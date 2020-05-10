Комментарии
Когда РПЦ перестала быть церковью? Стрим с Андреем Кураевым
Опальный протодиакон в прямом эфире отвечает на вопросы Александра Солдатова и читателей «Новой»
Влад ДокшинАлександр ЛавреновСерафима Свердлова«Новая газета»
Почему в тяжелое время не слышно голоса патриарха? Противоречат ли действия РПЦ функциям церкви? Кем может быть бывший священник в «мирской жизни»?
На эти и многие другие вопросы ответит в прямом эфире протодиакон Андрей Кураев. В апреле указом патриарха Кирилла его временно отстранили от служения за высказывания о настоятеле Елоховского собора, который умер, заразившись коронавирусом.
Интервью проведет Александр Солдатов, главный редактор портала «Credo.Press».
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