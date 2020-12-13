Взяли перерыв

С марта 2020 года пандемия привела к существенным изменениям в режиме работы судов и правоохранительных ведомств. Два месяца большинство из них работали в закрытом режиме и практически не рассматривали никаких дел, кроме неотложных. После перерыва суды столкнулись с валом дел и одновременно с необходимостью соблюдения карантинных мер.

По инициативе Общероссийского гражданского форума, при поддержке Федеральной палаты адвокатов и Ассоциации юристов России в конце сентября – октябре был проведен онлайн-опрос среди практикующих юристов по всей стране о том, какие проблемы возникли у них в связи с ограничениями в работе судов и иных правоприменительных ведомств. Всего в опросе приняли участие 177 человек из 34 регионов России.

Мнения о работе российских судов во время пандемии оказались в большинстве отрицательными — собственно мы получили практически «жалобную книгу». Подробнее о результатах можно почитать в отчете, остановимся здесь лишь на открытых комментариях. Мы разбили их на шесть групп. Самая большая группа комментариев касается открытости судопроизводства и доступа в суды. Адвокаты и юристы писали, что в суды не пускали и слушателей, и даже участников процесса. Некоторые жаловались не нехватку конвоя и сложности с доставкой подсудимых, находящихся под стражей. Парадоксально, но среди положительных комментариев встречались высказывания, показывавшие, что респонденты не разделяют принципы открытости и гласности правосудия: «В судах стало просторнее — меньше слушателей, меньше толпы сочувствующих по искам, меньше „мне только спросить“» (Республика Мордовия).

Поток дел, сроки их рассмотрения и процедуры, важные с точки зрения процессуального права, — вторая группа по числу упоминаний, при этом в подавляющем большинстве случаев это отрицательные комментарии.

Юристы часто констатируют, что «дела зависли на длительный период» (Самара), и это приводит к тому, что суды «чаще стали откладывать рассмотрение дела по существу» (Москва).

Использование средств индивидуальной защиты и санитарная обстановка в судах на третьем месте по числу упоминаний. Те, кто оценивают карантинные меры положительно, встречают в судах их соблюдение. Респонденты, оставившие по этому поводу отрицательные комментарии, напротив, либо констатируют лишь формальное соблюдение мер, либо подмечают, что часть требований не выполняется.

Закрытие судов и перенос дел вызвали необходимость коммуницировать с судами по тому поводу. Те, кто предпочитает или был вынужден передавать материалы на бумажных носителях, оставили исключительно отрицательные комментарии. Также очень много нареканий относительно работы почты и невозможности подать документы лично даже тем, кого допускают в суд в качестве участников процесса. Это приводит к затягиванию процессов и пропуску процессуальных сроков.

Положительные и отрицательные отзывы об электронных способах коммуникации поделились примерно поровну. Не было ни одного отрицательного комментария в адрес арбитражных судов, напротив, предлагаемые такими судами возможности дистанционного рассмотрения дел воспринимаются комментаторами как стандарт, к которому должны стремиться суды общей юрисдикции. Респонденты отмечают, что именно пандемия дала толчок развитию взаимодействия судов с участниками онлайн.

Отвечая на закрытый вопрос, примерно двое из пяти респондентов сказали, что в целом практика использования новых средств коммуникации между судами и сторонами в процессах не изменилась. Каждый третий отметил, что суды стали активнее использовать электронную почту и возможности видеоконференций. Лишь каждый седьмой сказал, что суды стали лучше отвечать по телефону или взаимодействовать с участниками через систему ГАС «Правосудие». С использованием мессенджеров как альтернативных официальным средств связи столкнулись единицы.

Инфраструктура самих судов и организация прохода и нахождения в зданиях вызвали не так много комментариев, но все они были отрицательными. Участники опроса жалуются на длительное ожидание на улице перед судами без всяких условий для этого, на очереди и толпу при входе в суд, а также в некоторых случаях на нехватку скамеек внутри зданий судов.

Если говорить об оценках работы сотрудников судов, то можно сказать, что в среднем в период полного локдауна весны — начала лета 2020 года, по мнению опрошенных юристов, они работали хуже, чем летом и в начале осени.

При участии Александры Белянской