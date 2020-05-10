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Когда РПЦ перестала быть церковью? Стрим с Андреем Кураевым

Опальный протодиакон в прямом эфире отвечает на вопросы Александра Солдатова и читателей «Новой»

Культура

 


Почему в тяжелое время не слышно голоса патриарха? Противоречат ли действия РПЦ функциям церкви? Кем может быть бывший священник в «мирской жизни»? 

На эти и многие другие вопросы ответит в прямом эфире протодиакон Андрей Кураев. В апреле указом патриарха Кирилла его временно отстранили от служения за высказывания о настоятеле Елоховского собора, который умер, заразившись коронавирусом.

Интервью проведет Александр Солдатов, главный редактор портала «Credo.Press».

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Теги:
традиционные ценности, религия, ритуал, рпц, кураев, стрим

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