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Артур Смольянинов читает тюремную речь вице-президента «ЮКОСа» Василия Алексаняна: подкаст

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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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«Российский авторитаризм перестал себя стесняться»

Подкаст «Что Нового?»: политические итоги года с Кириллом Мартыновым

Политика45

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Да, мы тоже подводим итоги года! Какой была политическая жизнь в России-2020: самые яркие события и главные выводы.

Как провалившееся отравление Навального и сеанс саморазоблачения от ФСБ повлияет на российский режим? Почему условный срок Юлии Галяминой — открытая угроза для всех политически активных граждан? И когда остановится «репрессивный принтер» Госдумы?

В новом выпуске подкаста «Что нового» — большой разговор с редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым.

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Теги:
авторитаризм, подкаст, что нового?

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