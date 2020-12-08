Добыча «Хаябусы»

В токийском аэропорту Ханэда на рассвете 8 декабря приземлился прибывший из Австралии небольшой бизнес-джет, из которого с немалыми предосторожностями выгрузили внушительный металлический ящик. Под охраной полиции его поместили в специальный автомобиль и через несколько часов доставили в штаб-квартиру Японского агентства аэрокосмических исследований (ДЖАКСА), где груз восторженно встречали научные сотрудники с самодельными плакатами.

«Мы ждем вас, сокровища дракона!», «Спасибо тебе, Сокол!» — было наскоро написано на них кривыми иероглифами.

Так закончился первый этап головокружительной операции, который потребовал шести лет напряженной работы и невероятного космического путешествия длиной 5,2 миллиарда километров. «Промежуточная» точка была поставлена в этой истории в ночь с 5 на 6 декабря, когда на закрытом военном полигоне в пустыне на юге Австралии приземлилась на парашюте тяжелая капсула диаметром 40 сантиметров. В ней находились собранные японским космическим зондом «Хаябуса-2» («Сокол-2») образцы грунта с далекого астероида, изучение которых, как надеются в Токио, может пролить свет, в том числе, и на тайны появления жизни на Земле.

Фото: Reuters

По следам сказочного рыбака

Операция началась в декабре 2014 года, когда с японского космодрома на острове Танэгасима стартовала тяжелая ракета-носитель, отправившая в полет «Сокола-2». Цель — малое космическое тело, находящееся на расстоянии 300 млн километров от Земли. Этому астероиду диаметром всего 900 метров в Токио присвоили имя «Рюгу» («Дворец дракона») в честь популярной японской сказки о путешествии молодого рыбака, который угодил к загадочному владыке океанских глубин, но сумел вернуться домой. И привез с собой из подводной резиденции дракона шкатулку с подарком. Тем самым организаторы экспедиции намекали на то, что и японский аппарат сможет добыть кое-что ценное во время своей космической эпопеи.

К своей цели «Хаябуса-2» прибыл летом 2018 года и на время превратился в искусственный спутник астероида, чтобы тщательно изучить его поверхность и выбрать место для посадки. Ситуация оказалась намного сложнее, чем это виделось с Земли: «Рюгу» был густо покрыт неровными острыми камнями, площадку пришлось искать долго. Для этого

впервые в истории космонавтики на астероид были сброшены небольшие самоходные роботы, передавшие детальную информацию о его рельефе.

Наконец, в феврале 2019 года «Сокол-2» совершил посадку и собрал образцы грунта с поверхности «Рюгу». Он повторил успех своего предшественника, первого «Сокола», который в 2005 году сумел взять пробы пород с поверхности другого астероида и в 2010-м доставил их на Землю. Ученые тогда впервые получили образцы грунта с небесного тела помимо Луны.

Из пушки по «Дворцу дракона»

Но перед «Соколом-2» стояла еще более сложная задача: добыть пробы из глубинных слоев астероида, которые, по мнению ученых, в целом оставались в нетронутом состоянии со времен формирования нашей Солнечной системы примерно 4,6 млрд лет назад.

Это была операция в лихом стиле Жюля Верна: «Сокол-2» отделил от себя пушку, которая приблизилась к астероиду и выстрелила в него медным снарядом весом 2,5 кг.

Он создал на поверхности кратер по типу тех, что возникают от удара метеорита. Пришлось решить еще немало ребусов, но в июле 2019 года аппарат совершил вторую посадку и взял образцы грунта из недр «Рюгу».

Многие задачи при этом компьютер «Хаябуса-2» решал сам, поскольку радиосигнал с Земли на расстояние в 300 млн километров идет слишком долго. Но все прошло, как говорят теперь в Токио, «на 10 тысяч процентов успешно».

Совершив обратный путь, «Сокол-2» с высоты 220 тысяч км от Земли отделил от себя 5 декабря 2020 года кассету с драгоценными образцами внеземного грунта. Растянувшийся на 12 часов полет этого крохотного объекта был точно ориентирован на площадку на военном полигоне Вумера в Австралии, где, кстати, в 50–60-х годах прошлого века Британия провела серию ядерных испытаний.

К новому астероиду

Капсула пронеслась через атмосферу нашей планеты, выдержав нагревание свыше трех тысяч градусов. На высоте 10 тыс. метров она раскрыла парашют и включила радиомаяк. По его сигналам капсулу легко нашла японская поисковая миссия, направленная на вертолете в сопровождении беспилотника в район приземления объекта. Поисковики немедленно передали в ЦУП фотографии кассеты, которая мирно лежала на красноватой земле пустыни, зацепившись парашютом за невысокий куст.

Теперь капсула доставлена в штаб-квартиру ДЖАКСА: ее будут вскрывать в особом помещении в полном вакууме, чтобы не повлиять на образцы и поймать газообразные выделения. Само изучение пород начнется только через полгода различных подготовительных работ: японских ученых более всего интересует наличие в грунте астероида органических соединений и следов воды. Они полагают, что жизнь во Вселенной могли разносить обломки малых небесных тел типа «Рюгу». Исследование добычи «Сокола-2», как надеются специалисты, поможет проверить такие предположения.

Кстати, ученые намерены полностью изолировать возможные органические вещества с астероида от земной атмосферы — ведь в сказке рыбак попал в беду, когда нарушил обещание и легкомысленно открыл волшебную шкатулку, полученную во Дворце дракона.

Ну а сам зонд пустился в новое путешествие: он находится в прекрасной технической форме и пока потратил не более половины имеющегося у него топлива. Теперь аппарат должен совершить путь к новому крохотному астероиду с регистрационным именем 1998KY26, который, как и «Рюгу», находится между орбитами Земли и Марса. К этому небесному телу диаметром всего 10 метров «Сокол-2» должен подлететь в июле 2031 года. Что будет делать космический скиталец после этого, пока не решено, но возвращать на Землю его уже не будут.