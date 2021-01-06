Дачный триллер

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

В декабре 2013 года на ежегодной встрече с журналистами главный редактор всеволожской районки «Голос читателя» Наталья Иванова пожаловалась Владимиру Путину на безобразия в их краях: землю нагло и безнаказанно разворовывают. Упомянула в связи с возмутительными фактами главу района (в то время) Александра Соболенко, которого, сказала она, «закрыли». От прямого ответа на вопрос о земле президент почему-то ушел, предпочтя выяснить историю Соболенко. «Что значит «закрыли»? — ухватился он за слово. — Мы с вами на феню перешли?»

Под хохот в зале журналист рассказала, как глава района в день приема встретил посетителей хуком справа, за что был приговорен к условному сроку. Позднее его снова арестовали — за имитацию покушения на водителя. «Да у вас там Санта-Барбара просто! — весело воскликнул Путин, вызвав новый взрыв смеха. — Хорошее место, леса там, озера, воздух чистый…» И обещал «с этим вашим Соболенко» разобраться. Вопрос об аферах с землей стал как бы и неактуален. Хотя с Соболенко разобрались: его освободили от наказания по амнистии.

В 2018 году Александр Соболенко проявился во Владивостоке. Как он сам говорил, якобы руководил жилищно-коммунальным хозяйством в Приморье. Правда, официальный сайт краевого правительства информацию не подтверждает. Но то, что Соболенко — крупный специалист в жилищном хозяйстве, на его малой родине знает каждый.

По фене

Между тем сюжет под Всеволожском развивался. И очередной эпизод сериала можно было посмотреть 1 декабря 2020 года. Сотрудники УБЭП и Следственного управления ГУ МВД по Петербургу и области нагрянули с обысками к руководству дачного некоммерческого партнерства (ДНП) «Памир». Расположено оно близ Сертолова. Как следует из заявления пресс-службы полиции, при организации ДНП государство предположительно недосчиталось земли на сумму более 10 млн рублей (общая рыночная стоимость — 1,7 млрд).

Некие предприимчивые люди еще в 2010 году набрали среди жителей Всеволожского района более 350 человек, склонных к употреблению водки или наркотиков. Эти граждане написали заявления в сертоловскую администрацию, которую тогда возглавлял Соболенко: мол, хотим заняться садоводством и огородничеством, просим выделить землю.

Восхитившись таким порывом, поселковые власти с готовностью подписали договор долгосрочной аренды 65 гектаров (позже к ним прибавилось еще 20 га) в массиве Белоостров. Однако новоявленные фермеры почему-то не спешили выращивать огурцы. Получив, по версии следствия, по 1–2 тыс. рублей, они подписали генеральные доверенности на распоряжение участками на имя председателя ДНП Дмитрия Дуркина.

Территория ДНП «Памир». Кадр оперативной съемки

Дуркин садоводством и огородничеством заниматься тоже, как выяснилось, не стал. Он разделил полученную в аренду землю на участки по 10–15 соток и оформил уже на других потенциальных фермеров. Эти люди и стали в 2014–2015 годах массово получать права собственности на участки. Причем бесплатно. Получали — и передавали на баланс того же ДНП с Дуркиным во главе. А тот — уже вполне законно — продавал их под жилую застройку. По 200–300 тыс. рублей за сотку.

По сообщению ГУ МВД, сейчас задержаны Дуркин и его помощник. О роли, которую следствие отводит в уголовном деле чиновникам Сертоловского поселения, не сообщается. Словно они знать не знали, что бесплатно оформить права собственности могут только те, кто получил землю в аренду до 1998-го.

Детский сад

В конце девяностых и начале нулевых интерес к скупке земель в потенциально престижных районах под Петербургом активно проявляли представители неформальных структур, чем неформальнее — тем активнее. Всеволожский район потом назовут вотчиной «тамбовских». Именно они, как рассказал «Новой» один из видных участников бизнес-группировки (имя известно редакции), придумали описанную выше схему.

«Правда, мы сначала покупали землю у бывших колхозников, — уточнил собеседник. — Муниципальной землей занялись уже тогда, когда бывшей колхозной не осталось. А начиналось все году в 1993-м с детского сада во Всеволожске».

Детский садик почти случайно прикупил известный в определенных кругах Александр Ефимов (Фима Банщик). Ему просто нужен был телефонизированный объект. А таких в те годы и в таких местах было мало. Фима снес детсад и построил частный дом.

Жизнь в пригороде в ту пору не считалась престижной, как теперь, а сулила неудобства. Кроме связи, еще не было дорог, магазинов, аптек и ресторанов. Загородное строительство стало бурно развиваться с появлением мобильной связи. Всеволожский район в этом смысле выделялся хотя бы терпимыми дорогами, поэтому с него, по сути, и начали.

Колхозные паи, с раздачи которых крестьянам началась приватизация на селе, под Всеволожском были эквивалентны примерно трем гектарам. Получали за них колхозники как повезет: кому-то 2 тыс. рублей хватало, а кто-то мог и 10 тыс. долларов отхватить. Позже в администрации Ленобласти выпустили постановление, ограничившее варианты продаж. Но к этому времени почти вся бывшая колхозная земля была скуплена теми, у кого водились деньги, и статус ее изменился на землю под застройку.

«Для этого, понятно, нужны были люди в местной администрации, чтобы решать все вопросы, — объясняет собеседник «Новой». — А у нас на кого-то был компромат, как на X. (фамилия известна редакции. — М. Л.), а где-то в администрациях уже сидели наши друзья, как Y. (фамилия известна. — М. Л.) или Z.)».

Фима Банщик. Фото из архива

Земельные войны

Спешка, с которой скупалась земля, часто приводила к кровавым разборкам между претендентами на участки. И в какой-то момент бывшие колхозники стали задирать цены на паи. Наиболее предприимчивые делали цветные ксерокопии правоустанавливающих документов и продавали один участок по два, а то и по три раза разным покупателям.

«Если внимательно изучить сделки с муниципальной землей, которые заключались в начале 2000-х, то почти во всех можно найти признаки мошенничества, — уверен наш анонимный собеседник. — К 2010 году вся земля под Всеволожском была уже вроде как поделена. Тамбовское сообщество ослабло, а после ареста Сергеича (Владимир Барсуков (Кумарин) — лидер ОПС, арестован в 2007 году. — М. Л.) окончательно развалилось, зато головы стали поднимать мелкие группировки, желающие откусить свой кусок. Прибыль там по-прежнему запредельная. При вложении 100 тыс. долларов (в основном — на взятки чиновникам) можно было получить участок за десятки миллионов. Начались «земельные войны».

«Земельные войны» — так называют в этих краях череду заказных убийств. Они продолжались 13 лет — с 2005-го по 2018-й.

Первой жертвой стал совладелец риелторского агентства «Троицкий дом» Дмитрий Зейналов. Бизнесмена, его жену и детей 14 и 11 лет 15 августа 2005 года убил киллер, проникший в их дом. Исполнитель и заказчик осуждены.

Потом была цепочка убийств, сводившихся к разборкам между криминальными бизнесменами. У местных это не вызывало ни удивления, ни сочувствия. Потом «земельные войны» стали собирать жатву среди чиновников и депутатов.

Помощника главы администрации поселка имени Свердлова Игоря Трубина убили в 2009 году выстрелом в затылок. В ходе следствия установлено, что мотивом убийства было то, что Трубин узнал о махинациях с землей. В январе 2013 года точно так же был убит главный архитектор Всеволожского района Эдуард Акопян. В сентябре 2015-го вышла из дома и пропала глава районного Росреестра Наталья Захарова, ее труп найдут через месяц. Это самые резонансные эпизоды, список пострадавших можно продолжать.

Наталья Захарова (слева). Фото из личного архива

«После убийства Трубина в нашем управлении стало действовать негласное правило: те преступления, которые могут быть связаны с «земельными войнами», регистрировать как угодно, но только не как связанные с профессиональной деятельностью, — рассказал бывший сотрудник Всеволожского РУВД Андрей Захаров. — Так и появлялись нападения хулиганов, несчастные случаи. Даже сердечные приступы от удара по голове. Нормально расследовать дела нам не давали. Когда мы собрались допросить Чирко (Эдуард Чирко, муниципальный депутат во Всеволожском районе, экс-глава Колтушского района. — М. Л.) по факту убийства Акопяна, нам тут же дали по рукам, причем не из питерского управления, а из Москвы».

Рэкетир, чиновник, депутат

Остановимся отдельно на биографии Эдуарда Чирко. Сейчас он муниципальный депутат во Всеволожском районе. Но в 1999 году, согласно сообщениям СМИ (например, РБК), отбывал срок за вымогательство.

Существует закон, по которому гражданин, привлекавшийся по тяжкой статье, избираться не может, и в 2013 году Чирко не пустили на муниципальные выборы. Хотя он представлял бумагу, по которой в 1999 году вымогательство тянуло только на среднюю тяжесть. Его судимость была снята в 2004-м, после 2014-го ему опять можно было идти во власть, что он и сделал.

Чирко был восьмикратным чемпионом Санкт-Петербурга по боксу. Они и по делу 1999 года проходили вместе с Ефимовым (Банщиком), речь шла о вымогательстве акций «Ленрыбпрома». Чирко получил свои пять лет и два месяца, но уже через год оказался на свободе по УДО. А еще через полгода работал помощником главы администрации Колтушского сельского поселения.

«<…> денег на массовую скупку земли не было, и в какой-то момент вдруг возникла схема с теми, кто имеет право на льготное получение дачных участков, — рассказывает собеседник. — Таких немало: афганцы, ликвидаторы, узники концлагерей, ветераны войны, блокадники, выпускники детдомов. От имени льготников составлялись заявления в Колтушскую администрацию. Их удовлетворяли, землю выделяли, хотя никакими льготниками среди получателей и не пахло. Участки продавались по рыночной стоимости под застройку».

Эдуард Чирко. Фото из архива

Позже правоохранительные органы выяснят, что часто земли формально получали даже не льготники, а вообще неизвестные личности по поддельным документам. По этому поводу было возбуждено более двух десятков уголовных дел. Но летом 2006-го из следственного отдела Всеволожского РУВД таинственным образом исчезли несколько уголовных дел. Фигурантами в них значились чиновники Колтушской администрации. Расследование заглохло.

От помощника до главы администрации Чирко поднялся в 2004 году. Он победил на выборах с огромным отрывом от ближайшего соперника. А в предвыборную гонку включился, едва выйдя из СИЗО, где сидел по подозрению уже в новом вымогательстве. На этот раз — 60 тыс. долларов у фирмы, которая должна была поставить в Колтуши компьютеры. Дело развалилось на стадии следствия, Чирко вышел на свободу жертвой милицейского произвола. Но не только это помогло ему победить на выборах.

«Эдик реально помогал людям, — замечает собеседник «Новой». — Он ремонтировал дороги, следил за уборкой мусора, благоустраивал придомовые территории, строил спортивные и детские площадки, чинил водопроводы и проводил газ. Заставлял бизнесменов, построивших дома в Колтушской волости, нанять трактор, чтобы зимой дороги расчистить.

А все потому, что к Колтушам Эдик относился всегда как к своей собственной вотчине».

Кроме того, Чирко устраивал шумные праздники на селе — с приглашенными знаменитостями. Организовывал грандиозные спортивные мероприятия. Тратил собственные деньги на благотворительность. Так что жители Колтушей и знать не хотели о прошлом своего избранника, раз тот о простых людях заботится. Под таким соусом Чирко стал сначала главой сельской администрации, а потом и районным депутатом.

Политические предпочтения Чирко поначалу были связаны с ЛДПР, которую вообще облюбовали авторитетные «тамбовцы». Однако на праздновании 40-летия главы Колтушей среди гостей был замечен Владислав Сурков. И никого не удивило, когда в 2010 году Чирко вступил в «Единую Россию».

Чирко действительно заботился о поселении, местные это подтверждают. Впрочем, были и нюансы. Когда застройщики захотели заставить таунхаусами Колтушские высоты, Чирко на словах горячо поддержал активистов, защищающих природный памятник. Потом в суде выяснилось, что он лично подписывал документы, разрешающие застройку муниципальной земли.

Улица в Колтушах.

Родные «Осинки»

«Когда закончилась колхозная земля, а потом и муниципальная, застройщики стали придумывать новые схемы получения земель под застройку, — объясняет анонимный собеседник «Новой». — Здесь без муниципальных властей не обойтись: главное — договориться, чтоб они не вмешивались. А там уж, когда все будет застроено, даже если всплывет афера — не сносить же, а то бунты пойдут».

Похоже, что новые события разворачиваются еще в одном поселении Всеволожского района — СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) «Осинка». Прекрасные рабочие отношения с местными властями здесь демонстрировала компания «Леноблстрой»: на протяжении нескольких лет, по данным сайта госзакупок, она выигрывала тендеры на вывоз мусора (на который, кстати, жалуются местные жители). И так получилось, что в находящемся здесь же, в Сертолове, СНТ с этой же компанией так или иначе оказалось связано почти все правление.

Один из членов товарищества, Аркадий Леонов, жалуется: после того как он подал в суд на председателя правления по поводу подключения дома к электросетям, у него начались неприятности. То ему шины резали, то его окна кто-то обстреливал, то машину со стройматериалами к нему не пускали, а то и ему самому перекрывали доступ в садоводство. Охрана, нанятая правлением, как говорит другая участница товарищества Инга Малик, отказывалась защищать рядовых членов СНТ, а, наоборот, защищает правление от остальных садоводов. Видеокамеры, которыми утыкали всю территорию тоже за счет членских взносов, неожиданно ломаются именно тогда, когда надо посмотреть, кто, например, порезал шины.

Танковый полигон в Сертолово. Фото: wikipedia.org

И вот недавно СНТ «Осинка» неожиданно «поправился» на 19,9 гектара. Выяснилось, что к нему вдруг примкнули земли Сертоловского танкового полигона, принадлежащего Минобороны. Началось все с обращений Морозовского военного лесничества в полицию по факту незаконной вырубки леса.

«Меня один раз даже пригласили быть понятым, когда новый замначальника 88-го отдела полиции в Сертолове решил отреагировать на незаконную вырубку, — вспоминает Аркадий Леонов. — Не успели арестовать технику, как примчался председатель правления и стал орать на офицера полиции, что тот не в свое дело лезет. И вырубка продолжилась. Теперь участки, где вырублен лес, выставлены на продажу».

В пресс-службе Западного военного округа «Новой» сообщили, что всей недвижимостью и землями Министерства обороны управляет специально созданный при экс-министре Анатолии Сердюкове департамент (ранее его возглавляла знаменитая Елена Васильева), он подчиняется напрямую министру, а на местах представители ведомства — вот ведь незадача — могут и не знать, куда бежать в непредвиденной ситуации.

«Вот отрубили в каком-то военном городке электричество, жители звонят в военную службу эксплуатации, начинаем разбираться, а оказывается, что военный городок уже несколько лет на балансе местной администрации, — посетовали в пресс-службе. — А бывает так, что и в самой администрации об этом тоже не знают».

При таком раскладе что там 20 га земли, вдруг ненароком прибившиеся от Минобороны к «Осинке». Народ в правлении, как давно заметили рядовые садоводы, предприимчивый. Так что сериал, может статься, будет продлен на новые сезоны. Всеволожский район большой, там и дальше будет где развернуться.

