Когда-нибудь само растает

Около касс в супермаркетах продается самый ходовой товар — пятилитровые бутыли воды. По всему городу на каждом шагу — кучи распиленных веток, тротуары даже на центральных улицах подо льдом, с обочин не вывезен снег. Зато мэрия штрафует управляйки и ТСЖ за нечищеные дворы, наказывает предпринимателей за неубранные территории перед магазинами, кафе, банками и так далее. Корреспондент «Новой» прогулялся по городу постапокалипсиса.

На мостах и под мостами — стабильность

Режим ЧС в Приморье и Владивостоке до сих пор не снят: Русский мост по-прежнему перекрыт, его продолжают чистить альпинисты, а на остров в помощь парому «Босфор Восточный» пустили дополнительные суда — десантные катера Тихоокеанского флота. Правда, они вечно нарушают расписание, которое вывешивает мэрия. Когда откроют мост, до сих пор непонятно, хорошо хоть «завтраками» не кормят, как в первые дни коллапса. По одним слухам, до Нового года не управятся (с учетом того, что за две недели не сделана и половина работы, это логично). По другим слухам, доносящимся от служб МЧС, обеспечивающих очистку моста, есть риск, что его не откроют аж до апреля. Пока само не растает, в общем.

Правительство края в официальном телеграм-канале в начале недели сообщало со ссылкой на ФКУ ДСД «Дальний Восток», что «сейчас борьбой с оледенением вант и пилонов занимаются больше 20 альпинистов, окончательные сроки завершения работ пока назвать сложно, но целый месяц точно не потребуется».

Движение по улицам Светланская и Корабельная Набережная под еще одним важнейшим для города Золотым мостом, на котором обледенели ванты, по официальным данным, перекрывается с 11:00 до 18:00. Из-за этого перекрытия весь центр стоит во все стороны, но некоторые водители просто видят отодвинутое ограждение и проезжают, а сотрудники ГИБДД этого «не замечают». Краевые власти, выставившие перекрытие, пожимают плечами: ничего не знаем, спрашивайте у дорожной полиции. Та тоже ничего не знает, если поинтересоваться. А еще есть один хитрый объездной путь, тоже под мостом и не перекрытый, хотя и обледенелый. И на этом пути, конечно же, стоят припаркованные автомобили.

Ванты начали чистить промышленные альпинисты из МЧС — от услуг частников, допущенных к работам и прошедшим собеседование и экзаменовку в обслуживающей компании «СпецСУ», решили отказаться. Очевидно, потому, что не сошлись в цене — насчет стоимости работ на собеседовании шли споры: УК хотела платить за каждую ванту, альпинисты требовали за пройденный метр, вне зависимости от степени обледенения (суммы просили не оглашать, но предложение «СпецСУ» было заметно более скромным).

На днях водитель экскаватора решил постучать по ванте ковшом, чтобы оббить лед. Про положительный результат этой сугубо личной инициативы никто не говорит, но водителя оштрафовали, потому что ванты — это вообще-то сложные инженерные конструкции.

На ура идут ледоступы

По сообщению администрации города, 17 бригад работают круглосуточно, они уже убрали с улиц более 4500 кубометров веток и деревьев. В муниципальном дорожном предприятии «Содержание городских территорий» рассказывают, что каждую ночь с улиц столицы Дальнего Востока КамАЗами вывозят более чем по две тысячи кубометров снега и льда.

Но все эти большие цифры — всего лишь цифры, они вообще не впечатляют тех, кто ходит и ездит по улицам.

Весь Владивосток сейчас — это поломанные деревья, лежащие в кучах ветки, сугробы снега и льда, кое-где на дорогах и тротуарах все еще валяются провода. И кого из горожан ни спроси — все радуются, что зима здесь едва ли не самая солнечная в стране, в ближайшую неделю погода будет отличной. Не дай господи, еще один снегопад.

Примерно так сейчас выглядят обочины во Владивостоке. Фото: Валерия Федоренко, специально для «Новой»

Машины, мешающие расчистке обочин от снега и наледи, эвакуируют. На первый взгляд справедливо, ведь этому предшествуют просьбы не парковаться на определенных улицах. Однако свежи еще у автомобилистов воспоминания о том, что предыдущий мэр города Виталий Веркеенко подходил к проблеме с умом. Эвакуаторы при нем не увозили машины на штрафстоянки (что, наверное, при объявленном режиме ЧС и предупреждениях даже законно, но все же в отсутствие нормальных парковок и при ледяных дворах довольно неоднозначно), а просто поднимали, чистили под ними, потом ставили на место.

Оказывается, даже к не очень умным горожанам-эгоистам можно относиться по-человечески...

Самое страшное — это бесчисленные спуски-подъемы и тротуары.

Лестницы, к счастью, расчистили практически везде. А вот подъездные пути к домам — уж как повезло.

Типичный подъем во Владивостоке. Фото: Валерия Федоренко, специально для «Новой»

— У нас на подъеме на Тунгусской гололед, — рассказывает горожанин Сергей. — Сегодня шел на почту, взял с собой лыжную палку и мало-помалу взобрался. У нас там есть проход, по нему в хорошие времена даже машины проезжают, но сейчас вообще никак. А папа мой, ему уже 80 лет, тоже не может дома сидеть. Звонит — говорит, купил себе ледоступы.

Во Владивостоке сейчас на ура идут и зимние кроссовки с шипами, и ледоступы (резиновые накладки с шипами на обувь, стоят до 250 рублей пара, можно приобрести и на местном сайте объявлений, и даже в некоторых аптеках).

Максимально лицемерно в эти дни выглядят сообщения администрации Владивостока о том, что городские предприятия получают штрафы за неубранные крылечки и прилегающие территории. Якобы они должны за сутки все убрать, за три дня снег вывезти, а если нет — штраф: для ИП от одной до трех тысяч, для должностных лиц 5–10 тысяч, для юрлиц 50–80 тысяч. В первые же дни после тайфуна у администрации нашлись силы и время проверить 605 предприятий. «Составлено 38 административных протоколов и 90 предписаний», — радостно возвестили чиновники.

— Нас магазин нанял. С утра работаем, вот расчистили, — показывает на участок «квадратов» в 50 парнишка. Он вместе с коллегой трудится около пивнушки на Калинина. Один колет лед, другой вывозит сколотое. Прохожие радуются — наконец-то асфальт. Территория «Зеленого острова» через несколько метров тоже расчищена. А до начала торговой зоны все во льдах.

Улица Калинина. Тротуар, который должна была очистить мэрия. Фото: Валерия Федоренко, специально для «Новой»

Самое смешное (или грустное — как хотите) в этой истории с тротуарами то, что практически везде бизнесмены свою часть работы делают отлично. И это особенно заметно на фоне жутких и скользких тротуаров, которые обязаны чистить власти города. Жаль, что мэрия сама себя не накажет, а прокуратура направила свой праведный гнев на управляющие компании и ТСЖ. Которые, к слову, тоже хороши.

А у нас во дворе

Власти края и города в эти недели любят героически поведать миру о том, как в период ЧС «один за всех, а все за одного», как нет времени разбираться, где чья зона ответственности, как вывозят ветки. Край уже выделил на эти мероприятия 200 миллионов из своих средств и запросил еще у Москвы. Всего, по сообщению чиновников, на устранение последствий стихийного бедствия понадобится более миллиарда рублей.

И это все очень красиво, вот только прорванную теплотрассу во дворе на Светланской, 143, например, оказывается, некому починить. А это центральная улица города.

— Зимой она и так подтекает, но после этого урагана что-то прорвало капитально, и теперь из-под подпорной стены льется поток теплой воды, — рассказывает жительница дома Валерия. — Во дворе — лужи и каток.

Грязно, страшно, скользко. Так еще и упавшее дерево остается лежать на трубах и проводах. Ветки соседи попилили, но кто его уберет и вывезет, вообще непонятно. Микрогрузовичок с доставкой воды при мне проехать не смог. Соседи куда только не писали, но город и УК кивают друг на друга, требуют проводить какие-то собрания собственников. Короче, все это только слова, что нам кто-то поможет... На дорогу выйдите, посмотрите. Две недели прошло, снег был не сильный — кто мешал в центре-то хотя бы снег с обочин вывезти?

Обрезка деревьев около Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса. Фото: Валерия Федоренко, специально для «Новой»

Или вот — улица имени первой женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой.

— Улица имени обнуления, — шутит Илья, житель дома на Терешковой, 9. — Вы посмотрите: в подъем машины буксуют, вдоль дорог — ветки навалены... Ладно, я молодой. А соседи-пенсионеры, они буквально не могут из дома выйти — скользко. Слушайте, я все могу понять. Но улицу имени Валентины Терешковой за ее неимоверные заслуги в сохранении конституционного строя просто обязаны были вылизать в первую очередь.

Улица Терешковой. Фото: Валерия Федоренко, специально для «Новой»

28 ноября администрация Владивостока позвала всех жителей на субботник, причем не во дворах, а на улицах и тротуарах. Мэрия фактически призналась: сил на уборку не хватает. По сообщению городских властей, вышло 4600 человек, краевое правительство дало цифру поскромнее — 2500 добровольцев.

В субботу, 5 декабря, честный и бесплатный труд на благо города продолжился: выходят «представители различных общественных организации и объединений, спортивные федерации, сотрудники городской администрации и подведомственных учреждений и просто неравнодушные граждане... Всего сегодня на уборку городских улиц вышли 290 организаций разных форм собственности — это более 2500 человек, очищено более 25 тысяч квадратных метров пешеходных зон». Это снова была цитата из сообщения мэрии. И это снова не означает, что Владивосток в ближайшее время станет хотя бы отдаленно похож на то, что можно было бы назвать столицей Дальнего Востока.

Валерия Федоренко — специально для «Новой»