Депортации под грифом «секретно»

Иностранных граждан, которые «угрожают безопасности РФ», ФСБ вправе лишить возможности находиться в России без представления доказательств «угрозы» со стороны этого гражданина. Ведомство обычно мотивирует свои действия якобы фиктивной регистрацией, частыми правонарушениями или ссылается на засекреченные данные. Обжаловать такое решение ФСБ практически невозможно. Решение об аннулировании вида на жительство выносит МВД, иногда — на основании предшествующего решения ФСБ, иногда — без такового. Дата-отдел изучил судебную практику обжалования решений МВД о депортациях.

Половину исков суды удовлетворяют — в том случае, если решение МВД не опирается на заключение ФСБ. Но если решение МВД строится на заключении ФСБ об угрозе иностранного гражданина безопасности России, судьи практически всегда становятся на сторону государства. При этом суды выносят решения по нескольким текстуально совпадающим шаблонам.

Дословно совпадающие мотивировки отказов мы нашли в 127 судебных актах.

Судьи отказываются давать оценку засекреченным сведениям ФСБ, но при этом считают их «относимыми и достаточными» для принятия решения о депортации.

Что становится основанием решения о депортации

Дата-отдел «Новой газеты» выборочно изучил 100 судебных актов с 2012 по 2019 год, в которых суд первой инстанции отказывается «давать оценку целесообразности принятого ФСБ решения». Из текстов документов мы извлекали причину обжалования и результат решения. Каждый из актов — ответ на требование иностранного гражданина отменить решение МВД об аннулировании документов, без которых ему грозит депортация.

Все изученные нами дела из этой группы завершились отказом в удовлетворении иска. В его основе — сведения, полученные ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). При этом только два заявителя сообщили, что по отношению к ним проводились таковые, а именно — опросы. Сама ФСБ, как правило, не предоставляет информацию о ходе ОРМ, ссылаясь на секретность.

Инфографика: «Новая газета»

справка Как мы искали

Мы изучили 50 судебных актов, любезно предоставленных нам Светланой Ганнушкиной, руководителем сети «Миграция и Право» ПЦ «Мемориал». Помимо этого, в базу СудАкт.ру мы вбили запросы «давать оценку целесообразности решения УФСБ суд не вправе» и «сведения ФСБ находятся вне сферы судебного контроля», выбрали судебные акты, в которых граждане обжалуют решение МВД, и выборочно прочитали 50 судебных актов с 2012 года.

ФСБ скрывает от суда основания решения о депортации

Не всегда причина депортации — заключение ФСБ об угрозе иностранца. Большинство решений об аннулировании документов МВД принимает самостоятельно. Чтобы понять, как суды работают с исками иностранных граждан в обоих случаях (с участием и без участия ФСБ), мы изучили все судебные акты за 2019 год по искам граждан с требованием вернуть вид на жительство. Из текстов документов мы выяснили, участвовала ли в разбирательстве Федеральная служба безопасности и каков был итог судебного решения. Нас интересовало, объясняет ли ФСБ необходимость аннулирования вида на жительство или ограничивается дежурной фразой «иностранец угрожает безопасности и конституционному строю РФ».

Мы выяснили, что менее 20% истцов в делах, решения по которым строились на основе заключений ФСБ, знают, за что их депортировали.

Вернуть вид на жительство, отобранный после заключения ФСБ, смог только один заявитель из 23. При этом около половины всех исков суды удовлетворяют.

Инфографика: «Новая газета»

Справка Как мы искали

В базе судебных актов ГАС «Правосудие» мы вбили запрос «аннулирование вида на жительство» и отфильтровали из поисковой выдачи дела, рассматривавшиеся в первой инстанции по главе 22 КАС РФ за 2019 год. Затем мы выяснили, имеется или нет в деле ссылка на заключение ФСБ и какое решение принял суд. В отдельных случаях судьи признают право заявителя на разбор причин заключения ФСБ по существу, то есть с доступными для оспаривания доказательствами. Если свидетельства ФСБ имеют гриф «секретно», суд первой инстанции может направить дело в Верховный суд, который имеет право исследовать засекреченные доказательства и давать им оценку. В изученных нами судебных актах из 19 документов, где ФСБ отказывалась объяснять причину аннулирования вида на жительство, такое решение принято дважды: Якутским городским судом Республики Саха и Центральным районным судом Красноярска.

Отказы под болванку

Практика «переписывания» решений избавляет судей от рутинного анализа обстоятельств по делу. К копипасту в разной степени прибегают суды практически в каждом регионе. Так, в результате анализа судебных актов на совпадения дата-отдела «Новой газеты» в материале «Судьи держат нас за болванку» обнаружилось около 50 тысяч решений, написанных «под копирку».

При анализе 100 исков о лишении вида на жительство, на решения по которым повлияли сведения ФСБ, за период с 2012 года мы тоже обнаружили типичные формулировки отказов. При наличии в деле засекреченных данных от службы безопасности они встречаются довольно часто: за прошлый год из 23 исков с требованием вернуть вид на жительство, в которых фигурировала ФСБ, 8 были закрыты шаблонами.

Они совпадают «по-диссернетовски», т.е.

речь идет о совпадениях, которые не могли быть объяснены случайными факторами.

Отметим, что речь не идет о цитатах из нормативных правовых актов, постановлений пленума ВС РФ или об обзоре судебной практики ВС.

Это указывает на то, что решения судов могли основываться не на критической независимой оценке судьи доказательств по делу, а на спущенных извне суда распоряжениях, в противном случае было бы невозможно объяснить, как разные судьи изложили одними и теми же словами свое мнение. Таким образом мы косвенно находим подтверждение нарушения независимости суда.

Мы нашли восемь таких шаблонных фрагментов. По смыслу приводимых аргументов они разбиваются на три типа:

1. «Суд ФСБ не указ»

(решение «вне сферы судебного контроля»).



(1а) «Сведения, послужившие основанием для принятия УМВД решения, относятся к информации, которая получена уполномоченным органом, в том числе из источников, находящихся вне сферы судебного контроля».

«Сведения, послужившие основанием для принятия УМВД решения, относятся к информации, которая получена уполномоченным органом, в том числе из источников, находящихся вне сферы судебного контроля». (1б) «Давать оценку целесообразности принятого УФСБ решения по вопросам, относящимся к его ведению, суд не вправе».

«Давать оценку целесообразности принятого УФСБ решения по вопросам, относящимся к его ведению, суд не вправе». (1в) «При таких обстоятельствах суд не вправе давать оценку целесообразности принятого МВД решения об [предмет обжалования] (так в документах. — Ред. ) по вопросам, относящимся к ведению этого государственного органа, тем более что указанное решение не зависело от усмотрения должностного лица и им не могло быть принято иного решения».

«При таких обстоятельствах суд не вправе давать оценку целесообразности принятого МВД решения об [предмет обжалования] (так в документах. — ) по вопросам, относящимся к ведению этого государственного органа, тем более что указанное решение не зависело от усмотрения должностного лица и им не могло быть принято иного решения». (1г) «Довод апелляционной жалобы, как и факт того, что суд первой инстанции не исследовал решение ФСБ о предмет обжалования в Российской Федерации и ему не дана правовая оценка на предмет законности и обоснованности, судебной коллегий отклоняется, поскольку право оценки деятельности иностранных граждан, а также лиц без гражданства, как представляющей угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо защите здоровья населения, отнесено к полномочиям государственных органов обеспечения безопасности, в частности Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В данном случае заявителем оспаривается решение именно УФМС, в то время как решение ФСБ в установленном законом порядке обжаловано не было».

Фото: Влад Доушин / «Новая газета»

2. «Из ФСБ выдачи материалов нет».



Формулировка, соответствующая этой аргументации, одна

«Поскольку УФСБ России по [регион] не обязано указывать и информировать инициаторов запросов о конкретных основаниях, по которым в выдаче вида на жительство в РФ отказывает, несообщение сведений, послуживших основанием для применения подпункта 1 пункта 1 статьи 9 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», само по себе не свидетельствует о незаконности принятого решения».

3. Судебное решение «методом наложения рук»

(суд принимает решение «без анализа» доказательств в связи с невозможностью их истребовать).



Использовались следующие три формулировки, соответствующие этому типу аргументации:

(3а) «Исходя из пределов публичного судебного контроля за деятельностью Федеральной службы безопасности Российской Федерации, имеющиеся в деле доказательства, не содержащие грифа «секретно», позволили суду без анализа сведений, составляющих государственную тайну, проверить законность оспариваемого решения».

«Исходя из пределов публичного судебного контроля за деятельностью Федеральной службы безопасности Российской Федерации, имеющиеся в деле доказательства, не содержащие грифа «секретно», позволили суду без анализа сведений, составляющих государственную тайну, проверить законность оспариваемого решения». (3б) «Какие-либо основания ставить под сомнение указанный ответ УФСБ, имеющего право оценки соответствующей деятельности иностранных граждан как представляющей угрозу государственной безопасности, высказанные по предмету его компетенции, отсутствуют».

«Какие-либо основания ставить под сомнение указанный ответ УФСБ, имеющего право оценки соответствующей деятельности иностранных граждан как представляющей угрозу государственной безопасности, высказанные по предмету его компетенции, отсутствуют». (3в) «Поступившая из УФСБ России по регион информация, являясь обязательной для учета территориальным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, была обоснованно расценена Управлением по вопросам миграции УМВД России по [регион] в качестве относимого и достаточного основания для принятия решения о предмет обжалования».

Инфографика: «Новая газета»

Дела об аннулировании вида на жительство мы брали из базы судебных решений ГАС «Правосудие» за период с 2012 года. Все решения по главе 22 КАС РФ — с вхождением фразы «аннулирование вида на жительство». Так же мы использовали базу судебных решений СудАкт.ру.

Всего мы выявили 172 примера использования шаблонов. Чаще всего используют формулировки 3в, 1а и 1б (один и тот же штамп встречается 55, 48 и 45 раз соответственно).

Лидеры среди регионов — Свердловская область (30 раз использовали болванки),

Хабаровский край (25 раз использовали болванки), Нижегородская область (20 раз использовали болванки), затем следует Удмуртия (15 раз использовали болванки).

Использование болванок началось с 2013 года, когда внезапно стала очень популярен штамп 1а. В 2016 году формулировки 1а стали меняться на 1б, при этом дополнительно к этой болванке еще использовалась болванка 3в. Болванки 1в и 2 имеют строго локальный характер (каждая используется в пределах одного суда одного региона). В отношении остальных штампов региональных закономерностей не наблюдается: они встречаются от Мурманска до Сахалина и от Архангельска до Краснодара.

Суды большинства регионов, фигурирующих в нашем исследовании, используют формулировки, которые применял также суд какого-либо другого региона. Только Октябрьский районный суд Ижевска и Сормовский районный суд в Нижнем Новгороде «вырастили ведьму в своем коллективе» — т.е. использовали «доморощенные» штампы для отказов и дублировали их лишь в пределах своего суда. Судья Пашкина О.А. из Ижевска с августа по октябрь 2017 года закрыла четыре дела утверждением, что отказ МВД зависел от усмотрения УФСБ, а значит, ведомством «не могло быть принято иного решения» (1в).

А в Нижнем Новгороде отказ выдачи вида на жительство с 2014 по 2015 год одинаково проштамповали несколько судей: Тараканова В.И., Савченко Е.А. и Умилина Е.Н. Все трое считают, что «УФСБ не обязано указывать и информировать инициаторов запросов о конкретных основаниях» отказа (2).

Инфографика: «Новая газета»

Утверждение о том, что решение ФСБ находится «вне сферы судебного контроля» (1а), а значит, давать ему оценку суды не вправе (1б), часто встречается в одном документе совместно с признанием информации от службы безопасности «относимой и достаточной» для вынесения решения (3в).

Формулировки наиболее уникальных «отказных штампов» встречаются в решениях Абаканского городского суда в 2016 году и Октябрьского районного суда Барнаула в 2018 году. Обе судьи смогли проверить законность решения ФСБ на основе «имеющихся в деле доказательств, не содержащих грифа «секретно», «без анализа сведений» службы безопасности (3а).

Суды, которые копируют по две формулировки в одном судебном акте, представлены на инфографике. Популярное сочетание — 1б и 3в.

Суды, которые копируют по две и три формулировки в одном деле. Непопулярные сочетания.

Лидер по количеству встречающихся в одном судебном акте формулировок-штампов — решение Тавдинского районного суда об аннулировании вида на жительство пастора Хельмута Берингера из Германии: в этом судебном акте употреблены сразу три формулировки.

Причины отказов дублируют в основном суды первой инстанции. Только два областных суда использовали шаблоны — Нижегородский и Свердловский. Оба отклонили жалобы истцов на отказ суда первой инстанции исследовать решение УФСБ на «предмет законности и обоснованности» (1г).

Большинство заявителей, иски которых суды закрывают шаблонами, — выходцы из Средней Азии. В топе — граждане постсоветских государств, исключения — китайцы, американцы и турки.

Инфографка: «Новая газета»

Зачем ФСБ анонимность

В ходе судебного разбирательства истцы требуют опираться на Европейскую конвенцию о защите прав человека, которая «не допускает вмешательства со стороны публичных властей в осуществление права на уважение частной и семейной жизни».

Гостайна же позволяет игнорировать Европейскую конвенцию.

Наличие несовершеннолетних детей и брак с гражданином России даже при отсутствии судимостей не приводят к удовлетворению иска.

Решение ГУМВД по Московской области об аннулировании вида на жительство приняло, несмотря на российское гражданство близких родственников иностранца, местный диплом и несовершеннолетнего ребенка. Заявитель, по данным ФСБ, «продолжает заниматься преступной деятельностью». Какой — не сказано. Жалобу истца на нарушение Европейской конвенции о защите прав человека Люберецкий городской суд назвал несостоятельной.

В ответ на иск гражданина Узбекистана судья из Петропавловска-Камчатского заявила, что «нормативные положения Европейского суда по правам человека не препятствуют государству контролировать въезд иностранцев, а равно их пребывание на своей территории». Истец проживает в России более 10 лет, состоит в браке с гражданкой РФ и воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Представитель ФСБ на заседании назвала решение законным, но причину запрета иностранцу на пребывание в России не озвучила.

Давая заключение об «угрозе безопасности и конституционному строю РФ», ФСБ может скрывать реальные мотивы, которые противоречат Конституции или просто недостаточны для депортации граждан.

Причиной решения об аннулирования вида на жительство, по мнению баптиста из города Тавда, могла стать только его миссионерская деятельность. При этом решение суда, по словам пастора Хельмута Берингера, принято позже опроса, который провел оперуполномоченный. Преследование ФСБ, о чем писала «Новая газета», началось два года назад, когда за раздачу брошюр «Россия. Футбол: история, факты и свидетельства» настоятеля местной баптистской церкви оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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Гражданку Украины два раза вызывали в отдел УФСБ, где сотрудники интересовались принятием ею ислама. Ходатайство с требованием объяснить причину депортации служба безопасности проигнорировала, а суд отказал в удовлетворении иска.

Предоставление убежища палестинской семье и студенту во время военного конфликта в Сирии УФСБ Волгограда посчитало небезопасным и «нецелесообразным». Беженцы назвали решение «домыслом, который носит характер дискриминации по национальности, вероисповеданию и стране происхождения».

Свидетель, допрошенная на судебном заседании в Привокзальном суде Тулы, рассказала, что «поводом для вынесения заключения об аннулировании вида на жительство в отношении ее мужа послужил конфликт между ним и сотрудником ФСБ». Судья назвала показания близкого родственника недостоверными, а засекреченные сведения службы безопасности — «относимыми и достаточными».

Неразборчивое МВД

Без участия ФСБ причину аннулирования права находиться в России МВД всегда объясняет, а суды отменяют решение ведомства в половине случаев. Причина этого, по всей видимости, не в особой «сознательности» полицейских, заключающейся в их якобы благосклонном объяснении причин своих решений. По закону они и так обязаны их объяснять. Вот они и объясняют, и из этих объяснений довольно часто следует, что МВД просто аннулирует документы без разбора, и судам приходится отменять существенную долю их решений.

Мы выборочно прочитали 50 исков к МВД за 2020 год с требованием восстановить вид на жительство без упоминания в деле заключения ФСБ. Выделили из этих судебных исков основания, по которым было принято решение об аннулировании вида на жительство, и исход рассмотрения иска в суде.

Наиболее популярные причины аннулирования вида на жительство у МВД — фиктивные регистрации и частые нарушения правил дорожного движения.

Инфографика: «Новая газета»

Справка Как мы искали

В базе судебных актов СудАкт.ру мы вбили запрос «аннулирование вида на жительство» и выборочно изучили 50 судебных актов по искам граждан к МВД за 2020 год, в которых не фигурирует заключение ФСБ. Из них мы выделили причины аннулирования вида на жительство и результат рассмотрения иска.

Возможность остаться в России вполне реальна, если судимости истца погашены и на него не возбуждено уголовное дело. Причина в том, что ведомство подходит к вопросам депортаций формально — не учитывает наличие у иностранцев семьи и постоянной работы в России. Суды обычно берут во внимание все обстоятельства по делу.

Новочеркасский суд отменил запрет на въезд в РФ гражданину Турции. За мелкое хулиганство Курту грозила депортация из России, где он проживал с женой и ребенком.

Гражданка Таджикистана, вынужденная ухаживать за больной матерью в России, оказалась под угрозой запрета на въезд в страну из-за нарушений правил дорожного движения. Решение УМВД Самары судья назвала несправедливым и несоразмерным.

Решение об аннулировании вида на жительства «за поддержку экстремистской деятельности» суд города Ноябрьск отменил: «тот факт, что истец — последователь запрещенного учения, не свидетельствует о совершении ею террористических действий».

Главное условие удовлетворения иска — доступность всей информации по делу. Даже при участии в оперативно-розыскных мероприятиях (ОРМ) ФСБ у истца есть шансы остаться в России, но только если результаты ОРМ известны. Это позволяет судье опровергнуть доказательства службы безопасности, посчитав их недостаточными, а решение МВД признать «вмешательством в частную жизнь» гражданина.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В результате проведения ОРМ служба безопасности установила, что «гражданин Таджикистана неоднократно привлекался к административной ответственности». Судья Октябрьского районного суда Новосибирска опровергла сведения ФСБ, так как «фактически истец был привлечен к административного ответственности за одно действие, квалифицированное как два отдельных административных правонарушения».

Показания свидетеля, полученные службой безопасности в ходе ОРМ, Вяземский районный суд «не смог принять как доказательство по делу, поскольку при опросе свидетель не предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний».

Сведения УФСБ о фиктивности трудового договора мигранта Октябрьский районный суд Барнаула посчитал недостаточными для аннулирования вида на жительство, а решение МВД — «вмешательством в частную жизнь» иностранца.

…Возможность иностранца находиться в России зависит от трех структур, работа которых «поставлена на конвейер»: МВД, ФСБ, суд.

За лишением вида на жительство или разрешения на проживание почти всегда следует депортация без права вернуться домой к родным. При этом вне зависимости от серьезности причины депортации въезд иностранцу в Россию закрывается на 5 лет». Так что и опечатка в трудовом договоре, и нанесение тяжкого вреда здоровью для МВД — равносильные причины аннулирования документов иностранца.

Но если решение МВД, как следует из анализа судебной практики, гражданин может отменить через суд, то заключение ФСБ об угрозе иностранца «безопасности гражданам и конституционному строю РФ» оспорить практически невозможно. Судьям проще сослаться на авторитетность компетентного органа, чем разбираться с обстоятельствами по делу или направить иск в Верховный суд для рассекречивания доказательств ФСБ.