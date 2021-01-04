EUObserver: в 2012 году председатель КГБ Беларуси обсуждал убийство журналиста Шеремета

В 2012 году действующий председатель КГБ Беларуси Вадим Зайцев обсуждал организацию убийства погибшего в 2016 году журналиста Павла Шеремета и других белорусских политических эмигрантов. Об этом пишет бельгийское издание EUObserver, которое получило аудиозапись разговора от бывшего сотрудника спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси Игоря Макара, переехавшего за границу.

Издание отмечает, что разговор был тайно записан 11 апреля 2012 года в кабинете председателя КГБ во время встречи с членами секретного подразделения спецназа «Альфа», созданного для борьбы с политическими противниками белорусского режима. Из-за низкого качества записи EUObserver пока не удалось подтвердить ее подлинность, однако, как подчеркивает издание, голос одного из участников беседы очень похож на голос Зайцева, который возглавлял КГБ с 2008 года по 2012 год.

Издание со ссылкой на экспертов пишет, что в аудиозаписи не обнаружили следов монтажа, однако ее редактировали, скорее всего, чтобы скрыть цифровой идентификатор записывающего устройства.

Во время 24-минутной записи помимо убийства Шеремета Зайцев обсуждал убийство бывшего сотрудника центрального аппарата главного управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Беларуси Вячеслава Дудкина, бывшего начальника столичного СИЗО № 1 Олега Алкаева и бывшего командира 5-й отдельной бригады спецназа полковника Владимира Бородача.

«Президент ждет этих четких мероприятий, и поручено комитету заниматься этими делами... Но так вот, и понятны методы, которыми мы должны будем, где кого утопить, где кого расстрелять — это понятно. А как спровоцировать естественный подрыв, как спровоцировать естественный пожар, убийство, и все остальные вещи…», — говорит голос, который EUObserver идентифицировал как принадлежащий Зайцеву.

Во время разговора Зайцев также сообщил, что «более полутора миллионов долларов лежит на спецсчете» для неформальных операций, и Александр Лукашенко хотел бы «увидеть некоторые результаты», подчеркивает бельгийское издание.

«По Шеремету нужно сработать, который [достал, блин]. Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтоб эту крысу [блин]совсем [блин] ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей», — цитирует EUObserver похожий на Зайцева голос.

После публикации расследования EUObserver полиция Украины подтвердила, что в декабре 2020 года получила информацию «о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета». В ведомстве уточнили, что речь идет о документах и аудиозаписи, которые были сделаны в 2012 году.

Белорусско-российский журналист Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Он работал в Украине с 2012 года: вел программу на «Радио Вести», публиковался в «Украинской правде», а также был главным редактором и основателем сайта «Белорусский партизан» — оппозиционного режиму Александра Лукашенко медиа.

В декабре 2019 года украинская полиция обьявила о задержании подозреваемых в убийстве и назвала их основным мотивом — желание дестабилизировать ситуацию в стране.