Поздно: застроено

В октябре, несмотря на пандемию, жители Колтушского и Заневского поселений организовали флешмоб, чтобы еще раз привлечь внимание к недопустимости застройки Колтушской возвышенности, которую Минкульт много лет готовится признать «достопримечательным местом федерального значения». Несмотря на то что в 1990 году возвышенность была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как один из элементов объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников», а также эти земли вошли в Красную книгу Ленобласти и признаны особо охраняемой природной территорией (ООПТ), бизнесмены предпринимают титанические усилия, чтобы получить здесь разрешение на малоэтажную застройку.

Фото из соцсетей

В 1993 году депутаты Всеволожского района утвердили список природных объектов, подлежащих охране, в который вошли Колтушские высоты, две термокарстовые котловины времен ледникового периода, участок лесного камового ландшафта в восточной части заказника и склоны холмов вдоль Колтушского шоссе. Тогда это решение не вызвало возражений ни у администрации области, ни у муниципальных властей — время, когда земля во Всеволожском районе станет золотой, еще не пришло.

«Нам выделили квартиру в двухэтажном доме в деревне Романовка в 1994 году, — рассказала «Новой» вдова военного летчика Лидия Кириллова. — Муж перед отставкой служил в Североморске, и ему полагалась квартира в средней полосе России. Помню, что мы еще недовольны были: нам обещали квартиру в Петербурге. Приехали смотреть — место понравилось: до города полчаса на маршрутке, дома финны строили, качество на высоте, а природа выше всяких похвал. Но дороги были плохие, детских садов ноль, школ мало, в поликлинику только во Всеволожск или даже в Питер. Случись что, даже скорую не вызвать: с телефонной связью было плохо, а сотовые телефоны считались роскошью».

Все изменилось, когда россияне оценили преимущество жизни в пригороде. В 2000–2003 годах во Всеволожске началась массовая скупка бывших колхозных и совхозных земель. Предприимчивым людям она доставалась практически за бесценок. В ажиотаже не всегда обращали внимание на границы участков, предназначение земли, кадастровые номера. Иногда предприниматель выкупал несколько гектаров, переводил земли из сельскохозяйственных под застройку и вдруг выяснял, что в центре будущего коттеджного поселка участок принадлежит посторонним людям, да и предназначен не для строительства, а для выращивания брюквы.

Иногда споры перерастали в кровавые земельные войны, но с годами народ остепенялся и конфликты стали разбираться в судах.

Вскоре выяснилось, что, хотя решение о создании ООПТ «Колтушские высоты» было принято депутатами и поддержано областной администрацией, в охраняемые границы не вошли отдельные объекты из перечня «Исторический центр Петербурга и связанные с ним группы памятников». Городок Павлова (здесь находилась лаборатория великого физиолога), Колтушское шоссе и Колтушская возвышенность примыкают к ООПТ «Колтушские высоты», но в единый природно-культурный памятник не объединены. Политической воли, чтобы объединить культурное наследие с природным в одно «достопримечательное место», расширив охраняемую территорию, чиновникам не хватило. Этой неразберихой, а также размытостью границ многих участков воспользовались строители частных домов.

До поры до времени все было спокойно, но в 2007-м в непосредственной близости от Колтушских высот владелец фирмы «Гарантъ» депутат Всеволожска Дмитрий Альхов начал строительство поселка таунхаусов «Токкари-Лэнд».

Фото: activatica.org

«Остановить строительство тогда не смогли, — говорит активист Мария Подвигина. — Затем жители Колтушей и прилегающих деревень с переменным успехом отбивали попытки застройки. Так, в 2012 году неожиданно началось освоение другого участка возвышенности, тогда люди в 20-градусный мороз разбили палатки, останавливали тяжелую технику, обратились в суд и смогли спасти участок от застройки. Глава Колтушского поселения Эдуард Чирко лично обещал не допустить строительства, но дальше обещаний дело не шло, а в судах администрация всегда выступала на стороне застройщиков».

Бывший абсолютный чемпион Ленинграда по боксу Эдуард Чирко стал помощником главы администрации Колтушского сельского образования в январе 2001 года, а через три года — главой. До начала чиновничьей карьеры его имя фигурировало в нескольких уголовных делах, он неоднократно подвергался аресту, был осужден за вымогательство. Его имя связывали с тамбовским преступным сообществом, но сам Чирко эту связь всегда отрицал и судом в участии в ОПС не был обвинен ни разу. В конце 90-х проходил по делу «Ленрыбпрома», был признан виновным в вымогательстве и приговорен к пяти годам лишения свободы. Освободился условно-досрочно в 2000-м, через пару месяцев стал помощником главы поселения. Так совпало, что с этого момента началась массовая скупка земель в округе.

Скандал с противодействием строительству в Колтушах был громким, но «Гарантъ» продолжил начатое, срыв несколько уникальных камовых холмов и засыпав часть озера.

Тогда жители Колтушей стали добиваться, чтобы природный и культурный памятники объединили. Министерством культуры РФ было принято решение о создании достопримечательного места. Это позволило бы не допустить дальнейшего уничтожения уникальных территорий.

Идею поддержали эксперты ЮНЕСКО, приезжавшие в Ленинградскую область в 2019 году. Но юридически это начинание не было закреплено никак.

«Все были за, бюджетные средства на проект потратили, только дело стоит, — удивляется Подвигина. — Мы обращаемся в Минкульт, там говорят: процесс тормозит областной комитет по культуре. А в области говорят, что это Министерство культуры не может документы оформить. Карантин и режим изоляции тоже процессу не способствуют».

Однако пандемия не помешала властям в сентябре 2020 года провести общественные слушания по вопросу застройки Колтушской возвышенности. Активисты считают, что Альхов намерен продолжить строительство таунхаусов на территории достопримечательного места.

Как стало известно «Новой», между фирмой «Гарантъ» и областной администрацией достигнута договоренность о достройке жилого комплекса «Радужный» во Всеволожске. Этот ЖК строила фирма бывшего вице-губернатора области Николая Пасяды «ГлавСтройКомплекс», но объявила себя банкротом. 1350 человек, купившие там квартиры, уже более трех лет — головная боль областной администрации.

Альхов предложил за собственные деньги достроить «Радужный» в обмен на разрешение малоэтажного строительства на Колтушской возвышенности. Судя по тому, что один из домов ЖК «Радужный» сдан в эксплуатацию именно фирмой «Гарантъ», стороны пришли к согласию.

В администрации «Новой» факт соглашения с «Гарантом» подтвердили, но подробности сообщить отказались. Дмитрий Альхов в подробности тоже не вдавался.

«Соглашение между фирмой «Гарантъ» и правительством Ленобласти существует, — заявил предприниматель. — Фирма «Гарантъ» к «Токкари-Лэнд» отношения не имеет. Там в частном порядке строили дома разные люди, я в том числе».

Активисты Колтушского поселения уверены, что Альхов намерен продолжить застройку.

«Если понадобится, мы устроим «Колтушский Куштау», но уничтожать природу нашего района не позволим», — заявили активисты.

Напомним, защита горы Куштау, имеющей культурно-религиозное значение для жителей Башкирии, вылилась в августе нынешнего года в силовое противостояние защитников горы и властей. Было арестовано более 70 человек, несколько участников конфликта, в том числе сотрудники ОМОН, получили травмы.