Нет пирожных — ешьте сахар

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российское правительство начало разрабатывать меры по ограничению роста цен на сахар и подсолнечное масло. Но радости эта весть россиянам не принесла. Скорее наоборот. Многие наши соотечественники начали скупать товары, цены на которые решило заморозить правительство. И как ни странно, в этом есть рациональное зерно.

Идея законодательно ограничить рост цен на товары первой необходимости и прежде всего на продовольствие не нова. Первые попытки предпринимал еще римский император Диоклетиан. Очень масштабно пытались ограничить рост цен во времена Великой французской революции: в историю вошел «декрет о максимуме цен» (maximum général), который законодательно определял верхнюю планку ценна некоторые виды продуктов первой необходимости. Цель была благая: облегчить жизнь самых бедных и обездоленных.

Итог такого ограничения во все эпохи один: дефицит и возникновение черного рынка.

Люди, которые помнят жизнь в СССР не по кинофильмам, прекрасно представляют себе советский дефицит, когда цена товара невысока, но купить его свободно невозможно. И дело не в злонамеренности производителя или торговли (хотя советская торговля и сама по себе явление незабываемое). Дело в абсолютно объективных экономических законах.

Особенно забавно то, что в СССР основы классической экономики (в т.ч. рыночное равновесие как баланс спроса и предложения) изучались в рамках курса политэкономии. Карл Маркс уважал Адама Смита, поэтому классическую экономику в Союзе не только не запрещали, но даже довольно активно изучали. Выражение «невидимая рука рынка» практически все помнят. Как и про «баланс спроса и предложения». А именно он и объясняет природу возникновения дефицита.

Рассмотрим рисунок: по оси P отображается цена, по оси Q — количество. Кривая S демонстрирует предложение товара: чем выше цена, тем больше товара предлагают производители. Кривая D демонстрирует спрос: чем цена ниже, тем выше желание потребителей товар купить.

Иллюстрация: «Новая газета»

Все естественно и хорошо согласуется со здравым смыслом. Пересечение кривых и дает рыночное равновесие — в этой точке спрос равен предложению. Цена в этой точке (Po) и есть та самая рыночная цена. На свободных рынках все время меняется спрос и предложение, что приводит к тому, что рыночная цена тоже все время меняется, стремясь в точку, где спрос и предложение уравновешивают друг друга.

В чем причина роста цен на продовольствие, который так рассердил российские власти? Это комбинация двух вполне объективных факторов. Оба этих фактора — внешние по отношению к российским производителям продовольствия.

Рост цен на мировых рынках. Российские сельхозпроизводители — серьезные участники мирового рынка продовольствия. Бывают годы, когда наша страна занимает почетное второе место среди экспортеров зерна. Это существенное достижение. И когда цены мирового рынка растут, желание производителя продать там вполне нормально и естественно. В конце концов, лозунг о развитии ненефтяного экспорта звучит давно.

И любые ограничения больно отзовутся потерей экспортного потенциала в будущем.

Ослабление рубля. Во многих продовольственных товарах, которые воспринимаются как чисто отечественные, есть серьезная доля затрат в валюте. Она приходится на семена, средства защиты растений и животных, амортизацию оборудования. Ослабление рубля автоматически увеличивает себестоимость.

Попытки же административно снизить цену (опустить линию равновесия ниже Po) приведут к тому, что часть производителей просто откажется поставлять товар по административно сниженной цене — возникнет дефицит. Если же административное давление будет очень сильным, возможны и банкротства производителей. Но на практике это маловероятно, до такого масштаба административное давление стараются не доводить.

Снизить цены волевым усилием, не нанеся существенный вред экономике, невозможно. Уж если проблема обнищания граждан действительно сильно беспокоит власти, то можно поднять пенсии, зарплаты бюджетников и детские пособия. Это снизит бедность без удара по сельскому хозяйству. Да и бюджету обойдется дешевле, чем рост безработицы, потеря налоговых поступлений и падение площади обрабатываемых земель.

