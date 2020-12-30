«Газпром» прокачает Рунет

«Газпром-медиа» приобрел российский видеохостинг и агрегатор видеоконтента Rutube. Накануне сделку анонсировал генеральный директор холдинга Александр Жаров, ранее прославившийся на посту руководителя Роскомнадзора (при нем РКН заблокировал BitTorrent-трекер RuTracker, социальную сеть LinkedIn, а также два года пытался запретить Telegram). Помимо Rutube, Жаров заявил о приобретении российского сервиса коротких видео «Я Молодец» (аналог TikTok), разработанный при поддержке фонда «Иннопрактика». Сделки происходили на фоне принятия Госдумой закона, разрешающего Роскомнадзору блокировать YouTube, Facebook, Twitter и другие популярные сервисы, если они допускают «цензуру». Корреспондентка «Новой» разобралась, что придет на смену YouTube и смогут ли власти на самом деле заблокировать видеохостинг.

Мечты Жарова

Российский видеохостинг Rutube не первый раз полностью переходит в руки «Газпром-медиа» — холдинг уже покупал его в 2008 году. Сделка была знаковая — для холдинга Rutube стал первой крупной покупкой на интернет-рынке. По данным «Коммерсанта», «Газпром-медиа» получил контрольный пакет компании, оценив весь сервис в пятнадцать миллионов долларов. Первое время «Газпром-медиа» действительно пытался развивать площадку, но уже в 2014 году начал искать для нее нового владельца (одним из кандидатов тогда был «Ростелекомом»).

В 2020 году холдинг решил вернуть сервис себе. По сообщению пресс-службы компании, Rutube необходим «Газпром-медиа» для построения «полноценной экосистемы видеосервисов, адресованной сегментам аудитории с разными моделями видеопотребления». В середине декабря на круглом столе Национального рекламного форума глава холдинга Александр Жаров рассказал, что в ближайшей перспективе «Газпром-медиа» планирует запустить два видеосервиса с пользовательским контентом (UGC). Платформы будут отличаться: пользователи смогут размещать видео в больших и коротких форматах. Одна площадка должна заработать в 2021 г., а другая — в 2022 г.

Александр Жаров. Фото: ТАСС

— UGC-контент привлекателен. У нас в портфеле активов имеется площадка Rutube, и мы с ней достаточно долго, около года, работаем, чтобы ее модернизировать, сделать с точки зрения инструментов, которые на ней присутствуют, не хуже YouTube, а в вопросах использования различных механизмов монетизации — лучше, — заявил Жаров.

В ноябре этого года «из-за цензуры на YouTube» Роскомнадзор обратился к ведущим интернет-компаниям страны и попросил их помочь создать отечественные видеохостинги для российских СМИ. Ранее сервис ограничивал доступ к фильмам телеканала Russia Today, а также удалял c платформы аккаунты информационных агентств News Front, Anna News, ТРК «Крым-24» и телеканала «Царьград». Отстаивать российские медиа в этом конфликте пытался именно Роскомнадзор. В осеннем сообщении сотрудники ведомства обратили внимание СМИ на необходимость ведения информационных каналов на «отечественных видеохостингах».

Как рассказывает руководитель проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк,

«Газпром-медиа» уже давно негласно аффилирован с Роскомнадзором. В частности, они плотно взаимодействовали по антипиратскому закону:

по заявкам «Газпром-медиа» РКН превентивно вносил в реестр и блокировал те страницы, на которых не было определения Мосгорсуда (по антипиратским законам только Мосгорсуд может выносить решение о блокировке).

— В отношениях «Газпром-медиа» и РКН давно прослеживались плотные связи, недаром Александр Жаров стал генеральным директором холдинга — это был один из очевидных путей развития его карьеры. Сейчас новые представители Роскомнадзора начали атаку на YouTube и другие социальные сети, а ужесточение законодательства в этой области явно происходит не просто так. Скорее всего, это связано с тем, что теперь Жаров и его команда пытаются развить аналогичные российские сервисы, — заключает Козлюк.

Rutube как платформа для видеохостинга был запущен двумя предпринимателями из Орла еще в 2006 году. Сервис был запланирован как локальная альтернатива ютубу, нам нем даже начинали некоторые известные видеоблогеры, к примеру, Илья Мэддисон. Позже проигрыватель Rutube был интегрирован в социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а в 2011-м на его базе начал функционировать онлайн-кинотеатр, где даже показывали фестивальное кино. При этом популярным сервис так и не стал (даже несмотря на то, что в это же время его сервера в прямом смысле освятил православный священник отец Виктор, изгнав из них злых духов). По данным Mediascope, в октябре 2020 года охват Rutube составил 2,5%, а аудитория ненамного превысила 3 млн человек (WebIndex, desktop+mobile, вся Россия 12+). Для сравнения, охват у YouTube — 65,1%, а аудитория — 79,6 млн человек в месяц.

— Rutube ни разу никакой не конкурент YouTube — это однозначно. YouTube создавался десятилетиями одной из ведущих мировых корпораций, где работают умнейшие люди. С другой стороны, находится «Газпром-медиа» во главе с Жаровым — бывшим начальником Роскомнадзора, который покупает сервис «Я молодец» за деньги своей корпорации. Шанс «Рутуба», что его кто-то будет не просто посещать, но и смотреть, не просто нулевой, он отрицательный, — говорит директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.

В будущем недавней покупки «Газпрома» сомневаются даже блогеры, лояльные власти. «Новая газета» обсудила с публицистом и переводчиком Дмитрием Пучковым, более известным в Сети под ником Гоблин, возможный переезд на Rutube. Несмотря на то, что блогер считает YouTube «американским техническим устройством, которое позволяет американцам вести пропаганду на всей планете Земля», он относится негативно к уходу с платформы.

— Меня никто не спрашивает, хочу ли я перейти на А или нет. Если дернут рубильник, то, наверное, придется переехать. К ютубу я привык, он прекрасно сделан, мне удобно им пользоваться. «Рутуб», в свою очередь, давно построен, лет десять назад он уже точно был. Однако с ним ничего не получилось, ничего никуда не взлетело. Глядя на YouTube, свои видео-подразделения строят наши местные гиганты такие, как «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru, — рассказывает Пучков.

Дмитрий Пучков. Фото: ТАСС

По словам Гоблина, он уже создал свои страницы на этих платформах и «все туда перезалил», на случай блокировки основного видеохостинга. Однако если на его YouTube канале сейчас более двух миллионов подписчиков, число подписок на других площадках колеблется в районе тысячи человек. Пока Пучков не представляет, как будет зарабатывать на видео до тех пор, пока сервисы не раскрутятся, потому что «если у тебя тысяча подписчиков, про деньги можешь забыть, практически навсегда».

— Такая жесткая госрегуляция сервисов ничего хорошего не даст: ни пользователям, ни бизнесу, ни рунету. Если заставлять пользователей и контент-мейкеров из-под палки переезжать с одной платформы на другую, хороших результатов можно не ждать. Можно, конечно, стимулировать деньгами переход блогеров с одной платформы на другую, но все это ситуативная мера, не рассчитанная на перспективу, — говорит Козлюк.

Просто бизнес

Эксперты вообще не уверены, что Rutube призван свергнуть YouTube: пока неясно, как привлекать туда блогеров, да и вообще в последние годы сервис больше функционирует как онлайн-кинотеатр. Несмотря на то, что на Rutube все еще можно вести свой блог и загружать туда любительские видео, на сайте больше представлены телевизионные сериалы и передачи каналов ТНТ, НТВ, «Матч ТВ», ТВ-3, «Пятница» и др. За платную подписку можно получить доступ к просмотру некоторых фильмов и сериалов, а также получить возможность смотреть видео без рекламы.

— Rutube давно фактически отказался от модели видеохостинга. Сделка — это «развод» с бизнесменом Александром Кармановым и консолидация продаж рекламы (в том числе кроссмедийных кампаний по GRP (GRP — сумма рейтингов всех выходов рекламных сообщений в рамках конкретной рекламной кампании. — Ред.), — говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

— История с Rutube не совсем политическая, я не думаю, что через этот сервис идет прощупывание почвы под видеохостинг, аналогичный ютубу. Тот же

сервис «Я молодец» разработан при поддержке фонда «Иннопрактика», который возглавляет Катерина Тихонова. Rutube тоже с кем-то, скорее всего, ассоциирован.

Поэтому основное желание здесь не заблокировать что-то, а немножко «попилить», — уверен Климарев.

Rutube, а также онлайн-дистрибутор контента Pladform принадлежат ООО «Руформ». Компанией до недавнего времени паритетно владели «Газпром-медиа» и ООО «Солярис промо продакшн» (СПП). Бенефициаром СПП как раз и является бизнесмен Александр Карманов. Основной бизнес Карманова — это Евразийский трубопроводный консорциум, поставляющий трубы большого диаметра нефтегазовым компаниям. По данным Forbes, в начале нулевых Карманов стал спонсором борцовского клуба «Явара-Нева», в котором президент России Владимир Путин — почетный президент, а Аркадий Ротенберг — гендиректор. До 2017 года Карманов также являлся совладельцем входящей в «Газпром-медиа» компании Comedy Club Production, а его структуры производили для телеканала ТНТ популярное шоу «Дом-2». В начале 2019 году Карманов приобрел 67% ООО «Руформ». На тот момент бизнесмен оценивал стоимость компании в 3 млрд руб. В этот понедельник, по сообщению пресс-службы «Газпром-медиа», холдинг стал владельцем 100% ООО «Руформ» через свою дочку ООО «ИНТЕРФАКС-ТВ».

— Инициатива по покупке Rutube все же больше экономическая. Сервис дает возможность потратить деньги какого-нибудь спонсора или государства. При этом если Жаров сможет продать идею государственным инвесторам как политический проект, конечно же, он для него станет в первую очередь экономическим проектом. Условно, «Газпром-медиа» создаст TikTok, а потом «Ростелеком» его купит, — говорит программист и представитель организации «Общество защиты интернета» Александр Исавнин.

Фото: Costfoto / Getty Images

Других альтернатив YouTube в России толком нет, при этом не только отечественных, но и зарубежных. Конечно, видео можно размещать и в «ВКонтакте» и в Telegram. Для более коротких роликов подходит Instagram и TikTok. Из других видеохостингов эксперты также вспоминают Vimeo и Dailymotion. Если говорить о последних, по словам Козлюка, каждая из таких площадок пользуется спросом, но довольно у узкого и специфического сегмента аудитории. По количеству размещений длинных и средних видео YouTube пока никто перебить не может.

Другой вариант, о котором можно услышать от ведомств и чиновников — создание собственной площадки. Этот вопрос обсуждался даже большой пресс-конференции президента Путина в середине декабря этого года. После нее пресс-секретарь Дмитрий Песков не исключил возможность создания нового видеохостинга (по его словам, YouTube регулярно «подрывает доверие» к себе), назвав это исключительно коммерческим вопросом.

— Будем надеяться, что какие-то альтернативы начнут создаваться. Это очень дорого стоит, десятки миллиардов. За ночь невозможно. Но то, что процесс пойдет в разных странах, это неизбежно, — заявил Песков журналистам.

При этом, как рассказывает Александр Исавнин, сделать аналог YouTube сейчас практически невозможно. По его словам, все крупные платформы создавались в условиях отсутствия регуляторного давления (в России такими примерами можно считать «ВКонтакте» или «Яндекс»). Сейчас до того же фейсбука добралось регулирование, потому что «компания стала настолько большой, что ее нельзя не замечать». Кроме того, вероятнее всего, отечественная компания окажется «без изюминки», поэтому пользователи все равно останутся на стороне старых западных сервисов. Как сделать в России видеохостинг равнозначный ютубу с нуля, не представляет и Карен Казарян. Кроме того, эксперт сомневается, что в этом вообще есть смысл.

— Зачем? С учетом барьеров, которые накладывает необходимость модерации контента, как с точки зрения запрещенной информации, так и с точки зрения антипиратского законодательства,

создание видеохостинга — очень дорогостоящее дело, в то же время аудитория все равно останется на YouTube и TikTok. В России других альтернатив площадке действительно нет.

Государства во всем мире приняли очень много усилий, чтобы прямые конкуренты YouTube умирали в зародыше, — объясняет Акрен Казарян.

Принтер против Ютуба

Тем временем с законодательной точки зрения YouTube в России, кажется, угрожают уже основательно. В конце осенней сессии Госдума в режиме «бешеного принтера» приняла ряд репрессивных законопроектов. Один из них о блокировке интернет-ресурсов за цензуру российских СМИ, вслед за ней документ подписал и Совет Федерации. Согласно законопроекту, Роскомнадзор будет иметь право полностью или частично блокировать ресурсы, которые ограничивают «значимую информацию на территории России по признакам национальности, языка, происхождения» или другим. Под блокировку могут попасть соцсети и сайты за «дискриминацию российских СМИ». Законом вводится статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Согласно проекту закона, генпрокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать этот статус тем, кого посчитали нарушителями.

Эксперты относятся к инициативе по-разному, однако все они сомневаются, что закон в итоге будет работать, и видеохостинг действительно попытаются заблокировать. В частности, потому что для того, чтобы заблокировать YouTube, нужно «заблокировать половину интернета». Как рассказывает Михаил Климарев, блокировка YouTube будет автоматически означать блокировку Google. В то же время Google является корпорацией, которая и представляет сейчас собой интернет и больше всего влияет на его развитие.

— Блокировка YouTube буквально означает объявление войны Google. Чтобы думать, что от корпорации, которая стоит триллион долларов, не прилетит «ответка», нужно быть полным кретином. При этом чтобы действительно дать «ответку», Google даже не придется ничего делать. Для России это выстрел себе в ногу. Перестанет работать Android, перестанут работать сервисы, которые используют гугл-шрифты. Отрежут Google — отрежут GitHub (крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. — Ред.) и многое другое. Страшно представить, — объясняет Климарев.

— Я бы не оценивал его как законопроект в принципе. Это некий депутатский перфоманс. Американские сенаторы вызывали Цукерберга и Дорси на слушания и кричали на них про цензуру, наши — приняли законопроект, в котором в соседних абзацах предлагается за нарушение права россиян на информацию нарушать права на информацию, — говорит Казарян.

Артем Козлюк. Фото: ТАСС

При этом практический смысл в принятии подобного закона все же есть. По словам Артема Козлюка, за проектом может стоять и просто бизнес:

когда в Госдуму вносится какой-то проект, в том числе направленный на регуляцию интернета, всегда кто-то является бенефициаром таких законов.

Эксперт приводит в пример «пакет Яровой», который выгоден производителям СОРМ, а также закон о «суверенном интернете», который может быть выгоден производителям хранилищ оборудования DPI.

— Когда мы говорим об урегулировании крупных интернет-площадок, всегда всплывает вопрос о выгоде отечественных медиа-магнатов, которые насильственным регулированием пытаются продвигать свои сервисы, — высказывает свое мнение Козлюк.

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При этом возможность реальной блокировки ютуба может быть желанна власти. По мнению Александра Исавнина, принятие проекта о блокировке социальных сетей стройно вписывается в перечень и других принятых в этом году законов, необходимых для проведения предсказуемых выборов в Госдуму. Во время выборов в Мосгордуму 2019 году Роскомнадзор, ЦИК РФ и Мосгоризбирком уже обвиняли американские корпорации Facebook и Google во вмешательстве в российские выборы, посчитав, что многие материалы, опубликованные данными сервисами, оказывают влияние на выбор избирателя, что можно считать «вмешательством во внутренние дела» России. Сейчас развитие может пойти еще по одному сценарию.

— Блокировка YouTube в первую очередь ударит по оппозиции. В данном случае это продолжит тренд усложнения доступа информации от оппозиционных политиков и активистов для широкой аудитории. В России должны остаться только официальные медиа, у которых не должно быть проблем, остальные мы теперь можем либо заблокировать, либо признать иноагентами, — подытоживает Исавнин.