«Прожектор 2021». Новые правила игры

«Новая газета» и Теплица социальных технологий открывают предварительную регистрацию на хакатон, который пройдет 13-14 февраля в онлайн- или офлайн-формате в Санкт-Петербурге (в зависимости от эпидемиологической обстановки). Как и в прошлом году, мы будем создавать приложения, сервисы, исследования и расследования на основе данных для решения важных общественных проблем.

Год назад участники хакатона «Прожектор 2020» защитили 25 проектов, многие из которых добрались до стадии финального релиза: это система обучения нейросетей поиску пропавших людей Lacmus, интерактивная карта нарушений в тюрьмах от фонда «Русь сидящая», исследование «ОВД-Инфо» о свободе слова на постсоветском пространстве, мультимедийный проект Greenpeace об углеродном следе и другие.

Так вышло, что последние события в мире заново расставили приоритеты и разрушили привычки, которые многие из нас только собирались в себе воспитать. Прошедший год изменил многое: наше отношение ко времени, вещам и деньгам, работе, здоровью и личным ресурсам, коммуникациям, активизму и волонтерству.

2020-й наглядно показал, как много в современном обществе зависит от данных — когда их точность и объективность становится первоочередной потребностью, непосредственно влияющей на жизни людей.

С постепенным возвращением в «мирную» жизнь обществу предстоит если не обнулиться, то совершенно точно подвергнуть серьезной ревизии наши ценности и установки. А значит — пришло время снова вернуться к работе в командах, для совместного поиска и достижения глобальных целей.

Что мы будем делать?

Главная задача организаторов и участников хакатона осталась неизменной: помочь обществу и его институтам стать прозрачнее и эффективнее, а человеку — сильнее и независимее. Участники «Прожектора 2021» будут создавать приложения, сервисы, исследования и расследования для решения важных общественных проблем на основе данных. Теперь — с учетом изменившейся реальности.

Какие проблемы можно решить или выявить с помощью данных? Работая с данными активист или журналист может обнаружить дефицит, плохое качество, неравномерность, дискриминацию, конфликт интересов, подозрительную активность, «бутылочное горлышко» и др., то есть те структурные препятствия, которые порой не видны простому глазу, но становятся очевидными в результате дата-анализа. Некоммерческие организации могут использовать собственные данные и новые методы работы с ними для повышения эффективности своей работы.

Условия хакатона предполагают широкий формат и тематику итоговых работ. В качестве отправной точки для формулировки ваших идей, организаторы традиционно предлагают воспользоваться перечнем Целей устойчивого развития ООН до 2030 года.

Кто может участвовать?

На «Прожектор 2021» мы приглашаем активистов, сотрудников НКО, исследователей, журналистов, программистов, IT-специалистов, дизайнеров, энтузиастов работы с данными и всех желающих — с активной жизненной позицией и стремлением делать мир лучше.

На хакатоне мы будем особенно рады видеть участников прошедшего года, готовых развивать свои проекты и продолжать работу над ними под новым углом зрения.

О формате проведения хакатона мы объявим сразу после новогодних праздников. Но уже сейчас можно пройти предварительную регистрацию, рассказать о своем проекте и оставить контакты по ссылке. Мы будем держать вас в курсе!

Что будет дальше?

Проект-победитель хакатона получит финансовую поддержку в размере 110 тысяч рублей на доработку и запуск (публикацию) итоговой работы. Все участники также получат информационную поддержку на ресурсах «Новой газеты» и Теплицы социальных технологий в дальнейшем продвижении своих идей.