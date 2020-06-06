Россию подвинули в космосе

Популяризатор космонавтики Виталий Егоров рассказал, как запуск космического корабля Crew Dragon частной американской компании SpaceX изменил расстановку сил в космической гонке, где теперь Россия и что нам мешает делать, как Маск.

Почему важен запуск Crew Dragon?



Не каждый день появляются новые пилотируемые космические корабли. По сути, предыдущий новый появлялся в 1981-м году, это «Шаттл». Был еще «Шеньжоу» китайский. Для мировой космонавтики важен любой космический корабль новый — а тут тем более: целая страна вернулась в космос. Причем та страна, которая имеет на сегодня самую развитую космонавтику, самое большое финансирование в космосе. Ну а по сути, был один корабль, который возил людей на Международную космическую станцию, стало два корабля. Соответственно, присутствие человечества в космосе теперь удвоилось.

9 лет для таких разработок — это мало или много?



Для компании, которая никогда этого не делала, это 9 лет — это нормальный срок. Космонавтика она в принципе не быстрая, и, в общем, пилотируемае космонавтика на порядок более ответственна. Если спутник потеряли — ну, это да, это деньги, это время, какие то возможности утрачены. Людей, конечно, терять так нельзя. С пилотируемой космонавтики спрос гораздо более строгий. А более строгий спрос — это сроки и это деньги.

Чем наша космонавтика отличается от американской?



Прямая разница между нашей космонавтикой и американской в том, что в американской больше денег. Но если мы сравниваем, например, нашу «Федерацию» (корабль «Федерация», который стал потом «Орлом» и который до сих пор непонятно в каком состоянии — в виде выставочных макетов пластиковых как был 10 лет назад, так и остался), конечно, кажется что у Маска вообще большая динамика. Но сравнивать надо не с Маском. Сравнивать надо с кораблем «Орион». Феномен Crew Dragon это исключительно феномен Маска. То есть насколько он динамично заряжает свою команду, насколько он динамично ведет разработку и так далее.

Чего нам не хватает для развития космонавтики?



Государство не может обеспечить все потребности и все желания нашей космонавтики. Когда утверждалась Федеральной космическая программа на 2015 — 25-й годы Роскосмос запросил три с лишним триллиона рублей на десять лет. Но Роскосмос получил в два раза меньше — он получил 1,4 триллиона. Это меньше годового бюджета NASA на 20-й год.

Россия потеряла лидерство в освоении космоса?



Есть три страны с пилотируемой космонавтикой. Это высшая лига. Круче них нет никого. Все остальные где-то внизу. Вот когда у американцев не было космического корабля, у них могло быть все что угодно: сверхтяжелая ракета Falcon, марсоход на Марсе, «Новые горизонты» на Плутоне, телескоп «Хаббл»... Все равно, пока они сами не летают в космос, они вообще даже рядом не стоят. Но как только они вышли на этот уровень, тогда стало ясно: на самом деле по всему остальному далеко впереди. И Китай даже по некоторому составу технологий уже Россию опережает. На сегодня мы отстали только от Америки в этом событии. Все остальные как были позади, так и остаются. Но это если мы мыслим масштабами гонки.

Интерес к военному космосу перевешивает интерес к гражданскому?



По военной теме Роскосмос вполне обеспечивает все потребности: примерно половина денег у Роскосмоса от государства идет на военные задачи. И проблема Роскосмоса не в том, что он что-то не может в военной теме, а в том, что военным больше и не надо. Он мог бы создать какой нибудь гигантский лазер, которым бы стрелял куда-нибудь в кого-нибудь. Но пока мы не дошли до уровня восьмидесятых годов из Звездных войн и всего прочего. А гражданское мало интересует Кремль.

Если вспомнить такое эпохальное выступление Путина, когда он показывал мультики про бомбардировку ракетами условной Флориды, я взял текст этого обращения на сайте kremlin.ru и просто сделал поиск по словам. И у меня получилось 42 раза «ракеты», по-моему 26 раз «военные», один раз «космонавт» и один раз «спутники». Слов «Луна», «Марс» там не было. То есть было очевидно, что ракеты ему интересны совсем не те, которые возят космонавтов, и не те, которые возят спутники.