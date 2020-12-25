Господдержка, СМА, Галямина, Байкал, Сафронов

Петиция все еще непривычный для России жанр. Когда озабоченные граждане пишут чиновником открытое письмо, у людей старой закалки это вызывает двусмысленные ассоциации с советским активизмом. Но во всем мире петиции — способ консолидации гражданского общества, инструмент поиска болевых точек и наиболее острых общественных проблем, мобилизации союзников и единомышленников. Сами по себе петиции еще не меняют мир к лучшему, но они могут готовить для этого почву.

В последние годы «Новая» тесно сотрудничает с командой проекта Change.org — независимой платформой, специально созданной для петиций. Редакция публикует собственные воззвания и поддерживает те гражданские инициативы, которые, с нашей точки зрения, способны улучшить жизнь в России к лучшему.

Мы изучили главные петиции 2020 года и сейчас подводим итоги года через них. Вот пять главных воззваний, некоторые из которых дали результат, а другие — лишь обозначили проблемы и требуют от нас продолжения работы.

Декабрь 2019 Обеспечьте больным спинальной мышечной атрофией (СМА) доступ к лечению

Формально петиция благотворительного фонда «Семьи СМА» была опубликована в самом конце 2019 года, однако именно в 2020 году общество сумело добиться победы в принципиальном вопросе о государственных гарантиях больным. В ноябре препарат «Спинраза» внесли в список жизненно необходимых лекарственных препаратов — теперь государство не сможет самоустраниться от помощи пациентам с этим диагнозом. Петицию за год подписали 340 тысяч человек — теми, кто сейчас в России знает о СМА и принимает участие в судьбах больных, можно было бы заселить целый город среднего размера. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Март 2020 Поддержите полугодовое обнуление налогов для малого и среднего бизнеса

Ключевое общественное воззвание коронавирусного года посвящено господдержке бизнеса в ходе пандемии. Автор петиции Данил Махницкий отмечает, что без масштабной программы такой поддержки предприятия не смогут сохранить рабочие места, что станет огромным ударом для экономики России в целом. Развитые страны мира выделяют на подобные программы до 100% ВВП и более, объемы российской госпомощи в 2020 году оказались на порядок скромнее. Петиция не требует от государства раздавать деньги, она призывает ввести мораторий на изъятие средств из предприятий. Бывший чиновник Махницкий умело выбирает выражения, назвав свое предложение «обнулением налогов». Петиция была поддержана 375 тысячами граждан России и не нашла поддержки в Министерстве финансов: сохранение резервов оказалось для российских властей более важной задачей, чем спасение рабочих мест. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Июль 2020 Рассекретить дело Ивана Сафронова!

Еще одна петиция «Новой», которая, по сути, требует от ФСБ представить доказательства вины бывшего журналиста «Коммерсанта» публично. Сафронова как «шпиона» судят сейчас тайным кафкианским судом, так что никто не знает, в чем именно его обвиняют — помимо общих слов у обвинения нет ничего. Мы считаем, что граждане России имеют право на открытый и гласный суд, с этим согласны 90 тысяч человек, подписавших петицию. Тем временем Сафронов продолжает находиться в «Лефортово», и следственных действий с ним не проводится: кажется, это просто пытка заточением. Фото: РИА Новости

Август 2020 Требуем немедленного прекращения уголовного преследования Юлии Галяминой

Одно из важнейших уголовных дел года: независимого политика Юлию Галямину судят за мирные митинги в защиту законных интересов своих избирателей. Галямина — одна из организаторов кампании «Нет!», направленной против изменения Конституции, но формально ее привлекают за то, что, не получив регистрации в качестве кандидата в Мосгордуму, она вышла со своими сторонниками на улицу. Соответствующая петиция с призывом граждан России не допустить манипуляций с Основным законом страны также зарегистрирована на Change.org. Лично за Галямину, однако, подписываются больше. Десяткам тысяч российских граждан ясно, что она невиновна, а ее преследование политически мотивировано. Петиция, опубликованная Евгенией Гершберг, набирает более 140 тысяч подписей. Галямину продолжают судить — ее процесс обещает стать ключевым в истории о защите наших избирательных прав. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»