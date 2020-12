Музыка знает

Итак, перед нами ворчливая старая рок-звезда во всем очаровании своей нынешней жизни.

Ворчливая? Ну, не такая уж и ворчливая. Это шутка. Grumpy Old Rock Star — так называется его шоу, во время которого он наигрывает на рояле мелодии и рассказывает истории своей жизни.

Старая? Ну, как сказать. Ему 71, но он ведь встречался с королем Артуром и его рыцарями, был знаком с Жюлем Верном и шестью женами короля Генриха VIII. Так что у него свои отношения со временем, перевертывающим цифры. Было 71, стало 17.

На сцены всего мира он выходил в королевских мантиях. Темно-синяя, почти черная, с серебряной вышивкой и голубыми лунами или золотая и алая, переливчатая, как восход в раю, — мантии сочиняла для него американка, дизайнер Дениз Гандруп, в которую он влюбился.

С достоинством и спокойствием он делает немудреное земное добро. Он имеет статус патрона в организации Lifelites, поставляющей чудо-технику в детские хосписы в Англии.

Он распахивает пиджак, а под ним — майка со слоганом The only cure is kindness («Единственное лекарство — доброта»). Это значит, что он помогает фонду, спасающему жизни зверей в Азии.