Когда РПЦ перестала быть церковью? Стрим с Андреем Кураевым



Почему в тяжелое время не слышно голоса патриарха? Противоречат ли действия РПЦ функциям церкви? Кем может быть бывший священник в «мирской жизни»?

На эти и многие другие вопросы ответит в прямом эфире протодиакон Андрей Кураев. В апреле указом патриарха Кирилла его временно отстранили от служения за высказывания о настоятеле Елоховского собора, который умер, заразившись коронавирусом.

Интервью проведет Александр Солдатов, главный редактор портала «Credo.Press».

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