Мертвое молчание

Правоохранительные органы Ливана фиксируют череду странных смертей в разных районах страны. Погибают люди, связанные лишь одним обстоятельством: все они могли указать на причины августовского взрыва в Бейрутском порту.

Фото: EPA

Напомню, 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв — один из самых мощных в истории человечества. Взорвалось 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которая была арестована еще в 2015 году и с тех пор хранилась в одном из ангаров. В результате взрыва все прилегающие к порту районы города оказались полностью разрушены. 300 тысяч жителей Бейрута лишились крова.

В день взрыва ливанская полиция возбудила уголовное дело. Вскоре было объявлено и о начале международного расследования: ливанцы, многие из которых имеют двойное гражданство, требовали этого, не имея доверия к собственным институтам власти.

Уголовное дело, расследуемое самим Ливаном, пока не принесло никаких заметных результатов. Многие наблюдатели объясняют это тем фактом, что порт контролировался проиранской шиитской группировкой «Хезболла», у которой мощные рычаги влияния во власти, в том числе и в правоохранительных органах.

Однако, очевидно, скоро уголовное дело о взрыве в порту может пополниться новыми эпизодами:

кто-то планомерно уничтожает людей, которые могли бы свидетельствовать об обстоятельствах трагедии.

21 декабря на пороге собственного дома в городе Аллей был убит фотограф Джозеф Бежжани. Он сидел в машине, собираясь отвезти двух своих дочерей в школу, когда к нему приблизились двое неизвестных, один из которых трижды выстрелил в Бежжани из пистолета с глушителем. Убийцы похитили лишь телефон, вскрытый тут же, на месте, отпечатком пальца убитого хозяина, после чего скрылись с места преступления на припаркованном неподалеку мотоцикле. Как было установлено довольно скоро, прикрытие преступникам обеспечивали минимум 10 человек.

Вся организация преступления указывает на то, что Бежжани отнюдь не был случайной жертвой хулиганов. Кто-то тщательно спланировал его устранение. Но кому мог помешать простой фотограф, который работал в телекоммуникационной компании и даже не являлся журналистом? Возможно, причина трагедии кроется в том, что 4 августа Джозеф Бежжани был одним из первых фотографов, прибывших в порт после взрыва: он сделал снимки, которые могли бы помочь раскрыть причины катастрофы в порту. Позже он выдал эти снимки международному следствию.

Недавно Бежжани вместе с семьей получил комплект документов для эмиграции в Канаду.

Вероятно, именно сотрудничество со следствием и стало причиной для его ликвидации. Должно быть, и телефон у Бежани был украден именно для того, чтобы понять, что он мог увидеть в тот день в порту и кому мог об этом рассказать.

За последнее время это уже не первое «странное» преступление, которое невозможно связать с личной жизнью или профессиональной деятельностью убитых.

Так, 20 декабря, за день до убийства Джозефа Бежжани, в порту Джуни, который расположен к северу от Бейрута, при странных обстоятельствах погиб 36-летний водитель яхты Э.С. (его имя ливанские правоохранители не раскрывают). Согласно источникам, Э.С. умер от удара по голове, повлекшего за собой травмы, несовместимые с жизнью. Как установило следствие, 4 августа капитан управлял яхтой, которая пришвартовалась в море недалеко от порта Бейрута, и, возможно, он располагал информацией о том, что там происходило непосредственно до и после взрыва.

А 2 декабря в своем горном доме был найден мертвым полковник таможни в отставке Мунир Абу Раджайли, ранее отвечавший за борьбу с контрабандой в порту. Он также умер в результате удара по голове.

Примечательно, что в марте 2017 года при схожих обстоятельствах погиб коллега Раджайли полковник Джозеф Скафф, ранее служивший на таможне. Расследование его гибели так и не доведено до конца. Известно, что следствие встречало серьезное сопротивление, о чем, например, говорит тот факт, что в деле присутствуют два противоречащих друг другу отчета врачей-криминалистов. Один из них указывает на следы избиения на теле полковника, а следующий уже игнорирует наличие таких следов, указывая на «естественные причины» смерти.

Формально все последние убийства следствие пока не объединяет в серию. Однако если это случится, следователям, помимо поиска преступников, нужно будет ответить и на другой немаловажный вопрос: кто сливал убийцам имена свидетелей?