Новогоднее

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Итоги 2020 года с Леонидом Гозманом. Новогодний стрим

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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Итоги 2020-го подводит Дмитрий Быков

Этот материал вышел в № 143-144 от 25 декабря 2020
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Культура234

Дмитрий Быковобозреватель

234
 
Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Год не простой, но не пустой, —
Отстой, но не застой, —
Руливший на одной шестой*
С последней прямотой.

Для всей земли он был тяжел,
Ковидный длинный год.
Поздравим с тем, что он ушел
Уже почти вот-вот.

Он столько вытащил проблем —
Ужасно вспомнить, мнять,
Но есть кого поздравить с чем.
Давайте поздравлять.

Тебя, сосед наш белорус,
Особенно хотим
Поздравить с тем, что ты не трус,
Не раб и не кретин.

Совсем рехнулся твой пахан,
Законченный судак.
Пугали всех — Майдан, Майдан! —
Но можно ведь и так.

Еще он может брать з/к,
И цел его заслон,
Еще не понял он пока,
Что власть — уже не он,

И города еще в дыму,
И стыд еще не смыт, —
Но год грядущий и ему
Подробно объяснит.

Американец — пункт второй
(Второй, не обессудь).
Ты выгнал Трампа. Ты герой.
Хотя не в Трампе суть.

Всего ужасней в Трампе стиль,
Который — поясню —
Похож на Солсберецкий шпиль
И «Русскую весну»,

В нем ощущался скучный срам
Казарменных острот,
Международных пилорам,
Рассчитанных на сброд, —

Но ты расчистил небосвод,
По крайности слегка,
И доказал, что ты не сброд,
И дал ему пинка.

И ты под шелест пенных струй
Справляешь торжество,
А если Байден будет пфуй** —
Погонишь и его.

Поздравим стойкого врача,
Забывшего про сон.
Его ругали сгоряча,
Но спас планету он.

Ты был отважен, стойкий врач,
Как бриг среди зыбей!
Долби по вирусу! Херачь!
С него корону сбей!

Хвала создателям вакцин,
Прекрасен их союз!
Неплох и азитромицин,
Но лучше я привьюсь.

Биолог! Твой удел непрост,
Но в нынешнем году
Ты отогнал фальшивых звезд
Вот именно туда!

Ученый вытеснил ослов
И стал героем сам —
Корона всех без лишних слов
Расставит по местам.

Навальный, лучший из друзей!
Ты верен был себе.
Твой гульфик, кажется, умней
Всей нашей ФСБ.

С тобою, их заветный враг,
Гэбэшная орда
Уселась попой в лужу так,
Как прежде никогда.

Тебя сейчас боятся, Леш,
Пугливые умы.
Коль ты тираном станешь — что ж,
Виновны будем мы.

Но нынче ты из всех из нас
Бесспорный номер раз,
И ты показываешь класс,
А враг твой — явно нет.

…О россиянин, друг и брат,
Герой моих поэм!
Чему ты рад и чем богат?
Тебя поздравить с чем?

Ты не тревожил пахана
И не пугал ворья,
Твоя огромная страна,
Как прежде, не твоя,

Ты редко дружишь с головой,
Ты любишь слышать «Фас!»…
Поздравим с тем, что ты живой.
Ведь ты читаешь нас!

Не так уж мало — быть живым
В такой ковидный год.
Закурим, выпьем, поедим…
Вот так и жизнь пройдет.

Увянут, голову вскружив,
Прекрасные мечты…
Но все равно,
Пока ты жив,
Небезнадежен ты.

*Теперь уже поменьше, наверное. Но в СССР говорили про нас — «шестая часть суши».
**То есть совсем никудышным, очень слабым президентом.

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Теги:
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