Шибануло заземлением

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

16 декабря в Казахстане отмечается День независимости, и в этом году праздник актуален как никогда. Почти неделю в республике не утихает скандал вокруг заявлений двух депутатов «Единой России» о том, что часть земель Казахстана ему исконно и не принадлежит, и хорошо бы их вообще вернуть. МИД страны и первый президент Нурсултан Назарбаев попытались свести ущерб казахстанско-российским отношениям к минимуму, но, кажется, эта волна гнева имперскими замашками российских политиков несколько сильнее.

Ситуация накалилась 10 декабря, когда в эфире Первого канала председатель комитета Госдумы по образованию и науке, депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Никонов в эфире программы «Большая игра» заявил: «Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Они (казахи. — Ред.) существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза».

Председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Выпады в адрес Казахстана российские политики и пропагандисты позволяют периодически — от Путина до Соловьева. Но этот оказался особенно болезненным. Риторика Никонова была слишком похожа на высказывания покойного Эдуарда Лимонова, который, будучи главой запрещенной в России Национал-большевистской партии, несколько раз говорил о необходимости аннексировать ближайшие к России области Казахстана.

Соцсети республики тут же наводнились предложениями наказать Никонова — объявить его персоной нон-грата или вовсе завести уголовное дело в отношении «Единой России».

Общая и никем не оспариваемая в Казахстане логика: что говорит Первый канал и депутат «Единой России» — то думает президент.

Значит, нужно готовиться к тому, что в стране скоро появятся «вежливые люди». Зазвучали инициативы в диапазоне от расширения программы переселения жителей страны с юга на север до организации чего-то вроде батальонов ополчения — так, на всякий случай.

Казахстанское министерство иностранных дел неожиданно оперативно для себя вручило ноту протеста, но не послу, а всего лишь временному поверенному в делах России Александру Комарову, а Никонов даже попробовал неуклюже объясниться, не думая, правда, извиняться.

«Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра". Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана», — написал он в своем телеграм-канале.

И на этом все могло бы утихнуть, как утихало раньше, но 14 декабря слова Никонова развил в радиоэфире депутат Евгений Федоров (да, тот, который возглавляет одиозное Национал-освободительное движение — НОД: его активисты любят кидаться на противников с какашками наперевес). «Одно дело, добрый русский человек вам подарил, и вы это цените и дружите с ним, а другое дело, что вы взяли и плюнули, как в данном случае сделало министерство иностранных дел Казахстана, — заявил Федоров. — Когда мы поднимаем вопрос о возврате территории и восстановлении незаконных решений 1991 года, на самом деле ограничение у нас одно — моральное».

То есть последний аргумент морального плана упал после заявления казахского МИДа. Это означает, что Россия должна потребовать: раз вы не признаете это подарком, тогда отдайте. Потому что вы взяли незаконно.

После этого даже умеренные или вовсе критично настроенные к казахстанской власти эксперты заявили, что хватит это терпеть. Громкие заявления с хулой в адрес российской власти сделали депутаты партии Нурсултана Назарбаева «Нур Отан», политологи открыто призвали Казахстан выйти из ЕАЭС и ОДКБ. Скандал разросся до такой степени, что купировать его медиаэффект не смогли ни Владимир Путин, направивший нынешнему президенту Токаеву поздравительную телеграмму по случаю 16 декабря, ни Нурсултан Назарбаев, заявивший в своем публичном обращении, что казахи — «наследники великих степей». «Шовинисты» — самое легкое слово, которым теперь солидарно называют российскую власть в Казахстане и лоялисты, и оппозиция.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и участники международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту. Фото: РИА Новости

Утверждения и Никонова, и Федорова, и любых других сторонников «изъятия» земель Казахстана в пользу России строятся на нескольких простейших аргументах. В Северном Казахстане, с их точки зрения, живут в основном русские — это потомки целинников (нынешняя столица Нур-Султан поэтому и называлась изначально Целиноградом), да и вообще эти земли — часть Южной Сибири, а рядом — Южное Приуралье. Об этом еще Солженицын писал (пусть он и Нобелевский лауреат по литературе, а не по истории), там якобы исконно жили русские.

Казахстанские специалисты утверждают, что это совсем не так: в республике большим авторитетом пользуются исследования знаменитого археолога, академика Алкея Маргулана, который утверждал, что на территории Северного Казахстана еще в средние века жили казахские племена (в прошлом году местные археологи, например, нашли на территории Северо-Казахстанской области семь мавзолеев XIV века).

То есть русские, заложившие на этих территориях в XVIII веке крепости, из которых выросли Павлодар, Петропавловск и Усть-Каменогорск, с точки зрения казахстанской историографии выглядят завоевателями, а не коренными жителями. Да, существует мнение, что напрямую потомками этих средневековых племен себя называть казахи не должны, это вроде как историческая натяжка. Такой спор, в частности, постоянно крутится вокруг Алматы — то ли его история началась с основания города Верный, то ли с появления на этих территориях 1000 лет назад древних племен (официальные власти утвердили в качестве исторически верной вторую версию).

Логичной в этом случае выглядела бы следующая последовательность: территория изначально была заселена племенами, из которых в итоге выросло казахстанское государство, но на определенном историческом этапе на этой территории появились и русские люди, которые внесли свой вклад в развитие и земель, и будущего государства как такового. К сожалению, такой подход неприемлем для радикально настроенных сторон спора, а побочным его следствием является позиция русских «патриотов» — «Советский Союз принес вам цивилизацию, а вы платите ему неблагодарностью», которая выносит за скобки историю о том, каким путем это было принесено (спойлер: не мирным).

Есть и другой аргумент. Сторонники присоединения земель Северного Казахстана к России напоминают, что в 1990 году был принят закон о порядке выхода из СССР и статусе территорий государств: по нему, страна, которая выходит из Союза, должна попросить разрешение взять с собой все те земли, которые к ней пришли уже при Советах. Но Казахстан свою независимость объявил даже позже, чем перестал существовать СССР, поэтому на него этот закон, утративший силу раньше появления независимого Казахстана, не распространяется. Более того, если какие-то вопросы по границе и существовали, то они все полностью решены в 2005 году ратифицированным обеими странами договором о границе. Никаких претензий у стран друг к другу нет: ни у России к северным частям Казахстана, ни у Казахстана — к условному Оренбургу (это, между прочим, первая столица казахской АССР).

Тогда почему у российских политиков регулярно возникают эти фантомные боли по официально чужой земле?

На самом деле у Кремля, конечно, нет никаких планов по аннексии каких-либо частей Казахстана: нужно быть абсолютным самоубийцей, чтобы начинать вооруженный конфликт со страной, общая граница с которой составляет 7,5 тыс. километров. Но и молчание официальной Москвы — объяснения зампредседателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого кажутся малоубедительными — очень показательно.

С точки зрения генеральной политической линии ни Никонов, ни Федоров не сказали ничего предосудительного: Россия по-прежнему мнит себя империей, а риторика про подарки — это вообще прямая отсылка к подобным фразам президента (правда, Путин говорил это не про Казахстан). Здесь, в России, и вправду по-прежнему думают, что Казахстан, Кыргызстан, Украина, Беларусь — «младшие братья», они во всем должны слушаться Москву, потому что она знает «как лучше».

Относиться к соседним странам как к равным Кремль считает ниже своего достоинства. Да и обычные люди не отстают: бытовой национализм по отношению к «приезжим» — ровно оттуда же, из невыветрившегося имперского сознания.

Проблема в том, что молчание российской власти относительно заявлений ее представителей бьет сразу по всем.

По самой репутации власти: в Казахстане теперь окончательно уверились в том, что лицо официальной линии Кремля — это лицо депутата Федорова. По русским в Казахстане: в некоторых случаях началась сетевая травля тех общественных деятелей русской национальности, кто не высказался против российских депутатов. К счастью, она непопулярна среди казахстанского общества и в основном представляет собой только словесные выпады — но легче ли от этого кому-нибудь? Оставляя эти заявления без реакции, Россия только подстрекает национал-патриотические силы в Казахстане к тому, чтобы обвинить русских казахстанцев в том, что они — «пятая колонна».

Для них такие высказывания — повод спеть «винтовка — это праздник».

Бьет этот скандал и по позициям нынешней казахстанской власти, которая полностью устраивает Кремль. Одной из версий возникшего шума вокруг статуса казахстанских земель называются будущие парламентские выборы — мол, за месяц до плебисцита нужно объединить всех вокруг президентской партии, у которой неофициально низкий рейтинг, — а лучше повода, кроме как угроза извне, и не придумаешь.

Только это в любом случае бы не сработало: объединяться можно вокруг реальной политической силы, а депутаты «Нур Отана» и сам Назарбаев даже не потребовали отставки депутатов Никонова и Федорова (хотя, вероятно, они просто понимали, что такое нынешняя Госдума и что такие вещи там не приняты, не Европа все же). Нынешняя казахстанская власть ни за что не будет ругаться с Россией, но, по новой логике общества, это признак слабости, а не мудрости: не отстаиваешь свою позицию — значит, подчинен.

В итоге нынешние высказывания о казахстанской земле лишь усилили ползучие антироссийские настроения в республике, обострившиеся с 2014 года. Если это подразумевается под «братством», о котором в поздравительной телеграмме казахстанским властям говорил Путин, то такому уровню политической постиронии можно лишь позавидовать.

Хотя может быть и ироничнее: 16 декабря комитет по науке в Госдуме поддержал проект об увольнении учителей за разжигание различной розни. Яростно поддержал инициативу глава комитета — депутат Госдумы и автор провокационных заявлений Вячеслав Никонов.