Украинское эхо белорусских пленок

На титульной странице «Украинской правды» — интернет-издания, где работал Павел Шеремет вплоть до своего последнего дня, — периодически всплывает картинка — фотография журналиста, похожая на мишень в тире, и вопрос «кто убил Павла?». В композиции не меняется ничего, кроме счетчика времени, если так можно выразиться. Теперь он показывает «четыре года без ответа». Подобная иллюстрация сопровождает и портрет основателя «Украинской правды» — «кто убил Георгия Гонгадзе?».

Украинские правоохранители сейчас говорят, что никогда не упускали из виду «белорусский след» в преступлении против Шеремета. Это частично соответствует действительности — достаточно поднять публикации в прессе, начиная с лета 2016 года, с комментариями должностных лиц. Невзирая на то, что Павел был профессионально востребован в Украине, его самой значительной работой продолжали считать фильм-расследование «Дикая охота» о судьбах исчезнувших на рубеже веков политических оппонентов Лукашенко.



Но в качестве основных версий следствие рассматривало журналистскую деятельность Шеремета в украинском медиапространстве и попытки российской ФСБ любыми способами дополнительно дестабилизировать ситуацию в Украине. Мол, известного журналиста выбрали в качестве сакральной жертвы, чтобы посеять в обществе страх. Возможными причинами называли также «неприязненные отношения или личные мотивы»: машина, в которой взорвали журналиста, формально принадлежала его гражданской супруге — Алене Притуле — соосновательнице и владелице «Украинской правды». К сегодняшнему моменту версии остались прежними. Зато публичности в расследовании стало меньше в разы. Молчание должностные лица мотивируют традиционно — «может помешать установлению истины».

Атошники либо «агенты Кремля»?

Как известно, по делу Шеремета проходят трое фигурантов. Рок-музыканта и военного Андрея Антоненко (позывной Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко (позывной «Лиса») и медсестру-военнослужащую Яну Дугарь задержали год назад, выдвинув подозрение. По версии следствия, Дугарь якобы помогала готовить покушение, Антоненко же и Кузьменко непосредственно закладывали взрывчатку под авто и дистанционно проводили подрыв.

Андрей «Riffmaster» Антоненко. Фото: страница Андрея Антоненко в Facebook

Юлия «Лиса» Кузьменко. Фото: страница Юлии Кузьменко в facebook

Яна Дугарь. Фото: страница Яны Дугарь в Facebook

До сих пор у следствия отсутствует предположение — кто мог выступать заказчиком убийства.

В сентябре минувшего года дело, наконец, начал рассматривать Шевченковский райсуд Киева, причем суд присяжных. Юлии Кузьменко и Яне Дугарь продлили круглосуточный домашний арест, Андрея Антоненко оставили под стражей. Судебные заседания продолжаются.

В МВД Украины считают, что записи 2012 года, при условии их подлинности, где якобы спецслужбы Беларуси обсуждают намерение уничтожить Павла Шеремета, нисколько не опровергают ход украинского расследования. Потому не видят оснований для того, чтобы снять обвинения с Антоненко, Кузьменко и Дугарь. В комментарии «Би-би-си — Украина» спикер ведомства Артем Шевченко, в частности, сказал: «В обвинительном акте четко указано, что их действия были вызваны другими неустановленными лицами. Непосредственно на рассмотрение в суде это (записи. — О. М.) вряд ли повлияет, потому что обвиняемым инкриминируется именно участие в совершении преступления».

Сторона защиты ветерана АТО Андрея Антоненко прогнозируемо требует самого тщательного изучения «белорусских пленок». Соответствующее заявление опубликовано на сайте юридической фирмы «СЕНС Україна».

«…Надеемся, это сделают компетентные органы европейских стран, а не украинские фальсификаторы. Сторона защиты уже ведет работу в данном направлении», — сказано в заявлении. Адвокаты напомнили, что убийство Шеремета произошло 20 июля, в годовщину первой инаугурации Лукашенко в 1994 году, — даты, которую «диктатор, по данным СМИ, ежегодно неофициально празднует». «Если информация подтвердится, это полностью разрушит безумную версию со стороны обвинения о неизвестных лицах, которые при избрании исполнителей с низкими моральными качествами сосредоточились на «волонтерских группах населения», — подчеркнули юристы. Они утверждают, что причастность к теракту белорусских спецслужб прежде не рассматривалась в Украине вообще.

На палубе — «Боцман»

Белорусские пленки 2012 г. (Шеремет перебрался в Украину именно в 2012-м) заставили многих снова вспомнить о человеке, который называл Павла своим давнишним другом. Именно Сергей Коротких, он же «Боцман», он же «Малюта», на исходе 19 июля 2016 года, то есть в ночь перед убийством, подъехал к Павлу обсудить нюансы протестного шествия полка «Азов» (организации, запрещенной в РФ. — О. М.). Коротких подробно рассказал о встрече, оказавшейся последней, в эфире ток-шоу Савика Шустера, спустя день после трагедии. Он настаивал, что убийство Шеремета — «покушение на основы украинской государственности как таковой», а про киллеров сказал: «Либо они сотрудники спецслужб, либо имели доступ к информации сотрудников спецслужб». Потому, по мнению «Боцмана», давление на СБУ митингами и демонстрациями с требованиями провести чистку рядов и ускорить реформу спецслужбы — самый действенный путь, который поможет открыть правду.

Сергей Коротких («Малюта»)

В политической среде упорны слухи о дружбе и даже общих бизнес-проектах Сергея Коротких с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и его сыном. В Украине «Малюта» появился в 2014-м, в начале боевых действий на Донбассе.

Сделал стремительную карьеру в «Азове», получил гражданство из рук президента Петра Порошенко и стал долларовым миллионером при официальной зарплате чуть больше 200 долларов.

При этом Коротких, как «вероятный агент спецслужб России», попал в базу данных известного сайта «Миротворец», чье создание связывают с приближенными Авакова… Во время последней президентской кампании «Боцман» оказался в когорте самых жестких критиков Порошенко.

Красноречивая деталь. Когда молодые оппозиционеры, политические беженцы из Беларуси, встали в ноябре 2020-го на круглосуточную протестную «Вахту Света» у здания посольства РБ в Киеве, Коротких и «азовцы», на правах старших друзей, сразу взяли над ними шефство: чтобы, мол, никто ребят не обидел.

Но общественная организация «Белорусский Дом в Украине» отказалась участвовать в акциях вроде установки креста в память о замученных режимом Лукашенко, которые проводил «Боцман», он же «Малюта». Отказалась именно потому, что хорошо знала Коротких по «прошлой жизни» и не имела сомнений в его кагэбэшном настоящем.

«Боцман»-Малюта» Сергей Коротких в центре возле пикета «Вахты Света». Фото: Ольга Мусафирова / «Новая газета»

В экспертной среде после убийства Павла Шеремета, нисколько не умаляя заслуг журналиста, говорили, что его гибель никак не повлияет на стабильность в стране. Эксперты не ошиблись. Украинские СМИ с самого начала указывали на, мягко говоря, нестыковки в материалах дела, а обвинения в адрес задержанных фигурантов называли «приказом сверху быстрее все закончить».

Напомню: отсутствие результатов в расследовании убийства Павла Шеремета было одной из главных претензий Владимира Зеленского к Петру Порошенко во время минувшей избирательной кампании. Уже в статусе главы державы Зеленский потребовал от министра Авакова, одного из немногих, кто сохранил свой пост при смене президента, прогресса в данном направлении. Но после задержания Антоненко, Кузьменко и Дугарь публично под телекамеры предупредил: «Если следствие и суд докажут, что эти люди — убийцы, то они сядут в тюрьму. А если нет, то будут нести ответственность те, кто довел дело до суда и обвинил невиновных».

Вопрос — придется ли украинским правоохранителям собственными руками развалить собственные версии преступления и переориентироваться на «белорусские пленки»? — пока остается открытым.

Киев