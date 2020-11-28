«Кашу военные каждый день раздают»

Когда в прошлую субботу мост на остров закрыли из-за cлетающих с вант на проезжую часть ледяных глыб, правительство и обслуживающая компания несколько дней «кормили людей завтраками»: откроем в воскресенье, в понедельник, в среду. В пятницу, 27 ноября, прозвучали более реальные сроки: до 10 дней. Все это время поселки на Русском были обесточены, кроме кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Корреспондент «Новой» испытала на себе дорогу на остров.

Альпинисты «за бесплатно»

Как чистили Русский мост до среды, непонятно, — вероятно, надеялись на русскую мудрость «наросло — само отвалится». Оно, конечно, отваливалось, но как-то неактивно. В минувшую среду привлекли промышленных альпинистов. Ребят с собственным снаряжением.

— Все, первая готова. Ща полетит! — от видео, которые выкладывают альпинисты, дух захватывает. Парень ногой отбивает от ванты большой кусок льда, который долго-долго летит вниз к проезжей части.

Альпинисты работают на высоте и не боятся снимать видео и фото. Кое-что потом выкладывают в Инстаграм. Из их постов становится понятно: работали бесплатно, без дополнительных «плюшек» от государства.

Зарплата 32 тысячи рублей. Снаряга своя на 90%. Благодарят людей, кто откликнулся на просьбу наточить цепи.

— Такая система: стропа — вот она — вокруг ванты. Это — дополнительная страховка, капля. Ну потому что больше нет ничего, — рассказывает один из ребят, Юрий Остапенко. — А сами веревки вот с пилона свисают. То есть — «пусковуха», страховка, на пилон идут, дальше по ванте для оттяжки. Вот стропа как раз. Ее двигаешь ниже-ниже-ниже.

Как доеду до черного разрыва на ванте, веревку дополнительную завяжу — самосброс. И вниз на оттяжке буду спускаться к пилону на основных веревках. Выйду на перемычку на пилоне, там двери.

Вид с парома на Золотой мост. Фото: Валерия Федоренко

Губернатор в четверг (почему не раньше?) говорил о привлечении дополнительных бригад с Камчатки и из Хабаровска. При этом и во Владивостоке промышленных альпинистов хватает, многие готовы помогать. По последним сообщениям краевого правительства, на очистке вант работало 20 человек. Соцсети буквально «взорвались», требуя достойно заплатить ребятам.

Паром: бесплатно, но не для социофобов

Паром на остров и с острова ходит каждые два часа (в 7 утра первый рейс из города, в 8 — с Русского). Другое дело, иногда почему-то он пропускает рейсы. Или, например, не берет на борт личный автотранспорт — только спецтехнику и машины обеспечения. Администрация Владивостока просит граждан, чтобы без пущей надобности не ездили на Русский на своих авто. При этом на остров особой очереди из машин нет. А вот с острова — десятки авто, от рассвета до заката. И надо понимать, что спецтехнику опять же пропускают в первую очередь, плюс машины любопытных журналистов, плюс пресс-служба края, например. Короче, ждать можно до морковкина заговенья.

Островитяне из поселка Поспелово, куда причаливает судно, организовали даже платную парковку у берега. Приезжаешь к переправе, ставишь машину, а сам — ножками на паром. До материка авто можно доставить за деньги, на барже.

Легковушка — 1200 рублей, джип — полторы. Раньше, говорят бывалые, было чуть дешевле, но уж, извините, время военное. «Юмор в том», что вообще-то навигация маломерных судов закончилась на этой неделе, но во Владивостоке всегда так: если в море нельзя, но очень хочется, то можно...

Сесть на паром — отдельный квест. Приезжаешь на вокзал морских прибрежных сообщений, это такое одноэтажное хлипкое здание неподалеку от больших морского и железнодорожного вокзалов.

Автобус от кампуса Дальневосточного федерального университета до парома. Фото: Валерия Федоренко

Показываешь сумку охраннику, кладешь ее на неработающую ленту, проходишь через рамку металлоискателя — и идешь... к закрытой двери. Когда около этой двери скапливается человек 10–15, выпускают на причал. И там зачем-то еще надо ждать около железного ограждения.

Замысел этого ожидания не могут объяснить даже сами сотрудники, которые «не пущают».

При этом на обратном пути нет ни металлоискателя, ни ленты (даже неработающей), ни охранников. Толпа прибывающих смешивается с толпой убывающих, люди рассаживаются на бесплатные шаттлы до корпуса «А» ДВФУ или на платные островные автобусы, курсирующие между поселками. Надо отметить, что Русский, конечно, начали асфальтировать (на Канал, допустим, ведет отличная дорога), но большая часть острова — это ямы да ухабы, а сейчас еще и лед со снегом.

Грузовики всех мастей и размеров заезжают по аппарели и паркуются на палубе так близко друг к другу, что людям приходится пробираться буквально бочком. От берега до берега паром идет минут 30, от силы, и это едва ли не быстрее, чем на машине, — особенно с учетом 8–10-балльных пробок, которые в последние дни сковывают Владивосток.

Можно провести это время с красивым видом, но в холоде — на палубах (на верхней даже найдутся сидячие места на деревянных лавках и пластиковых сидушках). Или в одном из двух душноватых, со спертым воздухом внутренних салонах. По дороге туда можно свободно сесть. На обратном пути хорошо если удастся постоять. На утренний пятничный рейс вообще не все студенты влезли — пришлось ждать десятичасового. За одну ходку «Босфор Восточный» перевозит 20 машин и 200 человек.

На 14.00 желающих уехать столько, что они едва вмещаются в три набитых под завязку шаттла. И тут важно посмотреть на табличку и не сесть на автобус, который бесплатно курсирует по кампусу.

Внутреннее помещение на верхней палубе. Фото: Валерия Федоренко

В шаттлах разговоры и переписка (в такой толпе все сообщения волей-неволей читают твои соседи) на разных языках, обсуждение, кто сколько раз был на материке за это время, кто в котором часу планирует возвращаться и успеет ли завтра на пары. Одной из девчонок от духоты становится плохо. Ей быстро уступают место, снимают с нее шапку и маску и приоткрывают, насколько можно, сантиметров на пять, окно. Верхний люк в салоне автобуса не поддается.

К счастью, вмещаются все. 90% — молодежь. Иногородние мальчишки, стоя на верхней палубе, снимают на фоне удаляющегося моста и острова видео и говорят, что они уже не чувствуют ног от холода. Вокруг смешки: на улице вообще-то минус три и не ветрено. Девчонки смеются над сокурсником: «Где твои рукавицы, а шапка? Совсем ты не приспособлен к жизни во Владивостоке!»

На острове, кстати, не одно высшее учебное заведение. Курсанты академии МЧС в пятницу после обеда тоже разъезжаются по домам. Их отпустили, хотя занятия и продолжатся.

— Мы сейчас учимся дистанционно, через ZOOM, но жили на Русском. Свет, тепло, все остальное у нас было. А питаемся мы в столовой. У нас ведь как в армии, по распорядку, — рассказывает четверокурсник Илья. Родом он из Комсомольска-на-Амуре, где о ледяных дождях не слыхали.

— Красиво, конечно, но убирать все это... Одно дело снег, мы каждый год его убираем, а тут вся уличная территория академии покрылась льдом — пришлось отбивать лопатами и ломами.

Жизнь на острове

Студентки из Политехнического института Мария, Света и Аня следуют на материк к друзьям. Планируют вечером вернуться — но если не выйдет, ничего страшного, заночуют у городских.

— Еда в магазинах на острове есть. Поначалу все разобрали. Через пару дней появились продукты, — рассказывают девчонки, стоя в громадной очереди на шаттл. — Сейчас мы чаще готовим. Что дешевле? Смотря что предпочитаете. Супчик, может, в столовых и дешевле. А мясо с гарниром — это лучше самим. Пары сейчас в дистанционке. Наверное, очно для знаний получше. Но это спорный вопрос.

За время с начала коллапса гостиничные корпуса (так называются общежития) кампуса ДВФУ приняли дополнительно 700 человек. И это не только застрявшие студенты и преподаватели, случайно оставшиеся на острове жители материка, но и работники аптек, магазинов, кафе и прочих предприятий, сотрудники экстренных служб и служб обеспечения — городские, которые в обычные дни живут на материке, но из-за перекрытия моста на Русский испытывают сложности с дорогой.

Гостиничные корпуса кампуса ДВФУ. Фото: Валерия Федоренко

А в субботу пришла еще одна новость: «жители острова Русский, оказавшиеся в сложной ситуации из-за отсутствия света, воды или отопления, могут обратиться в ДВФУ для временного размещения в кампусе на острове Русский». Мегасвоевременное предложение, конечно.

Света нет с четверга прошлой недели, на минуточку. А в субботу поселки острова уже начали «запитывать», в середине дня свет появился в Парисе и Мелководном. Пять бригад ДРСК, около 50 человек, обещают работать до поздней ночи (при свете мощных фонарей). Хорошо хоть медцентр ДВФУ принимает приболевших или травмированных из числа «вынужденных островитян» уже несколько дней.

«Сейчас главная задача по Подножью, Экипажному, Аяксу, по дороге на Рынду и Воеводу — проложить трассы, чтобы зашли энергетики с вышками и вели монтаж по высокому и низкому напряжению. Необходимо сегодня сделать по максимуму и организовать подключение», — прокомментировал ситуацию губернатор Олег Кожемяко. Ранее краевое правительство обещало, что свет на Русском появится на выходных.

Интересная деталь. Поселиться в кампусе университета с удобствами и видом на море (кому повезет) можно, просто сказав, что у тебя нет каких-нибудь коммунальных благ.

Проверять никто не будет. Но этим лайфхаком, кажется, никто не воспользовался. Люди понемногу начали заселяться.

В кампусе есть где перекусить. Цены везде терпимые. Захожу в бистро и жую, пожалуй, самую невкусную тефтелю на всем острове (не повезло, а ведь ребята предупреждали: иди в корпуса). Рядом студенты лопают пиццу, ее можно заказать прямо в кампусе; тут вообще целый небольшой город. По соседству сидит семья — преподаватель, ее супруг и маленький сын. Все островитяне. Говорят, что в кампус переселились, чтобы была возможность вести пары дистанционно — в поселках-то свет стали давать лишь к вечеру субботы.

Рядом с бистро — аптека. Молоденькая фармацевт рассказывает, что лекарств типа ингаверина или арбидола давно нет, с «ковидными» лекарствами проблемы еще большие, чем в городе.

Аптека на территории кампуса ДВФУ. Фото: Валерия Федоренко

Но в целом полки магазинов не пустуют, поставки уже наладили — паромом. При мне на заднем дворе местного минимаркета разгружается машина. Хотя по-прежнему мало бутилированной воды, вообще нет охлаженной курицы, готовых салатов мало, плоховато с молочкой. Зато сэндвичей, полуфабрикатов (особенно блинчиков) — сколько хочешь.

Но вообще-то, кого из студентов ни спроси, — жизнь в кампусе устраивает. Дорога не очень удобная, конечно. Но зато тепло, светло и сытно. В среду будущие архитекторы, в отсутствие других развлечений, даже сами организовали зимний фестиваль на парковке. Фотозоны выставили, в снежки поиграли, спортивную зону оборудовали. В общем, потусовались, потому что скучно.

Печальнее ситуация в городских поселках — местные уже окрестили Русский островом невезения. Просто, но очень точно. Хотя в субботу и там начали давать свет. Людей кормят из полевых кухонь военные, МЧС, социальные службы. Раздают газовые баллоны, печки, воду. Инвалидам и старикам еду доставляют адресно. К счастью, осталось тепло.

— Дома у нас отопление не отключали, вода есть. Генераторы администрация то ли в ту пятницу, то ли в субботу привезла, включают периодически. На два-три часа. Сейчас уже на Шигино свет дали, скоро Подножье подключат — как мы все надеемся, — рассказывает жительница поселка Поспелово Ирина. В город она приехала по делам, а вообще-то работает на острове посудомойкой. — Главное, вода есть. Кашу военные каждый день раздают, чай горячий — молодцы. Что бы мы без них делали? Вы им спасибо скажите.

Валерия Федоренко – специально для «Новой»