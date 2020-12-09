Родные приматы

Если кто забыл, Конституция РФ, в соответствии со статьей 15, представляет собой акт прямого действия: если законы, нормативные акты или решения властей противоречат Конституции, то применяться должна именно она. Когда-то российские судьи даже принимали такие решения в защиту прав граждан с прямыми ссылками на Конституцию.

Судья Головинского суда Москвы Наталья Булычева стала, вероятно, первой, кто 8 декабря прямо применил и недавнюю поправку к ст. 79 Конституции, установившую, что «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

Эта история началась еще в январе 2014 года, когда Елена И. была лишена Головинским судом родительских прав в отношении троих детей 15, 2 и 3 лет в связи с употреблением ею наркотиков. Елена обратилась в фонд им. Андрея Рылькова, который оказывает помощь наркозависимым, и при поддержке работающего с ним адвоката Тимура Мадатова обжаловала лишение родительских прав вплоть до Верховного суда РФ. Российские суды не приняли во внимание ее доводы о том, что она любит своих детей и заботится о них, а употребление наркотиков, с которыми она покончила, никак не повлияло на их воспитание и судьбу.

Дети были переданы на попечение в другую семью, и хотя Елене И. было запрещено общаться с ними, их постоянно навещала бабушка, а сама Елена поддерживала связь с опекунами, которые, с ее слов, готовы вернуть детей (теперь 8 и 9 лет) в ее семью, потому что так им будет лучше.

25 февраля 2020 года Европейский суд по правам человека усмотрел нарушение в деле Елены И. ст. 8 Европейской конвенции о неприкосновенности частной и семейной жизни: российские суды и органы опеки не учли доводы Елены, а само по себе употребление наркотиков не может быть основанием для лишения родительских прав — тем более лица, избавившегося от наркотической зависимости. Это решение (типовое) было обжаловано РФ в Большую палату ЕСПЧ, которая подтвердила его 12 октября, и Елена сразу же пошла в Головинский суд за отменой его решения от января 2014 года.

Судья Булычева, задав Елене И. ряд вопросов — том числе, получила ли она назначенную ей компенсацию (20 тыс. евро), а также почему она не навещает детей (с которыми ей видеться запрещено), — 8 декабря огласила решение о том, что ЕСПЧ «критикует российское законодательство» и что его решение не может быть исполнено в России.

В письменной форме мотивировочную часть Елене предложено получить в канцелярии «как только решение будет изготовлено».

Между тем неизменная (и неизменяемая, кроме как посредством принятия новой Конституции) ст. 15 Конституции РФ содержит еще одно интересное положение (часть 4): «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

Это, опять же, если кто забыл. Решение Головинского суда будет обжаловано параллельно в апелляционную инстанцию и в Кабинет министров Совета Европы в части отказа в его исполнении.