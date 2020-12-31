Обнуление и гульфик

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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Культура10
Мультимедиа «Новой» Новая газета
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Мы попросили известного писателя, критика и автора «Новой газеты» Дмитрия Быкова прокомментировать результаты акции «слова года». Специально для зрителей канала «Новой» Быков подводит итоги 2020-го, рассказывает, как «расковиделся», рассуждает, как Путин на пару с коронавирусом удачно оттенили Навального, выдвигает претендента на слово 2021 года, а также вместе с вомбатом (да-да, вы прочли правильно) поздравляет с Новым годом.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:рейтинги, итоги, слово года, быков
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