Господдержка, СМА, Галямина, Байкал, Сафронов

Материалы
Рубрики
Темы
- Трусы, балбесы и Навальный7 материалов
- Лучшие аферы 90-х. Как это было3 материала
- Важные тексты недели4 материала
Свежий выпуск
№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Кирилл Мартыновредактор отдела политики
Петиция все еще непривычный для России жанр. Когда озабоченные граждане пишут чиновником открытое письмо, у людей старой закалки это вызывает двусмысленные ассоциации с советским активизмом. Но во всем мире петиции — способ консолидации гражданского общества, инструмент поиска болевых точек и наиболее острых общественных проблем, мобилизации союзников и единомышленников. Сами по себе петиции еще не меняют мир к лучшему, но они могут готовить для этого почву.
В последние годы «Новая» тесно сотрудничает с командой проекта Change.org — независимой платформой, специально созданной для петиций. Редакция публикует собственные воззвания и поддерживает те гражданские инициативы, которые, с нашей точки зрения, способны улучшить жизнь в России к лучшему.
Мы изучили главные петиции 2020 года и сейчас подводим итоги года через них. Вот пять главных воззваний, некоторые из которых дали результат, а другие — лишь обозначили проблемы и требуют от нас продолжения работы.
Декабрь 2019
Обеспечьте больным спинальной мышечной атрофией (СМА) доступ к лечению
Формально петиция благотворительного фонда «Семьи СМА» была опубликована в самом конце 2019 года, однако именно в 2020 году общество сумело добиться победы в принципиальном вопросе о государственных гарантиях больным. В ноябре препарат «Спинраза» внесли в список жизненно необходимых лекарственных препаратов — теперь государство не сможет самоустраниться от помощи пациентам с этим диагнозом. Петицию за год подписали 340 тысяч человек — теми, кто сейчас в России знает о СМА и принимает участие в судьбах больных, можно было бы заселить целый город среднего размера.
Март 2020
Поддержите полугодовое обнуление налогов для малого и среднего бизнеса
Ключевое общественное воззвание коронавирусного года посвящено господдержке бизнеса в ходе пандемии. Автор петиции Данил Махницкий отмечает, что без масштабной программы такой поддержки предприятия не смогут сохранить рабочие места, что станет огромным ударом для экономики России в целом. Развитые страны мира выделяют на подобные программы до 100% ВВП и более, объемы российской госпомощи в 2020 году оказались на порядок скромнее. Петиция не требует от государства раздавать деньги, она призывает ввести мораторий на изъятие средств из предприятий. Бывший чиновник Махницкий умело выбирает выражения, назвав свое предложение «обнулением налогов». Петиция была поддержана 375 тысячами граждан России и не нашла поддержки в Министерстве финансов: сохранение резервов оказалось для российских властей более важной задачей, чем спасение рабочих мест.
Июль 2020
Рассекретить дело Ивана Сафронова!
Еще одна петиция «Новой», которая, по сути, требует от ФСБ представить доказательства вины бывшего журналиста «Коммерсанта» публично. Сафронова как «шпиона» судят сейчас тайным кафкианским судом, так что никто не знает, в чем именно его обвиняют — помимо общих слов у обвинения нет ничего. Мы считаем, что граждане России имеют право на открытый и гласный суд, с этим согласны 90 тысяч человек, подписавших петицию. Тем временем Сафронов продолжает находиться в «Лефортово», и следственных действий с ним не проводится: кажется, это просто пытка заточением.
Август 2020
Требуем немедленного прекращения уголовного преследования Юлии Галяминой
Одно из важнейших уголовных дел года: независимого политика Юлию Галямину судят за мирные митинги в защиту законных интересов своих избирателей. Галямина — одна из организаторов кампании «Нет!», направленной против изменения Конституции, но формально ее привлекают за то, что, не получив регистрации в качестве кандидата в Мосгордуму, она вышла со своими сторонниками на улицу. Соответствующая петиция с призывом граждан России не допустить манипуляций с Основным законом страны также зарегистрирована на Change.org. Лично за Галямину, однако, подписываются больше. Десяткам тысяч российских граждан ясно, что она невиновна, а ее преследование политически мотивировано. Петиция, опубликованная Евгенией Гершберг, набирает более 140 тысяч подписей. Галямину продолжают судить — ее процесс обещает стать ключевым в истории о защите наших избирательных прав.
Декабрь 2020
Не добивайте Байкал!
Петиция «Новой газеты», требующая от премьер-министра Михаила Мишустина отложить подписание новой редакции регламента хозяйственной деятельности в районе озера Байкал, предложенную Министерством природы (и, по всей видимости, лоббистами в лице крупных российских госкомпаний). За две недели петиция набирает 90 тысяч подписей, в документ Минприроды начинают вносить коррективы. За этим следит наш обозреватель Алексей Тарасов: кажется, петиция вносит свой вклад в привлечение общества и властей к проблеме. В нашем «байкальском» воззвании работает правильно выбранное требование: достаточно узкое, чтобы от него нельзя было отмахнуться.
Делаем честную журналистику
вместе с вами
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.