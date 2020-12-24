Там, где исчезают миллиарды

Председатель правления российского энергетического холдинга «Интер РАО» Борис Ковальчук сделал роскошный подарок вступающей в должность президента Молдовы Майе Санду. Инаугурация президента Молдовы состоялась 24 декабря. А еще в ноябре, вскоре после президентских выборов,

Майя Санду заявила, что Молдова не намерена платить за российский газ, поставляемый в Приднестровье, и не признает долг, который копился из года в год и превысил сумму в 7 млрд долларов.

Ковальчук, возможно, невольно стал союзником Санду, публично рассказав в суде по делу экс-сотрудницы «Интер-РАО» Карины Цуркан о серьезных проблемах, возникших у холдинга в Приднестровье.

Борис Ковальчук. Фото: ТАСС

В Приднестровье российскому энергетическому холдингу принадлежит ЗАО «Молдавская ГРЭС». Это предприятие, расположенное в городе Днестровск, на берегу Кучурганского лимана, — крупнейшая в Европе тепловая станция, не только обеспечивающая электричеством всю Молдову, но и экспортирующая его в Румынию.

Молдавская ГРЭС может работать на газе, угле и мазуте. Но работает на газе, который поступает из России. Парадокс: российское предприятие покупает газ не напрямую у российского «Газпрома», а у ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

Как так?

Российский газ прокачивается через Украину, поступает в Приднестровье, идет дальше в правобережную часть Молдовы. Конечно, газ оттуда никто не разворачивает обратно в Приднестровье, Молдавская ГРЭС, как все приднестровские потребители, выбирает газ уже по пути прокачки. Но по документам у газа куда более сложный путь. «Газпром» поставляет топливо АО «Молдовагаз». Это «дочка» Газпрома, в которой российскому газовому монополисту принадлежит 50% плюс 1 акция, 35,33% контролирует правительство Молдовы (в лице Агентства публичной собственности), 13,44% — Приднестровье (в лице Комитета по управлению имуществом). При этом еще в 2005 году Приднестровье передало свой пакет акций в доверительное управление «Газпрому».

Именно АО «Молдовагаз» поставляет газ в Приднестровье. Речь про 1 млрд 990 млн кубометров газа только в 2020 году, из которых более половины выбирает Молдавская ГРЭС.

В то время, когда Приднестровье возглавлял Евгений Шевчук (до 2016 года), Молдавская ГРЭС начала просчитывать возможность перевода станции с газа на уголь. Дело в том, что приднестровские власти решили повысить стоимость поставляемого газа. В «Интер РАО» подсчитали и поняли, что повышение стоимости газа приведет к росту цены на электричество, и Молдова, как и Румыния, предпочтет покупать электроэнергию не у российского производителя, а у украинских конкурентов.

Евгения Шевчука тогда поправили, Приднестровье не стало повышать стоимость газа, а Молдавская ГРЭС не перешла на работу на угле.

Выступая в суде, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук рассказал о том, что крупнейший потребитель газа в Приднестровье Молдавская ГРЭС исправно расплачивалась и расплачивается за газ. Но как образовался долг?

У АО «Молдовагаз» нет никаких договорных отношений с зарегистрированным в Тирасполе ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье». По документам кишиневская дочка «Газпрома» поставляет газ другому тираспольскому предприятию — компании SRL «Тираспольтрансгаз», у которой есть и кишиневская регистрация, потому что это 100-процентная дочка АО «Молдовагаз». И уже у SRL «Тираспольтрансгаз» есть договор с ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье». И вот это ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» и не расплачивается с SRL «Тираспольтрансгаз» за получаемый газ.

Что важно, оба предприятия возглавляет один и тот же менеджер — Леонид Станков, который, к слову, в отчетности ПАО «Газпром» числится в списке аффилированных лиц под номером 710. Более того, в список аффилированных лиц «Газпрома» включены и все директора филиалов ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье». Правда, все они указаны как сотрудники SRL «Тираспольтрансгаз».

Все это говорит как минимум о том, что в «Газпроме» осведомлены о существовании ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», которое исправно собирает деньги с приднестровских потребителей, но даже не думает рассчитаться со своим «двойником», зарегистрированным в Кишиневе.

ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в лице Леонида Станкова и SRL «Тираспольтрансгаз» в лице того же Леонида Станкова ежегодно подписывают документы, проводят сверки, согласовывают объемы и цены. Но деньги, собранные за полученный газ, в Кишинев не идут. Естественно, что и из Кишинева на расчетные счета «Газпрома» они не перечисляются. И так продолжалось десятилетиями, в результате чего накопился долг в 7 млрд долларов, который теперь президент Санду отказывается признавать.

Конечно, про то, что

Приднестровье — это «черная дыра», в которой исчезают миллиарды, все знали и раньше.

Нынешний глава Приднестровья Вадим Красносельский еще в 2016 году обвинял своего предшественника Евгения Шевчука в хищении «газовых денег России», которые «выведены в офшоры, а по сути — украдены и находятся на личных счетах каких-то сомнительных личностей».

Но тогда эти обвинения в Москве не услышали, возможно, расценили как внутренние приднестровские разборки. Но сейчас глава «Интер РАО» Борис Ковальчук де-факто сказал, что работающее в Приднестровье российское предприятие исправно рассчитывается за российский газ.

Вопрос, куда исчезли эти деньги, может заинтересовать и российские правоохранительные органы, а не только прокуратуру Молдовы, которая 29 октября возбудила уголовное дело и намерена выяснить судьбу 7 млрд долларов. (подробности в «Новой» № 129 от 23 ноября 2020 года). До откровений Ковальчука в Кишиневе все полагали, что в Приднестровье за российский газ вообще не платят. Но слова, данные под присягой, разворачивают всю историю совсем в другую сторону.