До последней крупинки

Пока энергетики на Морском кладбище Владивостока монтируют опоры линии электропередачи взамен свалившихся и обесточивших несколько сотен домов, народ (часов с 10 утра местного времени) собирается около полевых кухонь. Замерзающие с острова Русский и из Первомайского района города выстраиваются в две очереди: за едой и газовыми баллонами.

Перекрытый из-за циклона мост на Русский. Фото: РИА Новости

В воскресенье власти Владивостока раздали 5600 газовых баллонов. И они на одиннадцати развернутых в городе полевых кухнях популярнее, чем собственно еда. А как иначе, если на рынках ходовым товаром в буквальном смысле барыжат — продают по 250 рублей за штуку. Прямо как маски по 30 рублей в начале эпидемии. Вообще-то во Владивостоке пользуются электроплитками (магистральный газопровод появился сравнительно недавно, подключили крупные объекты вроде ТЭЦ, а инфраструктуры в домах нет и вряд ли будет), но ради такого случая вспомнили темные холодные 90-е и достали из закромов старые китайские электроплитки. Или купили на рынке.

В 10.00 на обледенелой площадке с узкими выдолбленными тропками около приморской сцены Мариинского театра уже собирается народ. А кухни нет, она задерживается, люди нервничают. В мэрии говорят, что «едет». Развертывается она ближе к часу дня. На Русском тоже опаздывают — здесь сильно зависят от парома (мост из-за наледи будет перекрыт минимум до среды).

— Девушка, здесь, говорят, баллончики выдают? — спрашивает меня пенсионерка из дома на Калинина, 13. И жалуется на председателя ТСЖ, до которого не дозвониться, а двор и подходы к нему не посыпаны. — А у нас такие склоны! Чем вы мне поможете? У нас есть вода и тепло. Света нет. Сосед пришел — где-то услышал, что сейчас воду отключат. Я говорю: не верю тебе, лучше уйду из дома. Вот ушла. Говорят, здесь даже какая-то столовая есть, покормят людей...

Собственно, отсутствие внятных объяснений: что, где и когда раздают — это беда в условиях катаклизма. Точнее, нет нормальных способов донести до людей информацию.

Не считая бумажных объявлений, кое-где от руки, на дверях подъездов. В инстаграме мэрии сидят не все горожане, журналисты путаются, официальные данные тоже часто меняются или неточны. Старики вообще интернет-лент, инсту и телеграмы не читают. А там все самое важное и оперативное.

Раздача еды во Владивостоке пострадавшим от циклона. Фото: РИА Новости

В очередях только и разговоров, что о коллапсе. Один ходил заряжать телефон в китайское кафе на Спортивную (рынок с десятками чифанек), 400 рублей за блюдо отдал, а зарядилось до 60% всего. Вторая купила батарейки для радиоприемника у китаянки по 250 рублей за штуку. «Ух, спекулянтка! Вот так на нас и наживаются», — огорчается женщина. Третий рассказывает, как грелись и заряжались в машине. Четвертый радуется: живет в доме на Окатовой на первом этаже, теплая вода из кранов худо-бедно течет; а выше — уже тонкая струйка.

У пятого в холодильнике еда протухла, а теперь и дома стало, как в холодильнике — +10.

Кто-то завтракает на месте, кто-то молча берет пару горячих ланчбоксов и идет кормить близких.

— Так, за кого голосовать-то будем, надо что-то решать! — деловито шутит мужчина в очереди. В ответ смешки. Сверху на головы падают льдинки с проводов. Подъезжают дорожники и начинают посыпать оледеневший тротуар песком с солью. Часть людей расходится, узнав, что баллоны будут «после обеда», а в котором часу точно — непонятно: пока предприниматели отгрузят, пока развезут, а пробки днем в 7–8 баллов (среди причин: уборка оставшегося снега и безмозглые «паркуны» на обочинах). На вторник данные уже более точные:

еда с утра до ночи, газ с 14.00 до 18.00.

Ремонтная бригада сваривает рухнувшую опору ЛЭП на Морском кладбище Владивостока. Фото: РИА Новости

С утра в меню полевой кухни на Окатовой, 10, — рис с тушенкой, теплый сладкий чай, печенье. В обед — гречка. Работают кухни до последней капли и крупинки, объясняет нам представитель приморской краевой поисково-спасательной службы. Останется еда — накормят хоть в десять вечера. Кормит еще и Тихоокеанский флот, готовят и школьные повара: в 5 утра МЧС забирает утреннюю порцию, рассказывают люди; в чрезвычайной ситуации все работают как один. Кстати, люди говорят, что все вкусно, люди благодарят. «Еще утро, а за пару часов человек сто точно прошли!» — говорят спасатели.

По информации краевого правительства, «в результате прошедшего в Приморье циклона было повалено около 5 тысяч деревьев, были повреждены почти 100 километров линий электропередач и 850 опор ЛЭП, более 1600 трансформаторных подстанций вышли из строя. Почти 180 тысяч человек оказались в субботу без света, воды и тепла».

Утром понедельника в Первомайском районе Владивостока сидели без света и тепла около 70 тысяч человек. В Артёме — около 40 тысяч. Если считать в домах, то, по данным сервиса отключений воды и света VL.ru/off, во Владивостоке 1401 дом без холодной воды, 1000 — без горячей, 873 — без отопления, 1568 — без электроэнергии. К вечеру ситуация разительно меняется в лучшую сторону: 141 дом без холодной воды, 310 — без горячей, 333 — без тепла, 720 — без света.

Социальные объекты от холода были защищены сразу, в первую очередь, например, ковидный госпиталь в краевом диагностическом центре МУП «Владивостокское предприятие электросетей» подключило к дизельным электроустановкам. А вот начать подачу тепла жителям удалось, в том числе, и потому, что во Владивосток из Росрезерва привезли 8 дизель-генераторов (их, когда стихия отступит, оставят в крае), и к ним подключают насосные станции и тепловые узлы. Плюс у нас были свои; еще семь тепловых пунктов и насосных станций подключили к дизельным теплоустановкам, 25 запитали от подстанции «Загородная». Но мы должны понимать, что «запитали тепловой узел» и «дома стало тепло» — это вообще не одно и то же. Там и трубы могут быть пустыми, и порывы могут случиться, и управляющие компании могут подумать, что круглосуточная работа — это не про них.

Мобильные дизель-генераторы доставили в Хабаровск из Росрезерва. Фото: habarovsk.bezformata.com

«Продолжаются работы по установке еще пяти дизельных электростанций для аварийного электроснабжения котельных Владивостока № 31, 62, 71, 72, 78, которые находятся на Русском», — сообщили в Примтеплоэнерго.

Отключения коснулись жителей островных поселков, а вот в кампусе все отлично: он запитан от собственной подстанции, там тепло, светло и вкусно кормят в дешевых студенческих столовках.

А вот у людей из поселка Канал ситуация не такая радужная. С 18 ноября света нет — оборвались и болтаются в море провода, которые тянутся с маленького островка Елена. Когда придут ремонтники из «Оборонэнерго», непонятно.

Села Михайловка и Ивановка в Михайловском районе обещают подключить к электро- и теплоснабжению во вторник. В Артёме без света сидит еще и частный сектор, а это сложнее. Здесь станет светло дней через десять в лучшем случае.

Уже в полночь по местному времени пришла обнадеживающая новость: на Морском кладбище завершен монтаж одной опоры ЛЭП в 110 кВт. «Идет монтаж фундамента второй опоры, что даст возможность подключить к энергоснабжению оставшихся без света жителей Первомайского района, — сообщает в своем инстаграме губернатор Олег Кожемяко с места событий. — Завтра будут натягиваться провода, проверяться. И по плану, как мы и говорили, в среду будем пробовать включать. Работают бригады с других регионов — Амурской, Сахалинской области, наши энергетики».

Валерия Федоренко, специально для «Новой»,

Владивосток