт. Будем стремиться быть лучше».

Получается, игроки разочаровали тренерский штаб, который вроде как ни при чем. Не по-пионерски, Игорь Николаевич. В те времена, которые вам сильно не нравились, но хоккей в которые сильно нравился народу, за куда меньшие разочарования тренеров-неудачников гнали поганой метлой. Кстати, если подробно начать разбирать понятие «советский хоккей», то далеко не все в нем окажется таким благостным, каким его пытаются представить сейчас. Потому что был выставочный вариант в лице ЦСКА и сборной, и были все остальные — за очень малыми и временными исключениями. И принцип «все в атаку» для сопротивления тому же ЦСКА был убийственным, что прекрасно понимал такой тонкий тактик, как Николай Семенович Эпштейн со своим «Химиком».

И вообще не может быть навсегда победных догм, какими бы хорошими они ни казались. Во всей этой вакханалии с возвращением «атакующе-комбинационно модернизированного» хоккея (АКМ) забыта одна здравая вещь из прошлого — доступность хоккея для малоимущих семей. И учить умному хоккею, несомненно, надо с помощью современных методик, но желательно без риторики. Поверьте, ни один детский тренер, даже самый отстойный, не говорит своим ребятам: «Мы будем играть в хоккей тупой и примитивный!». Все хотят иметь под рукой умненьких Ларионовых, дерзновенных Крутовых и искусных Макаровых. Но такие раз в двадцать лет рождаются и раз в полвека соединяются в одном звене. Кстати про «ларионовцев». Как сказал недавно известный арбитр и менеджер Леонид Вайсфельд: «Когда такие мастера есть, можно в любом стиле играть, и все равно побеждать. Но в современном хоккее такого тотального превосходства ни у кого нет и быть не может. А как мы сейчас себе подобное превосходство в классе обеспечим? За счет чего? Почему мы вдруг решили, что будем играть именно в такой стиль?»

Почему решили, я и попытался объяснить. Адептов и горе-пропагандистов не жалко. Жалко ребят, да и весь наш хоккей до кучи — тоже.