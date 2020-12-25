«Российский авторитаризм перестал себя стесняться»



Да, мы тоже подводим итоги года! Какой была политическая жизнь в России-2020: самые яркие события и главные выводы.

Как провалившееся отравление Навального и сеанс саморазоблачения от ФСБ повлияет на российский режим? Почему условный срок Юлии Галяминой — открытая угроза для всех политически активных граждан? И когда остановится «репрессивный принтер» Госдумы?

В новом выпуске подкаста «Что нового» — большой разговор с редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым.