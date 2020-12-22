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№ 141 от 21 декабря 2020

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Колумнисты

Письмо президенту. Ответа пока нет. И времени тоже нет

После «Норд-Оста» я — инвалид. Я — отличница и очень хочу продолжать учиться

Общество4

Злата Аскеркоспециально для «Новой»

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Злата Аскерко

Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Вам пишет Злата Аскерко, ученица 11-го класса. Я — инвалид детства. Моя мама, будучи беременная мной, пережила теракт «Норд-Ост».

В этом году мне предстоит сдавать выпускные экзамены. Всего четыре экзамена, в том числе и английский язык. В связи с неврологическими заболеваниями у меня есть проблемы с восприятием информации на слух, ввиду этого мне практически невозможно справиться с разделом экзамена по английскому «аудирование».

Мы с мамой обращались в различные инстанции, в том числе и в Департамент образования и науки правительства Москвы с просьбой заменить мне аудиозапись текстом. Ответ у чиновников один: формат экзамена негибкий и его невозможно изменить.

Получается, что в образовании негибкий формат, и я теряю целых 20 баллов. Я — отличница. Я очень хочу учиться и поступить в НИУ ВШЭ. Но из-за «негибкого формата» я могу не добиться своей цели.

О какой тогда доступной среде мы можем вообще вести речь, если для ребенка нельзя сделать удобный формат экзамена?

Очень надеюсь на вашу помощь и поддержку, потому что больше мне обратиться не к кому. У меня есть к вам еще несколько вопросов. Пожалуйста, свяжитесь со мной.

С уважением, Злата

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Теги:
президент, открытое письмо, норд-ост

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