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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Обнуление и гульфик

Дмитрий Быков — о словах и итогах года: ВИДЕО

Культура10

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Оператор: Влад Докшин, монтаж: Александр Лавренов, редактор: Анна Пиндюрина / «Новая газета»

Мы попросили известного писателя, критика и автора «Новой газеты» Дмитрия Быкова прокомментировать результаты акции «слова года». Специально для зрителей канала «Новой» Быков подводит итоги 2020-го, рассказывает, как «расковиделся», рассуждает, как Путин на пару с коронавирусом удачно оттенили Навального, выдвигает претендента на слово 2021 года, а также вместе с вомбатом (да-да, вы прочли правильно) поздравляет с Новым годом.

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Теги:
рейтинги, итоги, слово года, быков

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