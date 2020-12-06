Движение по Русскому мосту возобновляют во Владивостоке

В столице Приморья сегодня, 6 декабря, возобновляется движение по Русскому мосту. Он был перекрыт в субботу, 21 ноября, из-за того, что с вант и пилонов на проезжую часть падали ледяные глыбы. Такая ситуация сложилась после ледяного дождя, который обрушился на юг региона 19-20 ноября.

Планируется пустить первые машины на остров после 17:00 по местному времени (10:00 мск). Перед этим губернатор Приморья Олег Кожемяко наградит промышленных альпинистов, которые за без малого две недели очистили 168 вант и 11 тысяч квадратных метров поверхности пилонов. Работали на объекте спасатели МЧС и альпинист ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Самые активные работы шли в последние дни. Только за субботу и воскресенье, сообщает обслуживающая Русский мост организация ФКУ «Дальний Восток» (подведомственное учреждение Росавтодора),

ледяные массы были удалены с 23 из 168 вант, в день очищали по 3 тысячи кв.м. пилонов.

Пока мост был перекрыт, на остров Русский (там находится кампус Дальневосточного федерального университета и несколько поселков) людей, спецтехнику и личные автомобили доставляли паромом «Босфор Восточный». В последние дни к перевозке пассажиров по просьбе полпреда в ДВФО Юрия Трутнева подключились десантные катера Тихоокеанского флота. Однако их расписание постоянно менялось, суда могли и вовсе не прийти в назначенное время без объяснения причин.

Работы по очистке пилонов продолжаются и на Золотом мосту, который связывает центр Владивостока с мысом Чуркина. На нем работают шестеро альпинистов обслуживающей организации «СпецСУ». Частников, имеющих допуск и прошедших экзаменацию, к очистке решили все же не допускать (по одной из версий, не сошлись в стоимости работ). Движение по участкам центральных улиц, Светланской и Корабельной набережной, перекрыто каждый день с 11:00 до 18:00.

Валерия Федоренко – для «Новой»,

Владивосток