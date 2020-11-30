Из черного списка не выпускать

В конце сентября этого года преподаватель Школы философии и член профсоюза «Университетская солидарность» Илья Гурьянов, профессора факультета права ВШЭ Елена Лукьянова и Ирина Алебастрова подали иск к вузу. Преподаватели обвинили университет в незаконном увольнении и потребовали восстановить их в работе, а также выплатить моральную компенсацию и заработок за время вынужденного прогула.

Лукьянова, Алебастрова и Гурьянов не были единственными уволенными сотрудниками: всего за 2020 год Вышка не продлила контракты почти с двадцатью преподавателями. Основная причина, на которую ссылался университет, — реорганизация факультетов права и гуманитарных наук. Так, например, Школу философии и Школу культурологии объединили в «Школу философии и культурологии». Однако сами преподаватели с этим объяснением не согласны.

Они связывают свое увольнение с так называемыми черными списками, в которые вошли сотрудники, придерживающиеся оппозиционных взглядов.

Согласно положению о порядке замещения должностей педагогических работников, преподавателем, успешно прошедшим конкурс, заключается трудовой договор в порядке, определенном трудовым законодательством. Также в положении говорится, что «при избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному трудовому договору должности педагогического работника новый трудовой договор может не заключаться».

Именно на этот нормативный акт ссылается в своем иске преподаватель Школы философии Илья Гурьянов, который в начале года прошел конкурс на должность старшего преподавателя. По прохождении конкурса университет должен был заключить с ним либо новый трудовой договор, либо дополнительное соглашение к действующему трудовому договору, однако этого, по словам Гурьянова, сделано не было.

«В Трудовом кодексе есть целый ряд статей, которые прописывают процедуры заключения трудовых отношений с работниками высшего образования. Вышка своими действиями, с нашей точки зрения, нарушила целый ряд положений, которые гарантируют трудовые права именно работников университета. У преподавателя трудовые отношения с университетом, по Трудовому кодексу, возникают по факту прохождения конкурса. Уже после прохождения конкурса, подписать договор с преподавателем — это не добрая воля университета, это его обязанность, потому что мы уже находимся в трудовых отношениях», — говорит о своем отношении к решению вуза Илья Гурьянов.

Аналогичная ситуация у профессоров Ирины Алебастровой и Елены Лукьяновой: трудовые отношения с ними не заключили, несмотря на прохождение конкурса. Все трое преподавателей в своих исках акцентируют внимание именно на этом факте.

В 59-й статье Трудового кодекса говорится, что в случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу, и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.

Ирина Алебастрова. Фото с сайта ВШЭ

Формально трудовые договоры Ирины Алебастровой и Елены Лукьяновой истекли 31 марта, однако они, по словам Алебастровой, после этого еще продолжали работать в университете и получали зарплату.

«[По истечении срока трудового договора] я работала строго по расписанию, в соответствии с учебными планами, выполняла нагрузку. Так более того, Высшая школа экономики подготовила дополнительное соглашение к трудовому договору, где не был обозначен новый срок этого трудового договора. А потом вдруг, как джин из бутылки, выскочил приказ о том, что со мной заключен договор до 31 августа. Это безобразие, такой приказ не может служить основанием для установления каких бы то ни было условий договора, потому что они подкрепляются исключительно соглашениями сторон, но тем не менее что есть, то есть, и, конечно, мы против такого произвола», — рассказала «Новой» Ирина Алебастрова.

Профессор также заявила, что аргумент ВШЭ об увольнении из-за реорганизации факультетов является несостоятельным, так как изменения на факультетах, по ее словам, совершенно не затронули учебный процесс. Алебастрова требует взыскать с вуза 167 тыс. руб. за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб.

Судебные заседания всех троих преподавателей проходили подряд в один день. Первым рассматривался иск Елены Лукьяновой. Журналиста «Новой» в зал заседания не пустили. Вместо самой Лукьяновой в Басманный районный суд пришел ее представитель Евгений Порошин. На заседаниях в качестве третьей стороны присутствовал и сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин.

В коридоре суда сидели свидетели со стороны ВШЭ в лице сотрудников администрации вуза. Ирина Алебастрова сначала подошла к одному из свидетелей с вопросом:

— Неужели вы пришли выступать против нас?

— Я не пришел выступать против, я пришел как свидетель, — ответил мужчина.

— Но свидетели бывают с разных сторон, а вы не с нашей, — заключила Алебастрова.

Еще одна свидетельница со стороны вуза на аналогичный вопрос от преподавательницы, стыдливо засмеявшись, попросила ничего у нее не спрашивать. Когда Ирина Алебастрова зашла в зал заседаний, свидетели начали обсуждать между собой ее вопрос.

«Ты же не выступаешь за или против, ты как работник администрации пришла выполнять свои административные обязанности. Ты как человек понятно, что думаешь обо всей этой ситуации, но сюда ты пришла не как человек, а как функция», — успокаивали они друг друга.

Иск Елены Лукьяновой, который рассматривался на протяжении нескольких часов, был отклонен.

Елена Лукьянова. Фото: DW / E.Danilovic

«Представители ВШЭ настаивали все на том, что иск должен быть отклонен, потому что пропущены сроки. По их мнению, датой, от которой этот срок должен был отсчитываться, является не приказ об увольнении 31 августа, а момент, когда, с их точки зрения, истице должно было стать известно, что договор заключается до 31 августа, то есть они считают, что это прямо начало марта этого года», — рассказал «Новой» член профсоюза Павел Кудюкин.

Рассмотрение иска Ирины Алебастровой было отложено до получения дополнительных документов.

Иск Ильи Гурьянова судья также отклонил: «Увы, мой иск в первой инстанции тоже отклонили: придется идти дальше по инстанциям и подавать апелляцию. Прокурор, как сложилось впечатление у присутствующих, зачитал уже заранее заготовленное решение: причем зачитал весьма сбивчиво, не вникая в смысл того, что говорится. Позор такому отношению к правам работников университета!»

Илья Гурьянов. Фото из соцсетей

Сейчас Гурьянов продолжает работать в ВШЭ, но уже на другой ставке. Если раньше у него было 1,5 ставки (преподавательская и научная), то сейчас осталась только научная. За свою научно-исследовательскую деятельность он теперь получает 6 тыс. рублей.

«Я очень благодарен тому, что многие коллеги пришли и сами сказали, что вот у тебя такая ситуация, а у меня есть научный проект, давай сделай вот эту часть, и мы тебе твою исследовательскую работу оплатим. Я находился в таком подавленном эмоциональном состоянии, когда стало понятно, что столько лет моей работы на репутацию Вышки — все эти старания с публикациями, с международным журналом — фактически все это оказалось перечеркнуто», — говорит Илья Гурьянов.

Читайте также От Казанского университета до Вышки: 200 лет университетских чисток в России

При этом, несмотря на сложившуюся ситуацию, и Гурьянов, и Алебастрова хотят продолжить работу в ВШЭ.

«Конечно, планирую [вернуться]. Чего мне бояться? Я же со студентами работаю, а не с администрацией,

не для администрации я там и никогда не была для администрации. Студенты у нас сами с усами, они сами хорошо понимают ситуацию, и они ждут нас», — подытожила Ирина Алебастрова.

Несколько преподавателей, с которыми вуз не продлил контракт, запустили независимый образовательный проект — «Свободный университет». Инициаторами стали преподаватели Школы философии Виктор и Юлия Горбатовы, Кирилл Мартынов и профессор факультета права ВШЭ Елена Лукьянова.