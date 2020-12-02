Военных вывести можно, но как быть с «Шерифом»?

Церемония инаугурации нового президента Молдовы Майи Санду запланирована на 24 декабря, но уже сейчас публичные высказывания молдавского политика вызывают бурную реакцию как в России, так и на Западе. Сперва Санду заявила, что Молдова не намерена платить за российский газ, поставляемый в Приднестровье, долг за который превысил 7 млрд долларов. А затем она высказалась о российских военных, находящихся на территории Приднестровья.

— В Приднестровье находится оперативная группа войск Российской Федерации, в отношении которой никогда не было договоренностей со стороны Молдавии. Поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории нашей страны, — заявила Санду на пресс-конференции в понедельник.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал Майю Санду, заявив, что альянс ждет контактов с избранным президентом страны. И подчеркнул, что Молдова является партнером НАТО, а Россия «…нарушает желания различных правительств в окрестностях альянса, размещая войска в том числе в Молдове, в Приднестровье».

Публичную поддержку высказываний Санду со стороны НАТО не смог не заметить даже глава МИД России Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) Лавров заявил, что требование о выводе российских миротворцев из Приднестровья «достаточно безответственное». Потому что российские военные находятся в регионе, чтобы не допустить «нового всплеска кровавого конфликта».

Сергей Лавров во время заседания СМИД ОДКБ, 1 декабря 2020 года. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Кроме того, по словам Лаврова, российские военные в Приднестровье охраняют склады боеприпасов в селе Колбасна и «прекращение контроля чревато опасными инцидентами».

Что удивительно, Майя Санду не сказала ничего нового. О выводе российских войск из Приднестровья периодически говорят все заметные молдавские политики. Эти требования звучали даже в ООН. И были услышаны. 22 июня 2018 года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция «О полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории РМ». Речь в резолюции шла именно о выводе Оперативной группы российских войск (ОГРВ), а не контингента российских миротворцев. За документ проголосовали 64 государства, воздержались — 83, против — 14, среди которых Армения, Белоруссия, Сирия, Венесуэла, Куба, Иран, Никарагуа...

Более того, еще в 1999 году на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), состоявшемся в Стамбуле, была подписана Декларация, в которой черным по белому записали, что участники саммита «приветствуют обязательство Российской Федерации завершить вывод российских войск с территории Республики Молдова к концу 2002 года».

Министр обороны Сергей Шойгу во время посещения поста российских военнослужащих в Приднестровье, 2019 год. Фото: РИА Новости

Сколько лет прошло, но ситуация не меняется. На складах в селе Колбасна в Рыбницком районе Приднестровья продолжают храниться порядка 20 тысяч тонн снарядов, авиабомб, мин, гранат, патронов. Срок годности двух третей боеприпасов уже просрочен, они не подлежат ни использованию, ни транспортировке. В советское время это был арсенал Западного военного округа. В начале 90-х именно на склады в Колбасну вывезли боеприпасы и оружие во время вывода советских войск из ГДР, Чехословакии, Венгрии…

Правда, в августе прошлого года, когда министр обороны России Сергей Шойгу посетил и Кишинев, и столицу Приднестровья Тирасполь, тогдашний глава Молдовы Игорь Додон написал на своей странице в Facebook, что «российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в Приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование».

Надо сказать, что вопрос об утилизации боеприпасов со складов в Приднестровье поднимался и раньше. Но дальше договоренностей дело не двигалось. По всей видимости, потому, что и в Москве, и в Кишиневе, и в Тирасполе уже давно все прекрасно понимают, что склады боеприпасов в Колбасне и необходимость охранять эти склады силами двух батальонов общей численностью около тысячи военнослужащих войсковой части № 13962 (или ОГРВ) — это единственное разумное объяснение присутствия российских военных в Приднестровье.

Тут глава МИД России прав. Если снять охрану со складов, вероятность «опасных инцидентов» резко увеличится.

Если уж даже на охраняемых складах периодически происходят такие инциденты, как пожар и детонация боеприпасов на складах Центрального военного округа в Красноярском крае в августе прошлого года.

Получается замкнутый круг. Чтобы ОГРВ перебросить в Россию, необходимо утилизировать 20 тысяч тонн боеприпасов, а для начала полномасштабной ликвидации арсенала должны сесть за стол переговоров и обо всем договориться власти Молдовы, России и Приднестровья. А переговорный процесс регулярно налетает на подводные камни, главный из которых — то, что и в Тирасполе, и в Кишиневе, и в Москве есть влиятельные силы, которые устраивает как и нынешний статус Приднестровья, так и присутствие в регионе российских военных.

Основной бенефициар сохранения существующего положения — компания «Шериф». Еще четыре года назад моя коллега Елена Рачева, побывав в командировке в Приднестровье, написала:

«Шериф» — уникальная для Восточной Европы супермонополия. В Приднестровье она владеет всеми видами бизнеса, приносящими доход.

Сеть автозаправок, супермаркетов, банк, единственный сотовый оператор, телевизионный канал, издательский дом, винно-коньячный и текстильный комбинаты, спорткомплекс, футбольный клуб… На «Шериф» работают 15–16 тысяч человек, холдинг обеспечивает поступление в бюджет больше 50% налогов, он контролирует около 60% экономики республики — и, как говорят, еще и около 60% теневой ее составляющей. Директор холдинга, бывший сотрудник угрозыска Виктор Гушан почти не появляется на публике и не дает интервью, но стоит почти за каждым крупным событием в стране» (подробности в «Новой» № 138 от 9 декабря 2016 года).

С момента публикации этого материала прошло четыре года. Влияние «Шерифа» в Приднестровье только усилилось. 29 ноября здесь прошли выборы в местный парламент. Из 33 выбранных депутатов 29 — представители созданной и финансируемой «Шерифом» партии «Обновление», причем 23 из них были выбраны безальтернативно. Еще трое избранных депутатов — это бизнесмены, тесно взаимодействующие с «Шерифом», один мандат достался политологу, симпатизирующему «Шерифу».

Учитывая, что и президент непризнанного Приднестровья — «шерифовский» ставленник, можно говорить об окончательной «шерифизации» непризнанной республики — сосредоточении всей власти в руках одной финансово-промышленной группы.

Пропускной пункт между Бендерами и Варницей во время второго тура президентских выборов в Молдавии. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Что интересно, в день выборов парламента прошли и муниципальные выборы. Но, несмотря на единый день голосования, на выборы пришли всего 27,7% избирателей. Это 114 тысяч человек из 412 тысяч, имеющих право голоса. То есть большинство граждан Приднестровья просто проигнорировало выборы. Как выборы парламента, так и муниципальные. Люди, похоже, уже не связывают свое будущее с регионом, где средняя зарплата — $250–300, а пенсия — $85–90.

Думаю, что не случайно Майя Санду провела свою первую пресс-конференцию на следующий день после подведения итогов выборов в Приднестровье. И, подняв вопрос о выводе российских военных, на самом-то деле избранный президент Молдовы предложила Москве решить проблему «Шерифа». Потому что пока Приднестровьем правит «Шериф», любые переговоры будут упираться в то, что «Шериф» не хочет ничего менять. «Шерифа» все устраивает.