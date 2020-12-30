Новогоднее

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Год не простой, но не пустой, —

Отстой, но не застой, —

Руливший на одной шестой*

С последней прямотой.

Для всей земли он был тяжел,

Ковидный длинный год.

Поздравим с тем, что он ушел

Уже почти вот-вот.

Он столько вытащил проблем —

Ужасно вспомнить, мнять,

Но есть кого поздравить с чем.

Давайте поздравлять.

Тебя, сосед наш белорус,

Особенно хотим

Поздравить с тем, что ты не трус,

Не раб и не кретин.

Совсем рехнулся твой пахан,

Законченный судак.

Пугали всех — Майдан, Майдан! —

Но можно ведь и так.

Еще он может брать з/к,

И цел его заслон,

Еще не понял он пока,

Что власть — уже не он,

И города еще в дыму,

И стыд еще не смыт, —

Но год грядущий и ему

Подробно объяснит.

Американец — пункт второй

(Второй, не обессудь).

Ты выгнал Трампа. Ты герой.

Хотя не в Трампе суть.

Всего ужасней в Трампе стиль,

Который — поясню —

Похож на Солсберецкий шпиль

И «Русскую весну»,

В нем ощущался скучный срам

Казарменных острот,

Международных пилорам,

Рассчитанных на сброд, —

Но ты расчистил небосвод,

По крайности слегка,

И доказал, что ты не сброд,

И дал ему пинка.

И ты под шелест пенных струй

Справляешь торжество,

А если Байден будет пфуй** —

Погонишь и его.

Поздравим стойкого врача,

Забывшего про сон.

Его ругали сгоряча,

Но спас планету он.

Ты был отважен, стойкий врач,

Как бриг среди зыбей!

Долби по вирусу! Херачь!

С него корону сбей!

Хвала создателям вакцин,

Прекрасен их союз!

Неплох и азитромицин,

Но лучше я привьюсь.

Биолог! Твой удел непрост,

Но в нынешнем году

Ты отогнал фальшивых звезд

Вот именно туда!

Ученый вытеснил ослов

И стал героем сам —

Корона всех без лишних слов

Расставит по местам.

Навальный, лучший из друзей!

Ты верен был себе.

Твой гульфик, кажется, умней

Всей нашей ФСБ.

С тобою, их заветный враг,

Гэбэшная орда

Уселась попой в лужу так,

Как прежде никогда.

Тебя сейчас боятся, Леш,

Пугливые умы.

Коль ты тираном станешь — что ж,

Виновны будем мы.

Но нынче ты из всех из нас

Бесспорный номер раз,

И ты показываешь класс,

А враг твой — явно нет.

…О россиянин, друг и брат,

Герой моих поэм!

Чему ты рад и чем богат?

Тебя поздравить с чем?

Ты не тревожил пахана

И не пугал ворья,

Твоя огромная страна,

Как прежде, не твоя,

Ты редко дружишь с головой,

Ты любишь слышать «Фас!»…

Поздравим с тем, что ты живой.

Ведь ты читаешь нас!

Не так уж мало — быть живым

В такой ковидный год.

Закурим, выпьем, поедим…

Вот так и жизнь пройдет.

Увянут, голову вскружив,

Прекрасные мечты…

Но все равно,

Пока ты жив,

Небезнадежен ты.

*Теперь уже поменьше, наверное. Но в СССР говорили про нас — «шестая часть суши».

**То есть совсем никудышным, очень слабым президентом.