Остробюджетные истории

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Есть повод лишний раз восхититься способностями собак. Знаю одну собаку, которую в клубе инструкторы обучили команде «Дай лапу!». На редкость умный бобик. Несколько лет давал лапу, а теперь не дает. И правильно делает: в пору пандемии нежелательно здороваться за руку.

А в городе Кирове служебную собаку Эмилию научили искать деньги. До того она, можно сказать, занималась ерундой — искала наркотики и взрывчатые вещества. Да их любая дворняга найдет по запаху. Деньги же, как известно, не пахнут. Или все-таки пахнут? В процессе обучения Эмилии пришлось понюхать купюр на сумму, соизмеримую с бюджетом небольшого российского города. И вот теперь местным коррупционерам и взяточникам нет смысла закапывать сундук с деньгами под яблоней — только зря корни повредят.

Собачка Эмилия (единственная такая в регионе) озабочена тем же, чем и мы с вами, чем и вся страна, — она ищет деньги. Жизнь такая — все ищут деньги. Денег не хватает в бюджете страны, в областном бюджете, в облупившемся сейфе поселковой администрации… О домашних резервах и говорить нечего. Мужики уже все заначки потратили. У кого-то таилась тысячная купюра в книге с пьесой «Бешеные деньги» — и нет ее. Осталась только сотня в потрепанном томике «Бедные люди», и то жена, проходя мимо книжной полки, настороженно потягивает носом. Как Эмилия.

Потягивают носами и депутаты, озабоченные бюджетными проблемами: где бы при нашей экономике найти для родного народа лишний миллиард. Ну разве что в карманах у самого народа. Так, недавно депутат Законодательного собрания Ульяновской области Рамиль Хакимов предложил повысить стоимость местного пива на 1 рубль. По его подсчетам, бюджет, из которого производителям пива выделяют субсидии на переработку сырья, мог бы при этом сохранить миллиард рублей.

Карл Маркс, который, как известно, был большим любителем пива и немного разбирался в экономике, до такого надежного решения проблемы не додумался бы.

Правда, за Маркса в баре частенько платил Энгельс, и тут всякий умственно расслабился бы.

На пивоварне. Фото: Николай Никитин / ТАСС

К депутату Хакимову только один вопрос: а почему всего на рубль? А если на три или на пять? А то и на все десять. Надо полагать, жители Поволжья на эту тему спорят с пеной ульяновского пива у рта, и для точного воспроизведения народного мнения хорошо бы посадить в пивной стенографистку.

А если не тянуть рубли из карманов простых людей, а попробовать отыскать деньги прямо там, где сидят депутаты и чиновники? В Якутске чуть было не попробовали. Когда выяснилось, что доходы города упали почти на треть, его глава Сардана Авксентьева вознамерилась для пополнения казны продать здание мэрии. Надо заметить, что у здешнего городского начальства уйма административных зданий. СМИ подсчитывали: семь объектов у управления образованием, девять — у управления делами… Неплохо расселись товарищи, чтобы управлять городом с населением немногим более 300 тысяч человек. Но вроде застеснялись и собрались выставить на продажу (этак за полмиллиарда) центральное здание, шестиэтажное. А то, мол, как посмотрит народ на эти этажи власти. Тут и без стенографистки ясно, что отдельные несдержанные горожане могут охарактеризовать все шесть этажей двумя трехэтажными выражениями.

Сардана Авксентьева. Фото: Екатерина Фомина / для «Новой»

Однако подумали-подумали и от замысла отказались. Тесниться где-то в другом месте не захотелось, пришлось бы что-то арендовать или покупать. И влетели бы новые квадратные метры в круглую сумму.

Отказались, а идея-то была интересная. Сразу приходит в голову продуктивная мысль о продаже монументального здания Госдумы в Охотном Ряду. Бюджет страны на следующий год тоже ведь с пробоинами, а тут есть возможность хорошо поторговаться с покупателем.

Депутатам можно оставить только буфет, и пусть сидят в нем и принимают меню сразу в трех чтениях.

Мы рассмотрели уже два примера, когда депутаты и чиновники пускаются на поиски денег, а ни в Ульяновске, ни в Якутске их идеи ни копейки не дали. Лишь на какую-то мелочь удалось пополнить городской бюджет ярославскому муниципальному депутату Дмитрию Петровскому. Солидный человек, доктор медицинских наук, ознакомившись с проектом бюджета города на будущий год и увидев, что собственные доходы составляют там лишь треть, решился на эпатажный поступок. Петровский пошел к церкви и на паперти, сняв шапку, стал просить милостыню для городских нужд. И снова возникают конструктивные мысли: в Ярославле около 30 церквей, в муниципалитете 38 депутатов… Нет, как ни считай, 13 недостающих городу миллиардов в шапки не набросают.

А пока мы тут тычем пальцем в калькулятор, оцениваем депутатские и чиновничьи инициативы, собачка Эмилия, пожалуй, успела найти пару чемоданчиков припрятанных купюр, и ее за это с благодарностью почесали за ухом.

Что же получается? Надо чаще привлекать к поиску денег тех, у кого к этому есть способности. Цирковых собачек можно переучить, бездомных собак трудоустроить. Правда, коррупционеров у нас все равно больше, чем собак, но для пополнения бюджета годится даже часть того, что эти взяточники, как говорится, берут на лапу.

