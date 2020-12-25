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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
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«Российский авторитаризм перестал себя стесняться»
Подкаст «Что Нового?»: политические итоги года с Кириллом Мартыновым
Политика45
Кирилл Мартынов«Новая газета»«Новая газета»
45
Да, мы тоже подводим итоги года! Какой была политическая жизнь в России-2020: самые яркие события и главные выводы.
Как провалившееся отравление Навального и сеанс саморазоблачения от ФСБ повлияет на российский режим? Почему условный срок Юлии Галяминой — открытая угроза для всех политически активных граждан? И когда остановится «репрессивный принтер» Госдумы?
В новом выпуске подкаста «Что нового» — большой разговор с редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым.
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Теги:авторитаризм, подкаст, что нового?
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