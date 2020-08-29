Без соды и следствия

Башкиры приехали защищать Куштау, президенту об этом тогда еще не докладывали. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

28 августа Генеральная прокуратура РФ опубликовала на своем сайте сообщение: «По поручению Президента Владимира Путина проверена законность отчуждения государственных акций предприятий содовой промышленности в Республике Башкортостан. В ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации».

Прокуроры оспорят в суде переход контрольного пакета акций «Башкирской содовой компании» («БСК») от государства к олигархам Сергею Черникову, Виктору Исламову и бывшему вице-премьеру Башкирии Альберту Харисову. В Следственный комитет надзорное ведомство направило материалы для возбуждения уголовных дел в отношении чиновников, согласовывавших сделку.

«Новая газета» уже рассказывала, что состоявшееся в 2013 году слияние заводов «Сода», «Каустик» и «Березниковского содового завода» в «Башкирскую содовую компанию» было невыгодным для республики: правительство Башкирии контролировало сверхприбыльный завод «Сода», а нынешние владельцы «БСК» — низкоприбыльные «Каустик» и «Березники».

Тем не менее после слияния производств контрольный пакет почему-то оказался не у республики, а у бизнесменов Черникова и Исламова.

После вмешательства президента история с «Башкирской содовой компанией» и шиханом Куштау развернулась на 180 градусов: еще две недели назад полиция, Росгвардия и охрана «БСК» месили защитников горы дубинками, на экоактивистов натравливали титушек, и все это под разговоры башкирских чиновников о том, что «гора обязательно будет разрабатываться».

Нападение титушек на лагерь защитников Куштау, в котором был и корреспондент «Новой». Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

И вот теперь картина иная: власти направляют в Минприроды документы о придании Куштау охранного статуса, а владельцы «БСК» из «хозяев республики» стремительно становятся изгоями.

Но разве до Владимира Путина представители научного сообщества — геологи и биологи — не говорили, что уничтожение горы станет экологическим преступлением? И разве никто не указывал, что само создание «БСК», вероятно, было незаконным? Рядовые жители Башкирии говорили об этом на протяжении многих лет, с документами в руках.

— В 2013 году инициативная группа «Справедливой Росси» в связи с противостоянием вокруг завода «Кроношпан» и сделкой по созданию «БСК» подавала в Верховный и Конституционный суды республики заявления об импичменте действовавшему тогда главе республики Рустему Хамитову. Иски были подкреплены подписями жителей Башкортостана — не меньше ста подписантов. Активисты считали сделку по «БСК» незаконной. «Суды удовлетворять их требования, разумеется, отказались, — говорит обозреватель портала «ПроУфу» Рамиль Рахматов. — С 2015 года обращения в ФСБ и Следственный комитет по поводу незаконности создания «Башкирской содовой компании» писал житель села Урман-Бишкадак Абдрахман Валидов. Ответов не было».

В 2018 году заявление о незаконности слияния содовых заводов в «БСК» в МВД и Следственный комитет подала активистка Рамиля Саитова. Дальше между ведомствами начался футбол: полиция отправляла материалы в СК, а СК — возвращал в МВД. При этом полицейские обнаружили в сделке признаки преступления, но расследовать его предлагали Следкому. Следком в ответных письмах указывал, что оснований для проведения проверки у него нет, и предлагал продолжать расследование полиции. «Старшим уполномоченным УЭБиПК МВД по республике Я.А. Соколовым зарегистрирован рапорт об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных ст. 159, 286 УК РФ («Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». — И. Ж.), в связи с чем предварительное следствие производится следователями органа внутренних дел. Должностные лица Республики Башкортостан не являются субъектами преступлений, предварительное следствие по которым производится исключительно следователями СК РФ».

О возбуждении какого-либо уголовного дела и задержаниях активисты так и не услышали. Интересно, получится ли у Следственного комитета разглядеть признаки преступления теперь, после выступления президента и письма из Генпрокуратуры?

Ну ладно — создание «БСК». Но ведь в ту же Генпрокуратуру о колоссальном ущербе для природы, в случае уничтожения горы Куштау, писали экологи из «Гринписа». «Башкирскими учеными на территории природного комплекса горы Куштау выявлено более 40 видов животных, растений и грибов, относящихся к объектам, занесенным в Красную книгу Республики Башкортостан, России и Международного союза охраны природы. В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (статья 60), растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в Красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания», — писали экологи. Генпрокуратура просто спустила их письмо в прокуратуру Башкортостана. Дальнейшей реакции не последовало.

О редких животных и растениях главе Башкирии Радию Хабирову рассказывали и местные ученые: биологи и экологи. На встрече с ними Хабиров заявил: «Свою позицию я уже высказывал — Куштау будет разрабатываться. Да нам никто и не позволит остановить стратегическое для страны производство и оставить без работы тысячи людей». После разговора с президентом сохранить и шихан, и рабочие места оказалось возможным.

Вообще, отношение башкирских чиновников к защитникам Куштау до выступления Путина лучше всего выразил глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов. Придя на гору, он начал громить лагерь активистов со словами «*** [уходите]». Теперь в отношении него ведется проверка прокуратуры.

Куштау, Шиес и пятидневная война за сквер в Екатеринбурге показали: массовые народные волнения беспокоят Кремль. И из-за них начинают лететь головы.

Куда правильнее, конечно, чиновникам слышать людей сразу, до начала выступлений. Хотя бы ради сохранения своих карьер.

Или — пока не убедили?