открытое письмо
«Спасать детей дешевле, чем пожизненно содержать инвалидов». Родители детей со СМА отвечают чиновнику
Материалы
Рубрики
Темы
- Главные тексты недели9 материалов
- Выборы в Беларуси. Главное9 материалов
- Виталий Шкляров — о Беларуси3 материала
Свежий выпуск
№ 84 от 7 августа 2020Читать номер
Виселицы в центре Бейрута
Ливанцы вышли на улицы, чтобы призвать правительство и «Хезболлу» к ответу за взрыв в порту
Вадих Эль-Хайекспециально для «Новой газеты»
Многомесячный ливанский уличный протест, утихнувший из-за вспышки коронавируса, снова набирает обороты после смертельного взрыва 4 августа. Этот взрыв унес жизни 160 человек, 6000 ранены, 21 пропал без вести. На улицы Бейрута вновь вышли сотни тысяч людей, которые, как и прежде, требуют отставки и уголовной ответственности для всей ливанской верхушки. Однако на этот раз протесты приняли совершенно иную форму.
В своем гневе из-за фактического соучастия руководства Ливана и «Хезболлы» в массовом убийстве, протестующие штурмовали ряд правительственных зданий, включая министерства иностранных дел, экономики, окружающей среды и энергетики. Также они захватили здание ассоциации банков.
Как пояснил «Новой» один из участников протестов Махмуд Масри из Триполи, митингующие сделали это в знак протеста против запрета обналичивать долларовые счета. Местные банки переводят сбережения в национальную валюту по официальному многократно заниженному курсу. Это фактически лишило средств к существованию большинство ливанцев и погрузило страну глубочайший гуманитарный кризис.
Захваты учреждений были по сути символическими: всего через несколько часов протестующие покинули их. Однако за эти несколько часов фото из правительственных зданий, взятых под контроль гражданами Ливана, облетели весь мир. На фасаде ливанского министерства иностранных дел (которое до недавнего времени возглавлял Жубран Басиль, зять нынешнего президента Мишеля Ауна, рассматриваемый «Хезболлой» как его наиболее вероятный преемник) были вывешены два больших красных знамени. Надпись на одном из них гласила:
«Бейрут — город без оружия».
Это прямое обращение к группировке «Хезболла», которая держала под контролем порт, а также хранившиеся там оружие и взрывчатку. Второй баннер сообщал: «Бейрут — столица революции».
На Мартирс Скуэр, площади Мучеников, названной так в честь ливанских патриотов, казненных тут турками в ходе Первой мировой, митингующие установили виселицы и петли, на которых висели картонные фигурки, символизирующие видных ливанских политиков. «Это — знак того, что все они несут ответственность за смертельный взрыв в порту Бейрута», — сказал нам Махмуд Масри.
Субботние протесты ознаменовались еще одним прецедентом: впервые ливанцы открыто выступили против «Хезболлы», определив ее в качестве террористической силы.
«Террористы, террористы, "Хезболла" — террористы», — кричали люди на площади Мучеников.
«Хезболла», вооруженная шиитская группировка, использующая террор в качестве центрального аргумента в собственной международной политике, в Ливане — легальная политическая партия, имеющая колоссальное влияние на парламент и правительство. «Хезболла» применяла оружие и террор и против собственных граждан, с самого первого дня протестов в октябре 2019 года. Демонстранты неоднокатно подвергались нападениям и обстрелам, в том числе и с применением боевого оружия. Задокументировано, что стреляли сотрудники специальной «парламентской полиции», контролируемой «Хезболлой», а также и неустановленные лица в штатском. Были жертвы. А, например, пожарные Бейрута отказались использовать водометы против протестующих.
4 августа в порту погибли десять пожарных, которые приехали тушить пожар, возникший в результате первого взрыва. В этот момент прозвучал новый взрыв.
В воскресенье под давлением улиц подали в отставку шестеро депутатов парламента. Пятеро из них — христиане. Между тем, именно на христиан в руководстве страны сейчас активно опирается «Хезболла». Эти отставки означают, что
правительство и государство, контролируемые «Хезболлой», начали терять массу необходимого христианского прикрытия.
Политическая система Ливана — это парламентская система: граждане избирают членов парламента, а те, в свою очередь, избирают президента, который, согласно конституции, должен быть христианином-маронитом. Отставка шестерых депутатов вызвала дебаты в других парламентских блоках и может привести к еще большему количеству отставок.
В воскресенье патриарх маронитов кардинал Бшара Эльрай призвал правительство подать в отставку и провести досрочные парламентские выборы.
Подала в отставку министр информации Маналь Абдул Самад.
Посол Ливана в Иордании Трейси Шамун объявила о своей отставке в прямом эфире, во время ток-шоу. Она заявила, что «они (политический класс) должны уйти, и должны быть проведены парламентские выборы на основе нового закона».
Делаем честную журналистику
вместе с вами
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.