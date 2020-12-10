Начальству все, людям — закон

Петр Саруханов / «Новая газета»

Пока граждане подсчитывают долги после года эпидемии, депутаты пустились во все тяжкие. К концу 2020 года Госдума экстренно принимает целую серию запретительных законов. После того как они вступят в действие, нам с вами будет нельзя почти ничего, зато начальству — например, полицейским и бывшим президентам, можно будет почти все. Кажется, как раз такой подход, построенный на легализации произвола сверху и уничтожении инициатив снизу, называется сословным обществом. Именно новое сословное общество строят для нас российские власти.

Всех, кто не согласен с депутатами, они предлагают считать «иностранными агентами». Чтобы признать конкретного гражданина России «иноагентом», нужно будет соблюдение всего лишь двух условий: факт получения гражданином денежных средств из-за рубежа и участие в политической деятельности. Иными словами, если вам незнакомый доброжелатель прислал тысячу рублей, например, из Казахстана, а вы при этом наблюдатель на выборах в Госдуму, то Минюст может признать вас «иностранным агентом».

Новая версия нормы про «иноагентов» довольно беззастенчиво и прицельно принимается, чтобы выбивать оппозицию из игры.

Для этого теперь не нужно заводить на активистов, поддерживающих, скажем, Навального, липовые уголовные дела: простого перевода достаточно. «Иноагентам» запретят занимать государственные и муниципальные должности, а упоминая их имя, все должны будут указывать их статус под страхом изъятия «орудия правонарушения» вроде ноутбука (притом что никакого единого списка «иноагентов нет» — придется догадываться).

Если вы после этого решите прочитать лекцию о вреде авторитаризма для развития страны, ваши действия могут попасть под готовящуюся новую редакцию закона «Об образовании», которая вводит понятие «просветительской деятельности», и государственное регулирование в этой сфере. И лекцию могут запретить за разжигание розни к социальной группе «автократы».

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Возможно, тогда вы запишете видео, чтобы рассказать о творящейся несправедливости. И на этот случай у депутатов тоже есть законопроект.

Он разрешает Роскомнадзору блокировать иностранные социальные сети за «цензуру российских СМИ» — то есть, например, за то, что пропагандистские эфиры Владимира Соловьева не попадают в тренды YouTube. Реально заблокировать крупнейший видеохостинг в мире при этом будет все-таки трудновато, слишком высок риск народного бунта, ведь люди останутся без развлечений. Но курс ясен: будут выдавливать иностранные площадки, где можно публиковать критику властей, чтобы попытаться устроить медийное «импортозамещение».

Наконец, вам может захотеться выйти на протест против всех этих законов. Но новые поправки в законодательство о митингах, которые также готовятся к принятию, быстро отобьют у вас эту охоту. Гигантские штрафы за все подряд или введение отчетности со стороны организаторов — это еще самые легкие демотиваторы в рукаве у законодателей.

Совсем другое меню у депутатов для социально близких групп, включая силовиков и чиновников. Так, в Госдуму внесен законопроект, запрещающий раскрывать данные об имуществе представителей силовых ведомств — формально это делается для обеспечения национальной безопасности, а на практике позволит представителям ФСБ, МВД и других почтенных ведомств не беспокоиться насчет антикоррупционных расследований.

Новая редакция закона «О полиции» позволит полицейским оставаться безнаказанными практически за любые свои действия «при исполнении». Тут мысль депутатов кристально ясна: когда сидишь на штыках, нужно беспокоиться о том, чтобы они были начищены.

Наконец, бывшие российские президенты (среди них ныне здравствует только Дмитрий Анатольевич Медведев) получат иммунитет против обвинений в совершении преступлений средней тяжести. Это значит, например, что если Дмитрий Анатольевич стукнет вас по голове палкой, ему за это официально ничего не будет.

Ажитация, творящаяся в Думе, связана с конкурсом на звание «депутата, который больше всего любит новую Конституцию».

Именно те господа в парламенте, которые сейчас внесут и поддержат максимальное количество удобных Кремлю законов, получат мандат в следующем восьмом созыве Думы. Выигрывать выборы, опираясь на поддержку народа, тяжело и страшно, что видно хотя бы по судьбе Сергея Фургала, поэтому депутаты делают ставку на то, чтобы понравиться чиновникам президентской администрации.