Решится ли патриарх Кирилл отлучить отца Андрея Кураева?

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Патриарх Кирилл разгневался на протодиакона Андрея Кураева на Пасху. 21 апреля он издал весьма эмоциональный указ о запрещении в служении клирика, который немало сделал для того, чтобы Кирилл занял патриарший престол. За эти заслуги патриарх возвел о. Андрея, не обладающего особыми вокальными данными, в сан протодиакона. Поводом же для запрета стал пост протодиакона в соцсетях, посвященный скончавшемуся от коронавируса настоятелю Елоховского собора в Москве протоиерею Александру Агейкину.

Когда таинственный вирус только начинал выкашивать духовенство РПЦ, преобладающим настроением в клерикальных кругах было ковид-диссидентство. Отметился в нем и новопреставленный протоиерей Агейкин, осудив закрытие храмов и заявив, что остановить вирус может только молитва. Кураев же осознал опасность надвигающегося на человечество испытания еще в январе, о чем написал ряд постов, признанных священноначалием «паникерскими» и «провокационными». Главное, что тревожило протодиакона, — полная неготовность к новому испытанию церковного сознания и стиля жизни РПЦ, пропитанных «симфонией властей», привилегиями, роскошью, забывших об аскезе и возможности прямого вмешательства Божественного промысла в судьбы мира. Накопившиеся по этому поводу эмоции и выплеснулись в тот момент на о. Агейкина, которого Кураев назвал «тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере ВИП-сервиса».

В отличие от Кураева Агейкин обладал очень хорошими вокальными данными и более 10 лет отслужил протодиаконом храма Христа Спасителя. Патриарх даже назначил его председателем совета по развитию церковного пения.

Постепенно протоиерей занял еще ряд ключевых должностей в патриархии — и главным образом потому, что патриарху нравился его голос. Это и называется «карьерой в сфере ВИП-сервиса».

Андрей Кураев. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

В ответ на эмоции Кураева Кирилл обвинил его в «оскорблении памяти скончавшегося» и поставил диагноз духовному состоянию протодиакона: «Глубочайший упадок». Патриарх также помянул некие жалобы, поступившие ему «на предыдущие деяния» о. Андрея, не уточнив, впрочем, от кого и на какие именно деяния. Слухи, конечно, в церковной среде ходят разные, но каким из них поверил предстоятель РПЦ?

В том же апрельском указе патриарх передал окончательное решение судьбы Кураева епархиальному церковному суду Москвы. Суд оставался глух к воле патриарха более полугода. Лишь 18 ноября Кураев получил повестку на заседание в храме Христа Спасителя, назначенное на 26 ноября. 24-го о. Андрею сообщили, что один из священников-судей «заболел», поэтому заседание переносится. Наконец, 7 декабря он получил новую повестку — на 16 декабря.

Характерны ли такие темпы для церковного суда в РПЦ? Самим громким церковно-судебным процессом 2020 года стало дело среднеуральского схиигумена Сергия (Романова), которого раньше называли «духовником Поклонской», а теперь — «лидером секты царебожников».

Напомним хронологию этого процесса: 27 мая Екатеринбургский митрополит Кирилл запрещает Сергия в служении; 15 июня начинается епархиальный церковный суд над ним по инициативе митрополита; 3 июля церковный суд извергает Сергия из сана; 19 июля патриарх утверждает это решение; 10 сентября новый церковный суд отлучает Сергия от церкви; 19 октября патриарх утверждает и это решение. В это же самое время московский епархиальный суд даже не назначает заседания по делу Кураева, хотя обвинения исходят не от рядового епархиального архиерея, а от самого патриарха. Но и уровень эрудиции, авторитета и влияния Кураева, его медиавозможности несопоставимы с Сергием и его последователями.

Так, в 2014 году, когда случился первый серьезный конфликт патриарха с Кураевым, закончившийся изгнанием последнего из Московской духовной академии и МГУ,

протодиакон давал понять, что у него имеется компромат на самого предстоятеля.

Андрей Кураев. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

И связан он с самым началом искрометной церковной карьеры юного Володи Гундяева в конце 1960-х гг., когда тот сблизился с Ленинградским митрополитом Никодимом (Ротовым) и за два года вырос из сына приходского священника до архимандрита и официального представителя РПЦ при Всемирном совете церквей в Женеве. Людям старшего церковного поколения не надо объяснять, какая именно разновидность церковной коррупции обозначалась в те времена эвфемизмом «никодимов грех»... Кроме того, члены комиссии Верховного совета России по расследованию попытки госпереворота 1991 года Глеб Якунин и Лев Пономарев, работая в архивах КГБ СССР, установили, что оперативным псевдонимом Никодима в этой спецслужбе был «Святослав», а Кирилла — «Михайлов». Недавно на канале «Ещенепознер»

Кураев довольно откровенно рассказал, как он сорвал планы патриарха канонизировать своего «авву» митрополита Никодима.

Думается, не за горами то время, когда подобная слегка подзабытая информация вновь станет востребованной российским обществом...

15 декабря Кураев опубликовал свое письмо председателю епархиального суда (он же — фактический настоятель храма Христа Спасителя) протоиерею Михаилу Рязанцеву о своем отказе участвовать в его заседаниях. Причины — отсутствие внятно сформулированного канонического обвинения и невозможность познакомиться с материалами дела.

Ни патриарх в своем указе, ни церковный суд в своей повестке не приводят ни одного канона, который нарушил бы Кураев. А ему хватает церковного образования, чтобы явно каноны не нарушать. Во втором случае о. Андрей указывает на почти полное отсутствие процессуального законодательства в РПЦ. Ведь любой нормальный суд заранее сообщает подсудимому, в чем тот обвиняется, разрешает познакомиться с материалами дела, подготовить доказательства в свою защиту, прибегнуть к помощи профессионального защитника. Если церковный суд ничего этого не делает, то имеет ли он вообще формальное право начинать судопроизводство?

Каковы же перспективы дела Кураева? Учитывая то, как неохотно епархиальный суд им занялся и какую жесткую позицию занял сам подсудимый, патриархия будет тянуть с вынесением окончательного решения.

Отменять заседание во второй раз нельзя — чтобы не потерять лицо.

Протоиерей Агейкин

Но «из-за неявки подсудимого» заседание 16 декабря будет отложено. А с учетом приближения новогодних и рождественских праздников вернутся к этому делу лишь в 2021 году. Канона, позволяющего осудить Кураева за «оскорбление памяти» протоиерея Агейкина, не существует, а достать какой-то реальный компромат, если он и есть у патриарха, суд не решится, потому что в этом случае Кураев достанет свой, гораздо более серьезный... В общем, у Кураева в этом деле более сильная позиция, чем у патриарха.

У российского общества остается все меньше иллюзий о природе и «государственном служении» РПЦ. А чем меньше иллюзий, тем больше шансов на возрождение нормальной религиозной жизни для тех, кто в ней заинтересован. И в этом отношении протодиакон Андрей Кураев, когда-то игравший роль воинствующего апологета патриархии, выполняет в последние годы важную социальную и нравственную миссию.